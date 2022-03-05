Оккупант угрожает украинцам: Пока укропы блокируют мои соцсети, эти ребята блокируют их города. ВИДЕО

Оккупанты публикуют в интернете видео с угрозами украинцам.

Агрессор жалуется на камеру, что из-за жалоб украинцев заблокированы его профили в социальных сетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Интересно, будет ли он потом рассказывать стандартную историю про "учения".