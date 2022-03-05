"Дважды "двухсотая" бригада", - 93-я ОМБр показала захваченные у оккупантов трофеи. ВИДЕО

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" рассказали о захваченном у россиян трофее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

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