Митинг в поддержку Украины в Израиле. ВИДЕО
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В Израиле у резиденции премьер-министра Нафтали Бенета прошел митинг в поддержку Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Вениамин Белявский на своей странице в Facebook.
"Митинг у резиденции премьер-министра Израиля Бенета. Лозунги: Путин - убийца, железный купол - Украине", - написал он.
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+22 Yri Simash
показать весь комментарий05.03.2022 20:08
+16 Влад 2
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+4 уаыау
показать весь комментарий05.03.2022 20:09
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всім порядним євреям
«Мир вам»
Собственно потому Израиль и держит нейтралитет, они десятки лет всем заносили, со всеми договорились, а тут такая подстава. Я не удивлюсь, если пыня подавится косточкой от вишенки подложенной в вареник израильским шпионом.
Россия помнит, как Израиль, в 1982 г. уничтожил, дивизию ПВО Советов, оборонявшая Сирию ....
Тем более, что часть ядерного оружия Израиля на подводных лодках, местонахождение которых враг не знает...
2. Израиль находится в состоянии войны с Ираном, Сирией и Ливаном, а вооруженные силы России стоят на границе с Израилем, в Сирии.
Просить у Израиля оружие, бессмысленно - он не будет разоружаться, в многочисленных войнах, Израиль воевал один, страны Европы ему не помогали.