Роддом в бомбоубежище в Одессе. ВИДЕО

Из-за угроз авиационных ударов армии России мамы с младенцами вынуждены прятаться в бомбоубежищах и подвалах.

Ответное видео публикует в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Роддом в Одессе в бомбоубежище. 21-й век, Россия бомбит мирные города, сносит жилые кварталы, российские ракеты и бомбы угрожают всем без разбора", - написал он.