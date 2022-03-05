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Мощный взрыв в Киеве. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В субботу, 5 марта, в украинской столице произошел мощный взрыв, который слышали на правом берегу.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "УНИАН".
Как сообщают Телеграм-каналы, вероятно, была сбита вражеская ракета. Пока информация уточняется. "Киевский движ" пишет: "По предварительной информации, была сбита ракета, информация уточняется". Также опубликовано видео, в котором отчетливо слышен очень громкий взрыв.
Как сообщает "Украина 24", в Святошинском районе Киева ракета прилетела в жилой квартал.
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Сергей Тарасов ba5e82b5
показать весь комментарий05.03.2022 15:29 Ответить Мне нравится 1
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