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Украинские воины получают современную космическую связь Starlink от Илона Маска, - Бутусов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Вооруженные силы и все силы обороны Украины получают современную космическую связь Starlink от Илона Маска.

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук".

"Теперь даже если Россия нанесет удар по узлам связи, управление войсками будет сохранено, Россия бессильна создать препятствия такой связи. Качество связи намного выше, чем у действующих мобильных телефонов, обеспечивает широкополосную передачу данных, передает видео в высоком качестве. ", – отметил Бутусов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Маск открыл для Украины спутниковые терминалы Starlink
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Топ комментарии
+23
ІЛОНУ МАСКУ-ЧЕРГОВИЙ РЕСПЕКТ...
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05.03.2022 14:58
+19
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05.03.2022 14:57
+16
Слава Ілону Маску!
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05.03.2022 14:57
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05.03.2022 14:57 Ответить
Слава Ілону Маску!
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05.03.2022 14:57 Ответить
ну вот, у Києві до вулиць видатних іноземців крім вулиці Маккейна будуть ще вулиці Діду Байдена, Нечоси Бориса та Оторви Маска
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05.03.2022 15:21 Ответить
да ще церкви Святого Джавеліна та Пречистого NLAW
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05.03.2022 15:23 Ответить
Батут работает
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05.03.2022 14:57 Ответить
ІЛОНУ МАСКУ-ЧЕРГОВИЙ РЕСПЕКТ...
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05.03.2022 14:58 Ответить
Дякуємо Ілону !

Thanks, Elon ! Ukrainians appreciate you for you support ! 🇺🇦✊👍👍👍
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05.03.2022 14:58 Ответить
І нашо це розказувати?
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05.03.2022 14:59 Ответить
а тем временем эрэфия возвращается в средневековье и совковую недоимперию
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05.03.2022 15:00 Ответить
Треба буде після перемоги передати цьому Ілону Маску пару литрів нормального самогону!
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05.03.2022 15:04 Ответить
многие лета Илону Маску, невероятный человек и не только за его помощь и поддержку, а за все что он делает для человечества...
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05.03.2022 15:17 Ответить
 
 