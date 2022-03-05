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Оккупанты открыли огонь по мирным людям в Новопскове на Луганщине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество Война в Украине

В пгт Новопсков в Луганской области местные жители вышли на улицу, чтобы выступить против российских оккупантов, захвативших поселок. Оккупанты стали стрелять в мирных жителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Фейсбук главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

"Новопсков. Люди пытались остановить россиян, те открыли огонь по безоружному населению. Трое пострадавших, все в больнице. Мы защищаемся от настоящих зверей! Им безразлично, кто напротив, враг совершенно нет здравого смысла и жалости. Берегите себя!" – написал глава области.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+51
А потом, когда попад в плен, будут рассказывать, мы ничего не знади. Мы думали учения. Это орки. Это зло..Их надо убивать. Всех
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05.03.2022 19:11
+33
Не понимают по хорошему, нужно переходить в партизаны и вырезать путинский скот по ночам.
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05.03.2022 19:13
+19
Повторюсь -- дайте оружие !!! Каждый украинец имеет право на защиту и убийство убийц
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05.03.2022 19:17
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А потом, когда попад в плен, будут рассказывать, мы ничего не знади. Мы думали учения. Это орки. Это зло..Их надо убивать. Всех
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05.03.2022 19:11 Ответить
Повторюсь -- дайте оружие !!! Каждый украинец имеет право на защиту и убийство убийц
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05.03.2022 19:17 Ответить
кастрировать их надо и его ближнему в рот засунуть его яйца что жрал а то голодные как никак
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05.03.2022 21:19 Ответить
Грьобані орки !
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05.03.2022 19:12 Ответить
Не понимают по хорошему, нужно переходить в партизаны и вырезать путинский скот по ночам.
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05.03.2022 19:13 Ответить
так. але спочатку їх поплічників з місцевих. у нас (Мілове) голова (та й старости сіл) їх радо зустрічав. зараз десь сховався.
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05.03.2022 19:45 Ответить
Коротко..
..
Ссорі ...а ввечері "бандерленд" неможливо зробити !?
....
Слава нації
Смерть москалям
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05.03.2022 19:13 Ответить
Может это было последнее желание...
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05.03.2022 19:23 Ответить
Нахрена тогда выходили, если не провоцировать? Бандера смузи и нет колонны. Только местные знают укромные места на улицах, откуда это можно без угрозы своему здоровью это сделать.
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05.03.2022 19:15 Ответить
****, не брать в плен. Пристреливать бешеных собак.
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05.03.2022 19:16 Ответить
Громадяны, немецкие Украинцы -- Дело есть до вас!
В эту пятницу, в Баварии была заявлена акция: Бавария помогает Украине.
Сбор гуманитарной помощи для мирного населения Украины, пострадавшего от российской агрессии.
Акция была расчитана на один день...
Но, баварцы откликнулись очень здорово -- за первый день 2 230 000 евриков насыпали!
...даже дети, из своих карманных денег, присоединились...
Поэтому, Акцию продлили до утра понедельника.
Подключайтесь!
Подробности тут:
https://www.antenne.de/programm/aktionen/bayern-hilft-der-ukraine-der-antenne-bayern-spendentag
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05.03.2022 19:17 Ответить
Дааа,такие акции идут по ВСЕЙ Германии ,всех предприятиях и частных лицах..Немцев можно за поблагодарить
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05.03.2022 19:25 Ответить
Можно, даже на радио ANTENNE BAYERN, своё имя услышать... ...сводки, каждые 5 -- 10 минут оглашаются...*)
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05.03.2022 19:35 Ответить
А они их кормят и чаем поют. ****** просто. может хватит *****?
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05.03.2022 19:20 Ответить
Нужно считать выстрелы и когда у них кончится бк просто порвать голыми руками! В воздух то вышмаляли не хило так...
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05.03.2022 19:22 Ответить
Надеюсь только на камеру ...
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05.03.2022 19:28 Ответить
Может параллельно к мирным демонстрациям начинать тихую партизанскую войну..Ведь рашистов абсолютно не интересует мнение народа и его желания ..у них другие планы..
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05.03.2022 19:21 Ответить
Росія імперія Зла, Брехні і Крові!
А холопи Росії носії Зла, Брехні і Кровопролиття!
Тому тільки неБуття таких рабів відновить Справедливість!
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05.03.2022 19:23 Ответить
Почему так плохо подготовили местное население к защите? Где отряды терробороны в каждом городке? Почему несколько десятков оккупантов терроризируют десятки и сотни тысяч мирных жителей. Особо юг Украины какой-то беззащитный. Сдают без боёв поселки и городки один за другим... малороссия вырисовывается?
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05.03.2022 19:26 Ответить
Потому, что саботаж
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05.03.2022 21:17 Ответить
Простой вопрос. А стоит в таком случае вообще брать пленных. ( на своей территории)
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05.03.2022 19:29 Ответить
а что это за ******** которым понравилось

Василий СПРУТ

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Богдан Влад

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Shanna Castellanos 84782519
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05.03.2022 19:33 Ответить
Громадяны, немецкие Украинцы -- Дело есть до вас!
В эту пятницу, в Баварии была заявлена акция: Бавария помогает Украине.
Сбор гуманитарной помощи для мирного населения Украины, пострадавшего от российской агрессии.
Акция была расчитана на один день...
Но, баварцы откликнулись очень здорово -- за первый день 2 230 000 евриков насыпали!
...даже дети, из своих карманных денег, присоединились...
Поэтому, Акцию продлили до утра понедельника.
Подключайтесь!
Подробности тут:
https://www.antenne.de/programm/aktionen/bayern-hilft-der-ukraine-der-antenne-bayern-spendentag
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05.03.2022 19:38 Ответить
по мирным жителям ,,,, мальчика в трусиках... это бандеры стреляли...гребанное кацапье
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05.03.2022 19:52 Ответить
А потім вони здадуться в полон і скажуть що нічого не знали та приїхали на навчання...
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05.03.2022 20:14 Ответить
Ну вот и нахй таких в плен брать? только 200..
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05.03.2022 20:37 Ответить
Ну от не подобається мені назва - Новопсков. Думаю місцеві після звільнення теж захочуть її змінити. Ми вже майже завершили декомунізацію назв вулиць. Після кацапської агресії потрібно провести жорстку деказапізацію щоб навіть духу від кацапів в Україні не лишилось...
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05.03.2022 21:24 Ответить
 
 