Оккупанты открыли огонь по мирным людям в Новопскове на Луганщине. ВИДЕО

В пгт Новопсков в Луганской области местные жители вышли на улицу, чтобы выступить против российских оккупантов, захвативших поселок. Оккупанты стали стрелять в мирных жителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Фейсбук главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

"Новопсков. Люди пытались остановить россиян, те открыли огонь по безоружному населению. Трое пострадавших, все в больнице. Мы защищаемся от настоящих зверей! Им безразлично, кто напротив, враг совершенно нет здравого смысла и жалости. Берегите себя!" – написал глава области.

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