"Когда увидел все это воочию - я охерел!", - сбитый российский пилот Красноярцев о зверствах России в Украине. ВИДЕО

В сеть выложили еще один допрос российского оккупанта-летчика – майора Александра Красноярцева, самолет который украинские воины сбили 5 марта, в небе над Черниговом.

Соответствующее видео выложил на своей странице в соцсети "Фейсбук" глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

В частности, отвечая на вопрос, почему Красноярцев бомбил жилые районы с мирным населением, он сказал: "Нам сказали, что отсюда всех увезли". Он также добавил, что не поддерживает проводимую сегодня в России политику.

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Как сообщалось, украинские воины сегодня, 5 марта, сбили в небе над Черниговом вражеский самолет СУ-25. Один пилот погиб, а второй – майор Александр Красноярцев был задержан. Как сообщалось, украинские воины сегодня, 5 марта, сбили в небе над Черниговом вражеский самолет СУ-25. Один пилот погиб, а второй – майор Александр Красноярцев был задержан.