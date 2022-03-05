Оккупанты открыли огонь по мирным людям в Новопскове на Луганщине. ВИДЕО
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В пгт Новопсков в Луганской области местные жители вышли на улицу, чтобы выступить против российских оккупантов, захвативших поселок. Оккупанты стали стрелять в мирных жителей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Фейсбук главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.
"Новопсков. Люди пытались остановить россиян, те открыли огонь по безоружному населению. Трое пострадавших, все в больнице. Мы защищаемся от настоящих зверей! Им безразлично, кто напротив, враг совершенно нет здравого смысла и жалости. Берегите себя!" – написал глава области.
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Ссорі ...а ввечері "бандерленд" неможливо зробити !?
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Слава нації
Смерть москалям
В эту пятницу, в Баварии была заявлена акция: Бавария помогает Украине.
Сбор гуманитарной помощи для мирного населения Украины, пострадавшего от российской агрессии.
Акция была расчитана на один день...
Но, баварцы откликнулись очень здорово -- за первый день 2 230 000 евриков насыпали!
...даже дети, из своих карманных денег, присоединились...
Поэтому, Акцию продлили до утра понедельника.
Подключайтесь!
Подробности тут:
https://www.antenne.de/programm/aktionen/bayern-hilft-der-ukraine-der-antenne-bayern-spendentag
А холопи Росії носії Зла, Брехні і Кровопролиття!
Тому тільки неБуття таких рабів відновить Справедливість!
Василий СПРУТ
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Богдан Влад
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Shanna Castellanos 84782519
В эту пятницу, в Баварии была заявлена акция: Бавария помогает Украине.
Сбор гуманитарной помощи для мирного населения Украины, пострадавшего от российской агрессии.
Акция была расчитана на один день...
Но, баварцы откликнулись очень здорово -- за первый день 2 230 000 евриков насыпали!
...даже дети, из своих карманных денег, присоединились...
Поэтому, Акцию продлили до утра понедельника.
Подключайтесь!
Подробности тут:
https://www.antenne.de/programm/aktionen/bayern-hilft-der-ukraine-der-antenne-bayern-spendentag