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Мощный взрыв в Киеве. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В субботу, 5 марта, в украинской столице произошел мощный взрыв, который слышали на правом берегу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "УНИАН".

Как сообщают Телеграм-каналы, вероятно, была сбита вражеская ракета. Пока информация уточняется. "Киевский движ" пишет: "По предварительной информации, была сбита ракета, информация уточняется". Также опубликовано видео, в котором отчетливо слышен очень громкий взрыв.

Как сообщает "Украина 24", в Святошинском районе Киева ракета прилетела в жилой квартал.
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а я думаю что оно там так дымит
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05.03.2022 15:29 Ответить
 
 