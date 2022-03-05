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Первая леди Турции обратилась к украинцам со словами поддержки. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Эмине Эрдоган, жена президента Турции Реджепа Эрдогана, записала видеообращение в поддержку народа Украины.

Видео опубликовала в фейсбуке первая леди Украины Елена Зеленская, информирует Цензор.НЕТ.

"Я хочу, чтобы вы знали, что я глубоко расстроена нападениями на Украину. Турция внимательно следит за всеми новостями. Турецкий народ молится за хороших людей Украины", - сказала Эмине Эрдоган.

Первая леди Турции вспомнила печальный опыт ее страны. "Наши страницы истории наполнены достаточным количеством войн и слез. И все мы знаем горькие последствия войны", - сказала она.

Эмине Эрдоган призвала прекратить войну.

"Дети должны поднимать голову только для того, чтобы наблюдать, как воздушные шары взлетают в небо, а не смотреть на падающие на них бомбы", - подчеркнула она.
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Топ комментарии
+68
Спасибо! И за байрактары отдельное)
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05.03.2022 17:32
+21
Російські окупанти залишили центр Херсона. Мер звернувся до громадян: я вами пишаюсь...

КИЇВ. 5 березня. УНН. Жителі Херсону другий день поспіль виходять на мітинги на підтримку України і проти російських окупантів. Повідомляється, що загарбники покинули місто. Міський голова оприлюднив звернення до громадян, пише УНН.

Цитата

"Херсон - ви найкрутіші! Я про цю гуманітарку на площі та вашу реакцію на неї. Я пишаюсь вами. Херсон - місто-герой! Херсон - це Україна! Я не можу ні заборонити мітинги, ні дозволити організовувати. Завжди переживатиму за ваші життя і завжди проситиму, щоб ви були обережні", - написав Ігор Колихаєв.
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05.03.2022 17:36
+16
ТУРЕЧЧИНІ-РЕСПЕКТ ЗА ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ...
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05.03.2022 17:36
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Спасибо! И за байрактары отдельное)
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05.03.2022 17:32 Ответить
До речі. Підозріла ***** . 3 день ні слова про Байрактари. Невже ці кляті "переговірники" погодились не використовувати пташок?
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05.03.2022 17:42 Ответить
А Ви на небо дивились у ці дні? Може самі здогадаєтесь у чому причина?
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05.03.2022 18:00 Ответить
Молчи, был в Керчи ?
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05.03.2022 18:07 Ответить
хай нам турція байрактари дасть. хотя би в аренду. після війни - віддамо.
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05.03.2022 17:33 Ответить
Дає. Іноді навіть безкоштовно
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05.03.2022 17:41 Ответить
Видео конечно хорошо, но лучше байрактарчик...один, второй...десять .. сто ..
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05.03.2022 17:33 Ответить
Спасибо!!!!!
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05.03.2022 17:35 Ответить
Tesekur ederim !!!
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05.03.2022 17:36 Ответить
Російські окупанти залишили центр Херсона. Мер звернувся до громадян: я вами пишаюсь...

КИЇВ. 5 березня. УНН. Жителі Херсону другий день поспіль виходять на мітинги на підтримку України і проти російських окупантів. Повідомляється, що загарбники покинули місто. Міський голова оприлюднив звернення до громадян, пише УНН.

Цитата

"Херсон - ви найкрутіші! Я про цю гуманітарку на площі та вашу реакцію на неї. Я пишаюсь вами. Херсон - місто-герой! Херсон - це Україна! Я не можу ні заборонити мітинги, ні дозволити організовувати. Завжди переживатиму за ваші життя і завжди проситиму, щоб ви були обережні", - написав Ігор Колихаєв.
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05.03.2022 17:36 Ответить
не чіпайте херсонців, вони вам рога проти різьби повикручюють.
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05.03.2022 17:45 Ответить
ТУРЕЧЧИНІ-РЕСПЕКТ ЗА ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ...
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05.03.2022 17:36 Ответить
Чуднивець,ти про що?Перша леді просто зобовязана так говорити.Офіціальний Турок,не вводить ніяких санкцій проти кацапів.І всіціло підтримує економічні звязки...
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05.03.2022 18:12 Ответить
Угу... А закрыть небо Турции для российских гражданских самолётов и не перевозить своими авиакомпаниями россиян в другие страны, закрывшие своё небо для российских самолётов, Эрдогану "Заратустра не позволяет"...
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05.03.2022 17:37 Ответить
он не за москалей думает, он умный знает что делает
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05.03.2022 18:01 Ответить
Туди летять росіяни,рятуючись від призову
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05.03.2022 18:04 Ответить
Да, и поэтому всё это выглядит лицемерием. Нам нужны действия, а не эти сопли. А Байрактары нам, конечно, помогли, но они не были подарком, мы их за деньги у Турции покупали...
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05.03.2022 18:18 Ответить
Thank you, Mem!
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05.03.2022 17:37 Ответить
хитро-хитро, через жінку.
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05.03.2022 17:37 Ответить
Уж эта страна пережила больше всех войн с паРашкой более десятка и даже можно написать, что по факту больше 20-ти! Им ли не знать о коварстве и жестокости москальских орков!
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05.03.2022 17:44 Ответить
Самое время создать мощный военный альянс с Турцией. Пора бы уже понять Эрдогану что с орков ему никакой пользы. Время просто набрать Путина и сказать "Русский президент, иди на$уй"
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05.03.2022 17:46 Ответить
шанована і шановна Перша Леді Еміне Ердоган, звертайтесь до усіх перших Леді кожної країни, закрити небо страждаючої від агресії України, над нашими жінками і дітьми... Жінки, можливо, більше мають вплив на своїх поважних Мужів, аніж заклики від політиків-чоловіків...

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05.03.2022 17:46 Ответить
За "Байрактари" і Вам подяка і шана
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05.03.2022 17:58 Ответить
Шира подяка Еміне ханум та Ерджеп ага!

Українські Байрактари турецького походження працюють на відмінно
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05.03.2022 17:59 Ответить
Тепер головне не випускати московітські корита,
що зібрались у Чорному морі.
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05.03.2022 18:15 Ответить
"Я хочу, щоб ви знали, що я глибоко засмучена нападами на Україну. Туреччина уважно слідкує за всіма новинами. Турецький народ молиться за добрих людей України" - український народ теж слідкує за Ердоган- оглу.Вся Європа закрила повітрянний простір для рашистів,чого не зробив Ердоган ."Турецьке вікно " для рашистів Ердоган залишив відкритим.Українсьий народ і засмучений і здивоваваний
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05.03.2022 18:23 Ответить
В этом окне может оказаться заветный Ил-96.
Не забывайте.
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05.03.2022 19:33 Ответить
Спасибо за Байрактары дорогая Турция!! Спасибо за помощь и добрые слова!!❤️❤️❤️❤️❤️👍👍👍👍👍👍👍
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05.03.2022 18:44 Ответить
сподіваюся що турки за нас
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05.03.2022 19:23 Ответить
Закон о автономии крымских татар украина приняла или нет?
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05.03.2022 19:53 Ответить
Так почему весь мир закрыл полеты из мордора а вы их принимаете? Для байрактаропоклонников - турки нам они их не дарили, мы их купили, а последние нам дал Азербайджан.
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05.03.2022 21:42 Ответить
Друг познаётся в беде ,спасибо Туретчине !
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05.03.2022 23:06 Ответить
 
 