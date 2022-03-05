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Оккупант угрожает украинцам: Пока укропы блокируют мои соцсети, эти ребята блокируют их города. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты публикуют в интернете видео с угрозами украинцам.
Агрессор жалуется на камеру, что из-за жалоб украинцев заблокированы его профили в социальных сетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Интересно, будет ли он потом рассказывать стандартную историю про "учения".
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+93 Андрей Забигайло
показать весь комментарий05.03.2022 14:25
+89 Freya Freya
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+61 Roman I 19915c5b
показать весь комментарий05.03.2022 14:25
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Хоча. таких в полон брати лишень для того. щоб живому язик відрізати та ноги з руками переломити!