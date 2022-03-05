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Нас пытались сломать, но мы стоим до конца, - полицейские Харьковщины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Окупанти зруйнували будівлю ГУНП в Харківській області. Але правоохоронці продовжують боронити свою землю.

Відповідне відео поліцейські опублікували в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ті, хто закликають нас скласти зброю, ще не зрозуміли: це наша земля, і ми будемо битися до перемоги. Всі наші підрозділи давно у повній бойовій готовності. Силові структури, бійці територіальної оборони, прості мешканці - всі готові дати вам відсіч. Не сподівайтесь: ви нас не зламаєте", - каже поліцейській на відео.
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супер
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05.03.2022 16:50 Ответить
ХЛОПЦІ, Я БІЛЬШЕ НЕ БУДУ ПЕРЕВИЩУВАТИ ШВИДКІСТЬ, ПРОЇЖДЖАТИ НА ЖОВТИЙ І НЕ ПРИСТЬОБУВАТИ ПАСОК БЕЗПЕКИ. АБИ ВИ ТРИМАЛИСЬ!
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05.03.2022 16:52 Ответить
Вчера аэродром "Кульбакино" в Николаеве освободили патрульная полиция ! Могут когда нужно !
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05.03.2022 17:08 Ответить
Слава украинцам! Давите кацапов, хай дохнут говнюки
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05.03.2022 16:53 Ответить
Красавчики - мочите русских фашистов чтобы гитлер в гробу ссался
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05.03.2022 16:56 Ответить
Тримайтесь, браття! Героям слава!!!
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05.03.2022 17:04 Ответить
https://youtu.be/OYCtZXMUgHM
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05.03.2022 17:22 Ответить
Дуже круто ! Особливо у порівнянні з 2013-14 ми роками. Дякую, хлопці! Ви неймовірні!
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05.03.2022 18:25 Ответить
 
 