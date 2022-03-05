РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12624 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
51 565 28
армия РФ (15312) война (46506) 93 отдельная механизированная бригада (242) ВСУ (5122)

"Дважды "двухсотая" бригада", - 93-я ОМБр показала захваченные у оккупантов трофеи. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" рассказали о захваченном у россиян трофее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупантов выбили из Николаева, захватили много трофейной техники, голодные орки убегают в направлении Херсона, - глава ОГА Ким

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+29
Что-то вспомнилось... Автор написал это ещё в в начале 2014 года
Свершилось...
Нам будет легко убивать русских, а русским - нас!, пишет блогер endryx (Андрей Хартанович).

Это я про техническую сторону нашей смерти:

- Мы говорим на одном языке и будем понимать радиопереговоры в эфире - и нам будет легко убивать русских, а русским нас!

- Наши армии, фактически, вооружены одинаковым оружием и боеприпасами - нам будет легко убивать друг друга!

- Мы все учились воевать по одинаковым уставам (перевод "Тимчасового статуту ЗС України" на украинский, сути на изменил) - нам будет легко убивать русских, а им нас!

- Карты, документация, инструкции и пр. у нас фактически на одном языке - нам будет легко убивать друг-друга!

- Нам будет легко допрашивать и пытать русских военнопленных, а им наших (нет языковых проблем)!

- Нам будет легко убивать русских, а им нас - мы знаем местность, на которой будем убивать друг друга (я много ходил с друзьями-россиянами по Крымским горам в турпоходы) и 80% моих гостей-туристов были россияне!

- В темноте, при плохой координации между подразделениями, языковый фактор и похожесть формы и вооружения будет приводить к путанице и мы будет легко убивать, и своих, и россиян. А они столкнуться с такой же штукой (опыт Чечни это показал).

- В уличных боях, сцепившись в рукопашной, и вырывая кадыки зубами, мы с ними одинаково будем рычать: "Йо.. твою мать!", а умирая, одинаково звать МАМУ!

- Зарывать во "времянки" и санитарные захоронения, наши похоронные команды будут одинаково друг друга. И на фанерных табличках имена "врагов" и "своих" будут на одном языке. Важно будет после "победы", (кто бы не "победил, ***!"), не перепутать, над каким памятником какой флаг вывесить (в Российской армии бойцов "Коваленко", столько же, сколько в украинской - "Ивановых"). Как человек, который занимается перезахоронением наших солдат погибших в Великой Отечественной, я знаю, как сложно потом разобраться.
В этой войне хоронить будет легко - везде будут НАШИ!!!!

Я русскоговорящий, одесский историк, написавший для российского ТВ сценарии "Истории Государства Российского", "Время Победы" и "Битвы за Москву", не могу уложить в свои мозги словосочетание "РОССИЙСКИЕ ОККУПАЦИОННЫЕ ВОЙСКА НА УКРАИНЕ"!!!!

НЕ МОГУУУУУ!!!!!

Но я вспомню, свою службу в спецчастях ВВ СССР (под Москвой с 1989 по 1991) и попрошу автомат, чтоб в свои 43 года пойти защищать свою Украину от оккупантов из России! При этом, я понимаю, что могу в прицел увидеть ребят, с которыми служил, или которых, ещё летом водил на экскурсии, и пил с ними вино на берегу моря....

Россияне, я буду защищать от вас дом Пушкина в Одессе!

Россияне, я буду защищать от вас квартиры Бунина, дворец Толстых и Воронцовых, Потёмкинскую лестницу и памятник Екатерине!!!! Я буду защищать могилы двух своих дедов - ветеранов войны (моряка Черноморского флота и героя Сталинградской битвы). Я буду защищать свою бабушку - ветерана войны, свою жену - россиянку Светлану Иванову, трёх детей и мать с отцом!!!

Потому что я люблю всё это!!!!!!! ЭТО МОЯ РОДИНА!!!!!!! Я буду её защищать!!!! Пушкина, Воронцова, Горького, Шевченко, Бунина, Булгакова.... я их буду защищать от вас!!! Вы это уложите себе в голову!!!! У меня - НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!!! Мозг это отказывается понимать!!!!

З.Ы. Воин, конечно из меня уже не тот. Меня, как и многих украинских мужиков, кто под "Прощание славянки" пойдёт завтра в ополчение, привезут в "цинке" и зароют в Одессе. Я не побываю на Камчатке, о которой мечтал с детства... Я не выдам замуж своих двух годовалых принцесс, и не женю сына Антоху. Я не похороню своих родителей... ((((

Но я буду защищать свою Родину - Украину, и крыть вас ПО-РУССКИ матом! Потому что, я не успею уже хорошо выучить свой украинский - меня убьёт русский солдат...

