29 690 10
"Без цензуры" онлайн: Рашисты пылают. День 10. Итоги. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Десятый день Народной войны. Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.
Сегодня в 22:30 на Цензор.НЕТ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council
Репост и удачи всем
Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
У Луганській області вздовж усієї лінії бойового зіткнення російські окупанти під прикриттям танків розпочали атаки піхоти. Внаслідок чого до центральної міської лікарні населеного пункту Брянка з передових позицій доставлено понад 650 поранених військових РФ.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони України
За інформацією відомства, всі вони переважно у тяжкому стані: численні осколкові поранення, відірвані кінцівки ніг чи рук тощо. Через відсутність у лікарні вільних місць, окупанти, які отримали незначні тілесні ушкодження (контузії, легкі поранення), навіть не приймаються до медичного закладу.
"Українські захисники стійко та мужньо утримують певні позиції та знищують живу силу та техніку противника. Ворог, незважаючи на значні втрати, сотнями кидає у бій шанувальників "русского мира". Весь передній край усіяний трупами та підбитою технікою загарбників", - йдеться у повідомленні.
Зарыты кое-как чтоб сильно не копать
Мы армия *****, мы армия дыбилов
Никто не знает где нас можно разыскать ...