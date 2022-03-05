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"Дважды "двухсотая" бригада", - 93-я ОМБр показала захваченные у оккупантов трофеи. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" рассказали о захваченном у россиян трофее.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.
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Нам будет легко убивать русских, а русским - нас!, пишет блогер endryx (Андрей Хартанович).
Это я про техническую сторону нашей смерти:
- Мы говорим на одном языке и будем понимать радиопереговоры в эфире - и нам будет легко убивать русских, а русским нас!
- Наши армии, фактически, вооружены одинаковым оружием и боеприпасами - нам будет легко убивать друг друга!
- Мы все учились воевать по одинаковым уставам (перевод "Тимчасового статуту ЗС України" на украинский, сути на изменил) - нам будет легко убивать русских, а им нас!
- Карты, документация, инструкции и пр. у нас фактически на одном языке - нам будет легко убивать друг-друга!
- Нам будет легко допрашивать и пытать русских военнопленных, а им наших (нет языковых проблем)!
- Нам будет легко убивать русских, а им нас - мы знаем местность, на которой будем убивать друг друга (я много ходил с друзьями-россиянами по Крымским горам в турпоходы) и 80% моих гостей-туристов были россияне!
- В темноте, при плохой координации между подразделениями, языковый фактор и похожесть формы и вооружения будет приводить к путанице и мы будет легко убивать, и своих, и россиян. А они столкнуться с такой же штукой (опыт Чечни это показал).
- В уличных боях, сцепившись в рукопашной, и вырывая кадыки зубами, мы с ними одинаково будем рычать: "Йо.. твою мать!", а умирая, одинаково звать МАМУ!
- Зарывать во "времянки" и санитарные захоронения, наши похоронные команды будут одинаково друг друга. И на фанерных табличках имена "врагов" и "своих" будут на одном языке. Важно будет после "победы", (кто бы не "победил, ***!"), не перепутать, над каким памятником какой флаг вывесить (в Российской армии бойцов "Коваленко", столько же, сколько в украинской - "Ивановых"). Как человек, который занимается перезахоронением наших солдат погибших в Великой Отечественной, я знаю, как сложно потом разобраться.
В этой войне хоронить будет легко - везде будут НАШИ!!!!
Я русскоговорящий, одесский историк, написавший для российского ТВ сценарии "Истории Государства Российского", "Время Победы" и "Битвы за Москву", не могу уложить в свои мозги словосочетание "РОССИЙСКИЕ ОККУПАЦИОННЫЕ ВОЙСКА НА УКРАИНЕ"!!!!
НЕ МОГУУУУУ!!!!!
Но я вспомню, свою службу в спецчастях ВВ СССР (под Москвой с 1989 по 1991) и попрошу автомат, чтоб в свои 43 года пойти защищать свою Украину от оккупантов из России! При этом, я понимаю, что могу в прицел увидеть ребят, с которыми служил, или которых, ещё летом водил на экскурсии, и пил с ними вино на берегу моря....
Россияне, я буду защищать от вас дом Пушкина в Одессе!
Россияне, я буду защищать от вас квартиры Бунина, дворец Толстых и Воронцовых, Потёмкинскую лестницу и памятник Екатерине!!!! Я буду защищать могилы двух своих дедов - ветеранов войны (моряка Черноморского флота и героя Сталинградской битвы). Я буду защищать свою бабушку - ветерана войны, свою жену - россиянку Светлану Иванову, трёх детей и мать с отцом!!!
Потому что я люблю всё это!!!!!!! ЭТО МОЯ РОДИНА!!!!!!! Я буду её защищать!!!! Пушкина, Воронцова, Горького, Шевченко, Бунина, Булгакова.... я их буду защищать от вас!!! Вы это уложите себе в голову!!!! У меня - НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!!! Мозг это отказывается понимать!!!!
З.Ы. Воин, конечно из меня уже не тот. Меня, как и многих украинских мужиков, кто под "Прощание славянки" пойдёт завтра в ополчение, привезут в "цинке" и зароют в Одессе. Я не побываю на Камчатке, о которой мечтал с детства... Я не выдам замуж своих двух годовалых принцесс, и не женю сына Антоху. Я не похороню своих родителей... ((((
Но я буду защищать свою Родину - Украину, и крыть вас ПО-РУССКИ матом! Потому что, я не успею уже хорошо выучить свой украинский - меня убьёт русский солдат...
Россияне, подумайте, хотите ли вы легко убивать украинцев, и, с патриотическим восторгом, хоронить своих и наших пацанов в братские могилы их дедов?????
двухсотила вже в 14-му під Луганськом та в 15-му під Дебальцево
Повністю знищена під час Російського вторгнення в Україну (2022).
наші хлопці досі не розкусили тактику врага - один постріл саушки та в розсипну
хлопці реально в шоці !
поки війна триває, не треба допомагати ворогу, пояснюючи його помилки, наші переваги і підказуючи більш ефективну тактику для ворога.