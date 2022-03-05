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"Когда увидел все это воочию - я охерел!", - сбитый российский пилот Красноярцев о зверствах России в Украине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сеть выложили еще один допрос российского оккупанта-летчика – майора Александра Красноярцева, самолет который украинские воины сбили 5 марта, в небе над Черниговом.

Соответствующее видео выложил на своей странице в соцсети "Фейсбук" глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

В частности, отвечая на вопрос, почему Красноярцев бомбил жилые районы с мирным населением, он сказал: "Нам сказали, что отсюда всех увезли". Он также добавил, что не поддерживает проводимую сегодня в России политику.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Николаевской области сбит российский самолет, пилота взяли в плен, - глава ОГА Ким. ВИДЕО

Как сообщалось, украинские воины сегодня, 5 марта, сбили в небе над Черниговом вражеский самолет СУ-25. Один пилот погиб, а второй – майор Александр Красноярцев был задержан. Как сообщалось, украинские воины сегодня, 5 марта, сбили в небе над Черниговом вражеский самолет СУ-25. Один пилот погиб, а второй – майор Александр Красноярцев был задержан.
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Топ комментарии
+135
Врет, ****!!!
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05.03.2022 16:23
+85
Не вірю жодному слову мацкаля!
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05.03.2022 16:23
+59
да ты шо когда в Сирии бомбил не видел мля
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05.03.2022 16:24
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Страница 3 из 3
Ваше полное право, - от себя простите..
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05.03.2022 17:48 Ответить
Эта сволочь (красноярцев) ещё застрелил местного жителя после приземления.
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25.03.2022 19:43 Ответить
Пропаганда через TV сделала свое, но не меня, нет телевизора дома около 20 лет.
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05.03.2022 17:54 Ответить
Пытались меня ватники переубедить, куда им. Слабообразованное быдло, жалко оболваненое, а ведь некоторые добрые. Остальное жадное и халявное
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05.03.2022 18:22 Ответить
Поверте, я в меру возможностей пытаюсь переубедить агрессивно зомбированное окружение. Я пол года назад коллегам по работе высказывал о переброске воинских подразделений с предстоящими событиями в украине через наше предприятие, я это наблюдал своими глазами.
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05.03.2022 18:07 Ответить
Я бы жестко поступил за обман - лукавит он, - от себя (лично)
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05.03.2022 18:27 Ответить
Не поребно братьями нас называть, подлюки мi / простите хоть меня, , восстаномим россией украину!
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05.03.2022 18:44 Ответить
Самое плохое что эту тварь вернут домой и ничего ему не будет.
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05.03.2022 17:42 Ответить
Ні. Ніхто його не поверне. Гаага й шибениця.... чи при "спробі втечі" .
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06.03.2022 02:51 Ответить
Навіщо брати цей мотлох у полон!!! Каструвати мерзоту і відрубати руки!!!!
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05.03.2022 17:43 Ответить
як для чого? для документування злочинiв. для того, щоб знати, як дiє рашистський загарбник.

спочатку так...а потiм можна i скальп зняти...на куски порубати.
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05.03.2022 19:29 Ответить
думала вошь вонючая, что никогда не попадётся! это тебе не Сирия **** ******!
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05.03.2022 17:47 Ответить
Треба тому виродку очі повипалювати, щоб він **** більше ніколи за штурвал не сів. І залишити в обмінному фонді.
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05.03.2022 17:50 Ответить
эта лишнехромосомная тварь еще и в Сирии людей убивала... снемите с него скальп... пусть здохнет....
https://t.me/lachen77/4569
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05.03.2022 18:00 Ответить
Вот очень интересно - почему это ***** летел бомбить мирные дома, а не принял для самого себя сбросить бомбы в полях?
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05.03.2022 18:18 Ответить
Тим паче, що з його слів, начебто їм сказали, що всіх мешканців евакуювали..., садисти-варвари, шолі? Ось це їхня, нелюдська "сучність": звикли воювати, якщо впевнені в 100% безкарності, то залюбки руйнують усе, що створено людством. Ось воно, обличчя людожерів.
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06.03.2022 16:41 Ответить
Если останется живой и вернется в Рашку
, будет пи…..ть, что ему яйца в тисках держали, когда он сидел сопли пускал😡😡😡
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05.03.2022 18:26 Ответить
Ця **** не повинна жити!Мої знайомі сидять під бомбами в Чернігові з малесенькими діточками,одна вагітна,майже не виходять з погребів.Ця тварина не повинна жити!
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05.03.2022 20:42 Ответить
сашу с ******** нужно утопить у нас в параше !
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05.03.2022 18:39 Ответить
Він МІЖНАРОДНИЙ злочинець і він бомбив УКРАЇНУ і СИРІЮ, мирне населення !

