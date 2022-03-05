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Роддом в бомбоубежище в Одессе. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Из-за угроз авиационных ударов армии России мамы с младенцами вынуждены прятаться в бомбоубежищах и подвалах.

Ответное видео публикует в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Роддом в Одессе в бомбоубежище. 21-й век, Россия бомбит мирные города, сносит жилые кварталы, российские ракеты и бомбы угрожают всем без разбора", - написал он.
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Топ комментарии
+10
Творят они, в общем-то, то, что творили всегда - разрушения, боль и смерти. Больше эти ****** не умеют творить ничего.
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05.03.2022 14:33
+8
Одесситочки низкий Вам поклон с Западной Украины!!!!!
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05.03.2022 14:30
+8
Периодически мозг включает самозащиту. Появляется какое-то чувство нереальности происходящего. А потом снова жуткое осознание правды. Что творят, мрази ордынские.
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05.03.2022 14:31
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ужас
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05.03.2022 14:27 Ответить
діти війни...
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05.03.2022 14:30 Ответить
страшные слова на самом деле, дети должны быть только в мире...
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05.03.2022 14:39 Ответить
беззаперечно...
як і вагітні не мають сидіти по підвалам,..
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05.03.2022 14:44 Ответить
Одесситочки низкий Вам поклон с Западной Украины!!!!!
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05.03.2022 14:30 Ответить
Периодически мозг включает самозащиту. Появляется какое-то чувство нереальности происходящего. А потом снова жуткое осознание правды. Что творят, мрази ордынские.
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05.03.2022 14:31 Ответить
Творят они, в общем-то, то, что творили всегда - разрушения, боль и смерти. Больше эти ****** не умеют творить ничего.
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05.03.2022 14:33 Ответить
Орда есть, была и будет. Ничего не изменилось. Как быстро слез лёгкий налет цивилизации и вылезло ордынское нутро
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05.03.2022 14:36 Ответить
а ****** с нато наблюдают ,кто кого, потом ту сторону и примут
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05.03.2022 14:41 Ответить
Только бы у мамочек от волнений молоко не пропало!
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05.03.2022 14:53 Ответить
Шановні українці, в кого є можливість - оформіть страхування від нещасного випадку для себе та близьких. Наприклад, в Приват24 це займе декілька хв і страховка дійсна на наступний день. Сума страхуваня від 20 грн на місяць. Страхування майна на випадок воєнного стану не передбачено. Проте тілесні ушкодження та летальні випадки, які сталися внаслідок обстрілів - банк в кожному окремому випадку розглядає. Бережіть себе та близькіх.
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05.03.2022 15:07 Ответить
НА САЙТЕ ПРИВАБАНКА ОФЕРТА СК УНИВЕРСАЛЬНОЙ В ПУНКТ 4.2. Не визнаються страховими випадками травматичні ушкодження та функціональні розлади, стійка втрата Застрахованою особою працездатності, смерть Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку, які відбулися:

7) в результаті військових дій, громадянських безладь, страйків, терористичних актів, впливу ядерної енергії, іонізуючого випромінювання (даний пункт умов страхування не застосовується у відношенні військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) та працівників Збройних Сил України, які загинули або отримали травматичні ушкодження та функціональні розлади під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України);
8) при проведенні заходів політичного характеру, які здійснюються згідно з розпорядженням військової чи громадянської влади та політичних організацій;
ПРОСТЫЕ ЛЮДИ НЕ ЗАЩИЩЕНЫ В ДАННОЕ ВРЕМЯ, ТОЛЬКО ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ И СОТРУДНИКИ ВСУ!(У СК УНИВЕРСАЛЬНАЯ, У ДРУГИХ - ПОЛНОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ ПРИ ЛЮБЫХ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ) ОСТАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ-СТРАХОВЩИКИ И ВСЕ СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ УКРАИНЫ ИМЕЮТ ТАКИЕ ЖЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ. К СОЖАЛЕНИЮ, ТАК ПРЕДУСМОТРЕННО ЗАКОНОМ О СТРАХОВАНИИ.
НЕ НАДО ПРЕДЛАГАТЬ В ТАКОЕ ВРЕМЯ НЕ РАБОТАЮЩИЙ ПРОДУКТ. И БАНК НЕ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ - ОН НЕ ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЯ ПО ВЫПЛАТЕ СТРАХОВЫХ ВОЗМЕЩЕНИЙ!
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05.03.2022 23:05 Ответить
Дякую.
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06.03.2022 05:58 Ответить
 
 