Россияне, подумайте, хотите ли вы легко убивать украинцев, и, с патриотическим восторгом, хоронить своих и наших пацанов в братские могилы их дедов?????
показать весь комментарий
05.03.2022 19:41
+15
Хто знає, де наша "героїня" "Гадя" Савченко, невгамовно "ділове створіння", так звана льотчиця ...
показать весь комментарий
05.03.2022 19:48
+14
Рашистські рукожопи можуть " легко убивать" тільки невинних мирних жителів. Помітно що совковий автор передивився мультиків куйла про нєпабедімаю руцкаю армію.
показать весь комментарий
05.03.2022 19:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Что-то вспомнилось... Автор написал это ещё в в начале 2014 года
Свершилось...
Нам будет легко убивать русских, а русским - нас!, пишет блогер endryx (Андрей Хартанович).

Это я про техническую сторону нашей смерти:

- Мы говорим на одном языке и будем понимать радиопереговоры в эфире - и нам будет легко убивать русских, а русским нас!

- Наши армии, фактически, вооружены одинаковым оружием и боеприпасами - нам будет легко убивать друг друга!

- Мы все учились воевать по одинаковым уставам (перевод "Тимчасового статуту ЗС України" на украинский, сути на изменил) - нам будет легко убивать русских, а им нас!

- Карты, документация, инструкции и пр. у нас фактически на одном языке - нам будет легко убивать друг-друга!

- Нам будет легко допрашивать и пытать русских военнопленных, а им наших (нет языковых проблем)!

- Нам будет легко убивать русских, а им нас - мы знаем местность, на которой будем убивать друг друга (я много ходил с друзьями-россиянами по Крымским горам в турпоходы) и 80% моих гостей-туристов были россияне!

- В темноте, при плохой координации между подразделениями, языковый фактор и похожесть формы и вооружения будет приводить к путанице и мы будет легко убивать, и своих, и россиян. А они столкнуться с такой же штукой (опыт Чечни это показал).

- В уличных боях, сцепившись в рукопашной, и вырывая кадыки зубами, мы с ними одинаково будем рычать: "Йо.. твою мать!", а умирая, одинаково звать МАМУ!

- Зарывать во "времянки" и санитарные захоронения, наши похоронные команды будут одинаково друг друга. И на фанерных табличках имена "врагов" и "своих" будут на одном языке. Важно будет после "победы", (кто бы не "победил, ***!"), не перепутать, над каким памятником какой флаг вывесить (в Российской армии бойцов "Коваленко", столько же, сколько в украинской - "Ивановых"). Как человек, который занимается перезахоронением наших солдат погибших в Великой Отечественной, я знаю, как сложно потом разобраться.
В этой войне хоронить будет легко - везде будут НАШИ!!!!

Я русскоговорящий, одесский историк, написавший для российского ТВ сценарии "Истории Государства Российского", "Время Победы" и "Битвы за Москву", не могу уложить в свои мозги словосочетание "РОССИЙСКИЕ ОККУПАЦИОННЫЕ ВОЙСКА НА УКРАИНЕ"!!!!

НЕ МОГУУУУУ!!!!!

Но я вспомню, свою службу в спецчастях ВВ СССР (под Москвой с 1989 по 1991) и попрошу автомат, чтоб в свои 43 года пойти защищать свою Украину от оккупантов из России! При этом, я понимаю, что могу в прицел увидеть ребят, с которыми служил, или которых, ещё летом водил на экскурсии, и пил с ними вино на берегу моря....

Россияне, я буду защищать от вас дом Пушкина в Одессе!

Россияне, я буду защищать от вас квартиры Бунина, дворец Толстых и Воронцовых, Потёмкинскую лестницу и памятник Екатерине!!!! Я буду защищать могилы двух своих дедов - ветеранов войны (моряка Черноморского флота и героя Сталинградской битвы). Я буду защищать свою бабушку - ветерана войны, свою жену - россиянку Светлану Иванову, трёх детей и мать с отцом!!!

Потому что я люблю всё это!!!!!!! ЭТО МОЯ РОДИНА!!!!!!! Я буду её защищать!!!! Пушкина, Воронцова, Горького, Шевченко, Бунина, Булгакова.... я их буду защищать от вас!!! Вы это уложите себе в голову!!!! У меня - НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!!! Мозг это отказывается понимать!!!!

З.Ы. Воин, конечно из меня уже не тот. Меня, как и многих украинских мужиков, кто под "Прощание славянки" пойдёт завтра в ополчение, привезут в "цинке" и зароют в Одессе. Я не побываю на Камчатке, о которой мечтал с детства... Я не выдам замуж своих двух годовалых принцесс, и не женю сына Антоху. Я не похороню своих родителей... ((((

Но я буду защищать свою Родину - Украину, и крыть вас ПО-РУССКИ матом! Потому что, я не успею уже хорошо выучить свой украинский - меня убьёт русский солдат...