Він перший, хто має поїхати в Гаагу і бути засуджений за військові злочини проти людяності !
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05.03.2022 18:39 Ответить
в розпил суку брехливу
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05.03.2022 18:40 Ответить
Смерть российским оккупантам!
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05.03.2022 18:46 Ответить
я не розумію одного, чого воне не в ямі!!??? що у вас з розумом хлопці *****!!!
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05.03.2022 18:48 Ответить
ну неможеш ти, нехай зробить той що зможе!
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05.03.2022 18:49 Ответить
Лжет Саша, отвечаетнужными фразами. Просто ссыт, сокол путинский.
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05.03.2022 19:01 Ответить
Да отрубите этому ****** голову!!!!!!!!!
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05.03.2022 19:13 Ответить

хрюшка рашистская... щекастая...губки бантиком ))
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05.03.2022 19:16 Ответить
Глотки им резать на месте
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05.03.2022 19:17 Ответить
Не розумію, як можна брати таку мерзоту в полон і розмовляти нормально з ним. Напевно в тих хто брав його в полон, ніхто з рідних не загинув. Як можна жаліти такого ублюдка. Ви ж говорили, що пілотів і артилеристів живими не брати!! Вони ж нікого не жаліють.. Чому не виконуєте свої обіцянки.
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05.03.2022 19:17 Ответить
Інформація потрібна. З їм поговорять зясують що треба.
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05.03.2022 20:09 Ответить
Я, оце думаю, може ми дійсно вирили Чорне Море.
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05.03.2022 19:21 Ответить
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05.03.2022 19:55 Ответить
слишком мягко с ним разговаривают
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05.03.2022 19:22 Ответить
Допитають і пристрілять тварину
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05.03.2022 19:27 Ответить
Пристрелить слишком гуманно! Должен сдыхать медленно!
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05.03.2022 19:58 Ответить
Вот дурака включают,у них в самолёте тумблер даже есть,дурак (on),обычный русский дыбил(off)
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05.03.2022 19:34 Ответить
Окупанту-убивці вірити, себе не поважати!!!
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05.03.2022 19:56 Ответить
Он же Сирию бомбилб тот же урод. Фоточки с хутиным, ордена - медали
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05.03.2022 19:56 Ответить
Брешет, душегуб, в Гаагу отправлчть паскуду или в людям в Чернигове отдать падло
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05.03.2022 19:57 Ответить
Приховати підара на даху будинку, хай відчує що люди відчувають.
Бреше мразота.
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05.03.2022 20:07 Ответить
Мразь, за яйца подвесить на майдане. Сегодня удачный день для наших ПВО.
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05.03.2022 20:09 Ответить
Коли побачив морду цієї скотини на маленькому фото що на сторінці "Події" Цензора, то мені на мить показалося, що то добряче отрихтована фізіомордія Шуфрича)
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05.03.2022 20:18 Ответить
Собчак смылась из паРаши. заметили в зоне прилета в аэропорту Бен-Гурион. сейчас.

https://twitter.com/shcherbininainn/status/1500139171607990278

гниди Суркіси тікають в бік кордону. вiдео. це ще тиждень назад.

https://twitter.com/shcherbininainn/status/1500141732494725127
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05.03.2022 20:18 Ответить
Там её мать Людмила Нарусова довольно "не по путински" выступила выступила на заседании палаты совета ********* о последних потерях в армии рф, что вызвало массу недовольства у <***** членов собрания.
Хз, может и это могло тоже способствовать: https://www.youtube.com/watch?v=2p-0t34iKzM
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05.03.2022 21:02 Ответить
дякую. я в курсi.
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05.03.2022 22:37 Ответить
Як же суркісів пропустили вони ж теж чоловіки
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06.03.2022 08:28 Ответить
я не я і бомба не моя
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05.03.2022 20:20 Ответить
Разве это допрос врага? Это укоры дружбану... Позор!!!
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05.03.2022 20:23 Ответить
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05.03.2022 20:31 Ответить
Чернігівчани , напишіть його жінці , і дружкам - пілотам , що будете тримати його на верхньому етажі одного з будинків міста . Нехай скидають свої бомби . .
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05.03.2022 20:46 Ответить
Їм не вперше буде свого прикінчити. На них не подіє навіть якщо там їх дітей посадити. Бухнуть і зі словами" баби нарожают" будуть бомбити. Гнилі гени треба хлоркою присипати
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05.03.2022 21:38 Ответить
И это чмо Красноярцев рухнуло в Чернигове на улице имени героя ВОВ Красносельского И.М.
При этом разрушило дом в котором я выросла. Не могу передать бурю эмоций, которые меня переполняют. Цензурных слов нет. Запас не цензурных заканчивается...
Гребаные рашисты - вы несёте войну, горе и боль!!!
Завтра великий праздник Прощеное воскресенье. Как такое можно простить? Если на поколения вперёд вы пробуждает ненависть. Как бы ни старались вы уничтожить Украину, она выстоит и будет процветать! Память про отчий дом, счастливые детство и юность всегда будет со мной... Бог вам судья
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05.03.2022 20:52 Ответить
Как говорится, на Бога надейся, а сделай сам. Это не грех, а если грех, то Бог простит
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05.03.2022 21:41 Ответить

ви ще поцiлуйте та обнiмiть його. ганьба.
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05.03.2022 22:50 Ответить
Яка огидна брехлива психопатична істота...
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06.03.2022 04:31 Ответить
Да шо ви! ВIн бIлий та пухнастий
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06.03.2022 04:45 Ответить
всех этих воздушных рэмбо, привязать сидя к бомбам фаб- 500, которыми они Чернигов и др. города бомбят и сбросить всадников через бомболюк, на города откуда прилетели!!!...не пойму, чего с ними хороводы то водят, все они знали и все цели видели!!!, ....сидят ***** в штаны от страха насрав и динамят дознавателей!!!... бомбили же в белый день да еще поди и на низких высотах!!!!....конченные животные они !!! , только ф топку!
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06.03.2022 07:58 Ответить
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