"Когда увидел все это воочию - я охерел!", - сбитый российский пилот Красноярцев о зверствах России в Украине. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сеть выложили еще один допрос российского оккупанта-летчика – майора Александра Красноярцева, самолет который украинские воины сбили 5 марта, в небе над Черниговом.
Соответствующее видео выложил на своей странице в соцсети "Фейсбук" глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
В частности, отвечая на вопрос, почему Красноярцев бомбил жилые районы с мирным населением, он сказал: "Нам сказали, что отсюда всех увезли". Он также добавил, что не поддерживает проводимую сегодня в России политику.
Как сообщалось, украинские воины сегодня, 5 марта, сбили в небе над Черниговом вражеский самолет СУ-25. Один пилот погиб, а второй – майор Александр Красноярцев был задержан. Как сообщалось, украинские воины сегодня, 5 марта, сбили в небе над Черниговом вражеский самолет СУ-25. Один пилот погиб, а второй – майор Александр Красноярцев был задержан.
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спочатку так...а потiм можна i скальп зняти...на куски порубати.
https://t.me/lachen77/4569
, будет пи…..ть, что ему яйца в тисках держали, когда он сидел сопли пускал😡😡😡
Він перший, хто має поїхати в Гаагу і бути засуджений за військові злочини проти людяності !
хрюшка рашистская... щекастая...губки бантиком ))
Бреше мразота.
https://twitter.com/shcherbininainn/status/1500139171607990278
гниди Суркіси тікають в бік кордону. вiдео. це ще тиждень назад.
https://twitter.com/shcherbininainn/status/1500141732494725127
Хз, может и это могло тоже способствовать: https://www.youtube.com/watch?v=2p-0t34iKzM
При этом разрушило дом в котором я выросла. Не могу передать бурю эмоций, которые меня переполняют. Цензурных слов нет. Запас не цензурных заканчивается...
Гребаные рашисты - вы несёте войну, горе и боль!!!
Завтра великий праздник Прощеное воскресенье. Как такое можно простить? Если на поколения вперёд вы пробуждает ненависть. Как бы ни старались вы уничтожить Украину, она выстоит и будет процветать! Память про отчий дом, счастливые детство и юность всегда будет со мной... Бог вам судья
ви ще поцiлуйте та обнiмiть його. ганьба.