В Николаевской области сбит российский самолет, пилота взяли в плен, - глава ОГА Ким. ВИДЕО

Защитники Украины сбили еще один российский военный самолет Николаевской области.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети фейсбук глава Николаевской ОГА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Минус российский самолет", – написал он.

Остальные детели не сообщаются. Впрочем, понятно, что пилот жив и его захватили в плен наши военные.

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