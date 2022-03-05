Украинские воины получают современную космическую связь Starlink от Илона Маска, - Бутусов. ВИДЕО
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Вооруженные силы и все силы обороны Украины получают современную космическую связь Starlink от Илона Маска.
Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук".
"Теперь даже если Россия нанесет удар по узлам связи, управление войсками будет сохранено, Россия бессильна создать препятствия такой связи. Качество связи намного выше, чем у действующих мобильных телефонов, обеспечивает широкополосную передачу данных, передает видео в высоком качестве. ", – отметил Бутусов.
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