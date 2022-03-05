Украинская ПВО сбила крылатую ракету над Краматорском. ВИДЕО
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Украинская ПВО сбила крылатую ракету над Краматорском Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.
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+31 Sav UA
показать весь комментарий05.03.2022 20:52
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показать весь комментарий05.03.2022 21:11
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