Россияне, подумайте, хотите ли вы легко убивать украинцев, и, с патриотическим восторгом, хоронить своих и наших пацанов в братские могилы их дедов?????
показать весь комментарий
05.03.2022 19:41 Ответить
Рашистські рукожопи можуть " легко убивать" тільки невинних мирних жителів. Помітно що совковий автор передивився мультиків куйла про нєпабедімаю руцкаю армію.
показать весь комментарий
05.03.2022 19:49 Ответить
как я помню, это цитата из какой то книги о будущей войне с украиной. не могу вспомнить и навскидку выгуглить. но она лежала на lib.ru ещё в конце 90х
показать весь комментарий
05.03.2022 19:49 Ответить
Если ему 43 года, как он пишет, то в 1989 ему было 11 лет и он никак не мог служить в армии ахаха.
показать весь комментарий
05.03.2022 19:53 Ответить
43 - в 2014!
показать весь комментарий
05.03.2022 20:20 Ответить
200-та окрема мотострілецька Печензька ордена Кутузова бригада (200 ОМСБр, в/ч 08275)[1] - в складі берегових військ Північного флоту. Перебуває у Західному військовому окрузі. Резерв 61-ї окремої бригади морської піхоти.

двухсотила вже в 14-му під Луганськом та в 15-му під Дебальцево

Повністю знищена під час Російського вторгнення в Україну (2022).

наші хлопці досі не розкусили тактику врага - один постріл саушки та в розсипну
хлопці реально в шоці !
показать весь комментарий
05.03.2022 20:04 Ответить
Я помню этот текст...
показать весь комментарий
05.03.2022 20:23 Ответить
В хозяйстве сгодится ..
показать весь комментарий
05.03.2022 19:42 Ответить
Слава ЗСУ України!!!
показать весь комментарий
05.03.2022 19:44 Ответить
Хто знає, де наша "героїня" "Гадя" Савченко, невгамовно "ділове створіння", так звана льотчиця ...
показать весь комментарий
05.03.2022 19:48 Ответить
З Смєшком розробляють плани
показать весь комментарий
05.03.2022 19:53 Ответить
Рысачит по Киеву с автоматом. Позавчера или вчера видел где-то видео.
показать весь комментарий
05.03.2022 19:56 Ответить
Смерть цапам!
показать весь комментарий
05.03.2022 19:48 Ответить
400е.
показать весь комментарий
05.03.2022 19:50 Ответить
показать весь комментарий
05.03.2022 19:53 Ответить
"скрепные смыслы" тайных знаков
показать весь комментарий
05.03.2022 20:06 Ответить
Не нужно это показывать, поменяют стратегию. Пусть так тупо колонами и ездят.
показать весь комментарий
05.03.2022 19:53 Ответить
у ***** супер тактика, измотать свою армию на 3-х месячных учениях и погнать ее на убой...
показать весь комментарий
05.03.2022 19:54 Ответить
РоSSияне, вы долго будете нас своими трупами закидывать?
показать весь комментарий
05.03.2022 19:56 Ответить
Для срочного восполнения потерь в живой силе Россия вновь разрешила импорт в Россию турецких яиц
показать весь комментарий
05.03.2022 19:58 Ответить
Такое ощущение что кацапы бесплатно перегоняют военную технику в Украину для ее сдачи в трофеи. У что, флешпутинмоб такой? Закидаем вас своими танками и бронемашинами без экипажей, теперь бойтесь нас?
показать весь комментарий
05.03.2022 19:59 Ответить
СТОП *****!!!
показать весь комментарий
05.03.2022 20:07 Ответить
показать весь комментарий
05.03.2022 20:09 Ответить
Справді починаэш гордитися що в нас такі славні ЗСУ ,рашисти такоі зустрічі не чекали ,які дибіли кацапи і іхній дибільний "русский мир."
показать весь комментарий
05.03.2022 21:07 Ответить
На цьому відео коментарі і пояснення наших вояків після 1:24 зайві:
поки війна триває, не треба допомагати ворогу, пояснюючи його помилки, наші переваги і підказуючи більш ефективну тактику для ворога.
показать весь комментарий
05.03.2022 21:57 Ответить
Молодцы ребята. Только не стоит наверно на кацапской технике украинские знаки рисовать и флаги наши вешать, а то сейчас лаптеногие начнут на своих смипомойках выть, что это они уничтожили украинскую технику
показать весь комментарий
06.03.2022 01:16 Ответить
 
 