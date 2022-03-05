Первая леди Турции обратилась к украинцам со словами поддержки. ВИДЕО

Эмине Эрдоган, жена президента Турции Реджепа Эрдогана, записала видеообращение в поддержку народа Украины.

Видео опубликовала в фейсбуке первая леди Украины Елена Зеленская, информирует Цензор.НЕТ.

"Я хочу, чтобы вы знали, что я глубоко расстроена нападениями на Украину. Турция внимательно следит за всеми новостями. Турецкий народ молится за хороших людей Украины", - сказала Эмине Эрдоган.

Первая леди Турции вспомнила печальный опыт ее страны. "Наши страницы истории наполнены достаточным количеством войн и слез. И все мы знаем горькие последствия войны", - сказала она.

Эмине Эрдоган призвала прекратить войну.

"Дети должны поднимать голову только для того, чтобы наблюдать, как воздушные шары взлетают в небо, а не смотреть на падающие на них бомбы", - подчеркнула она.