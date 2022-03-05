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Оккупант угрожает украинцам: Пока укропы блокируют мои соцсети, эти ребята блокируют их города. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты публикуют в интернете видео с угрозами украинцам.

Агрессор жалуется на камеру, что из-за жалоб украинцев заблокированы его профили в социальных сетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Интересно, будет ли он потом рассказывать стандартную историю про "учения".
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Топ комментарии
+93
Потом будет блеять про учения...
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05.03.2022 14:25
+89
Горі у пеклі,гніда кацапська
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05.03.2022 14:25
+61
Вже тебе ждуть у гості. Ти вже мертва смердюча падаль!
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05.03.2022 14:25
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В чувака шанси вижити наближаються до 0 так висловлюватись в соц. мережах і ще й артелерист, таких в полон не беруть
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05.03.2022 19:12 Ответить
Яке воно круте і все із себе таке наворочене! поки в полон не попаде! і вмить стане наволочене!

Хоча. таких в полон брати лишень для того. щоб живому язик відрізати та ноги з руками переломити!
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06.03.2022 18:00 Ответить
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