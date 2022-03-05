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Роддом в бомбоубежище в Одессе. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Из-за угроз авиационных ударов армии России мамы с младенцами вынуждены прятаться в бомбоубежищах и подвалах.
Ответное видео публикует в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Роддом в Одессе в бомбоубежище. 21-й век, Россия бомбит мирные города, сносит жилые кварталы, российские ракеты и бомбы угрожают всем без разбора", - написал он.
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+10 Bogdan Resvii
показать весь комментарий05.03.2022 14:33
+8 Слава Свид
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+8 Post-AV
показать весь комментарий05.03.2022 14:31
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як і вагітні не мають сидіти по підвалам,..
7) в результаті військових дій, громадянських безладь, страйків, терористичних актів, впливу ядерної енергії, іонізуючого випромінювання (даний пункт умов страхування не застосовується у відношенні військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) та працівників Збройних Сил України, які загинули або отримали травматичні ушкодження та функціональні розлади під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України);
8) при проведенні заходів політичного характеру, які здійснюються згідно з розпорядженням військової чи громадянської влади та політичних організацій;
ПРОСТЫЕ ЛЮДИ НЕ ЗАЩИЩЕНЫ В ДАННОЕ ВРЕМЯ, ТОЛЬКО ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ И СОТРУДНИКИ ВСУ!(У СК УНИВЕРСАЛЬНАЯ, У ДРУГИХ - ПОЛНОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ ПРИ ЛЮБЫХ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ) ОСТАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ-СТРАХОВЩИКИ И ВСЕ СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ УКРАИНЫ ИМЕЮТ ТАКИЕ ЖЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ. К СОЖАЛЕНИЮ, ТАК ПРЕДУСМОТРЕННО ЗАКОНОМ О СТРАХОВАНИИ.
НЕ НАДО ПРЕДЛАГАТЬ В ТАКОЕ ВРЕМЯ НЕ РАБОТАЮЩИЙ ПРОДУКТ. И БАНК НЕ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ - ОН НЕ ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЯ ПО ВЫПЛАТЕ СТРАХОВЫХ ВОЗМЕЩЕНИЙ!