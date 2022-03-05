Мощный взрыв в Киеве. ВИДЕО

В субботу, 5 марта, в украинской столице произошел мощный взрыв, который слышали на правом берегу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "УНИАН".

Как сообщают Телеграм-каналы, вероятно, была сбита вражеская ракета. Пока информация уточняется. "Киевский движ" пишет: "По предварительной информации, была сбита ракета, информация уточняется". Также опубликовано видео, в котором отчетливо слышен очень громкий взрыв.

Как сообщает "Украина 24", в Святошинском районе Киева ракета прилетела в жилой квартал.