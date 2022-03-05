Митинг в поддержку Украины в Израиле. ВИДЕО

В Израиле у резиденции премьер-министра Нафтали Бенета прошел митинг в поддержку Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Вениамин Белявский на своей странице в Facebook.

"Митинг у резиденции премьер-министра Израиля Бенета. Лозунги: Путин - убийца, железный купол - Украине", - написал он.

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