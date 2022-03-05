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В Николаевской области сбит российский самолет, пилота взяли в плен, - глава ОГА Ким. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Защитники Украины сбили еще один российский военный самолет Николаевской области.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети фейсбук глава Николаевской ОГА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
"Минус российский самолет", – написал он.
Остальные детели не сообщаются. Впрочем, понятно, что пилот жив и его захватили в плен наши военные.
Топ комментарии
+72 Мабуть Я
показать весь комментарий05.03.2022 16:09
+58 Шимус
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+37 Lvbnhj
показать весь комментарий05.03.2022 16:10
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Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям.
военные преступления - эта **** кроме Чернигова значит и Сирию еще бомбил
https://t.me/Tsaplienko/1896
Там до Сахи
12 тысяч км минимум
Помаранчева уніформа, щоб краще було видно, якщо впаде в морі.
в мирное время, когда падает самолет, то прекращают полеты самолетов этой марки и комиссия проводит расследование. а раз авиация летает, то они не признают, что они падают десятками. значит и не доводят новым пилотам, что предыдущих сбили.
Ну и ладно - нам свое робити !
І яке іще спасіба?
Хлопці ви чого???
(відео в основному вистругане звідусіль, бо жорсткий шок-контент, але за наявності бажання можна знайти)