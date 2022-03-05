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Топ комментарии
+31
Слава та подяка ЗСУ !!!
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05.03.2022 20:52
+15
мы живем в 21 веке, может быть , чтобы закрыть небо нужны не только чужие истребители, которые будут сбивать самолеты рашистов, которые бомбят наши города, а и какие- то технологические штуки, которые могут выводить из строя навигацию врага, возможно, это даже более приемлемо...
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05.03.2022 20:52
+3
Кое-кто и в 21-м веке продолжает рожать детей через одно и то же место.
Может быть, нужны какие-то "технологические штуки",
которые более приемлемы ...
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05.03.2022 21:11
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мы живем в 21 веке, может быть , чтобы закрыть небо нужны не только чужие истребители, которые будут сбивать самолеты рашистов, которые бомбят наши города, а и какие- то технологические штуки, которые могут выводить из строя навигацию врага, возможно, это даже более приемлемо...
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05.03.2022 20:52 Ответить
Чув таке, що літаки Мілошевича, (якщо Ви знаєте хто це такий), дезорієнтовували направленими мікрохвильовками з відкритими дверцятами - на повну потужність! Якщо дати потужний в декілька гігагерц промінь, направлений на дрон, літак чи ракету - він може її точно дезорієнтувати...
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05.03.2022 21:08 Ответить
Их использовали в качестве ложных , отвлекающих целей , а не как источник помех .
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05.03.2022 21:20 Ответить
Які літаки ? У Югославії таким чином рятували від сил НАТО радари ((
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05.03.2022 22:13 Ответить
Магнетрон микроволновки размыкается при открытой дверце, это бред...пойди на кухню, включи ее, открой дверцу и посмотри что произойдет. Только не надо добавлять что какие-то радиолюбители их перед этим переделывали.
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05.03.2022 22:50 Ответить
Заблокируй язычок в двери микроволновки жвачкой и будет тебе счастье, включится.
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05.03.2022 23:03 Ответить
Кое-кто и в 21-м веке продолжает рожать детей через одно и то же место.
Может быть, нужны какие-то "технологические штуки",
которые более приемлемы ...
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05.03.2022 21:11 Ответить
Там навигация, наверное, на механических шестернях, ее так просто из строя не выведешь.
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05.03.2022 23:02 Ответить
Слава та подяка ЗСУ !!!
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05.03.2022 20:52 Ответить
Мы сами не можем закрыть небо для полётов разве?
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05.03.2022 21:20 Ответить
як ти не розумієш, всюди це твоє запитання бачу... Мова йде про збивання всіх "неопізнаних літаючих об'єктів"! для цього потрібні засоби моніторингу в зв'язку з засобами реагування ППО
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07.03.2022 20:45 Ответить
Боже бережи Краматорськ!
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05.03.2022 21:28 Ответить
Можем , якщо нам нададуть те чим це зробити можна !
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05.03.2022 22:14 Ответить
 
 