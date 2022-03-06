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армия РФ (15312) Николаев (2007) обстрел (20060) Россия (91190) Ким Виталий (235)

Ударом в ответ на обстрел "Смерчем" уничтожены 70 и ранены 300 российских оккупантов, - глава Николаевской ОВА Ким. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Технологии Война в Украине

Российские военные ударили по украинским позициям возле Николаева из реактивной системы залпового огня "Смерч".

Об этом сообщил в Telegram глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"По нашим позициям было три залпа из установки "Смерч". Все три мимо. У нас трое раненых.

В ответ мы совершили один залп. Итого у орков - 300 раненых и 70 погибших. Вот разница между качеством наших войск.

Не переоценивайте их!" – написал Ким.

Читайте также: Оккупантов выбили из Николаева, захватили много трофейной техники, голодные орки убегают в направлении Херсона, - глава ОГА Ким
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Топ комментарии
+50
Слава ЗСУ
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05.03.2022 21:21
+23
И всё мимо а мы им в ответку разок и 70 трупов плюс 300 раненых ,у нас в Николаеве не забалуешь ..
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05.03.2022 21:22
+15
Герої Миколаєва! Ви самі - приклад, взірець для нас усіх. Мочіть орків. Дякуючи вам ми їх в Одесі не дочекаємося. Доведеться їхати до вас.
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05.03.2022 21:32
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Слава ЗСУ
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05.03.2022 21:21 Ответить
Срочно!!!!

Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council

Репост и удачи всем

Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
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05.03.2022 22:36 Ответить
И всё мимо а мы им в ответку разок и 70 трупов плюс 300 раненых ,у нас в Николаеве не забалуешь ..
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05.03.2022 21:22 Ответить
Та да... Корабелы шороха не терпят.
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05.03.2022 21:28 Ответить
І получіл кацап пєсдьі.
Только нє той што с волосамі, а той, што рукамі і ногамі.
Больно бьіло, но всєм досталось.
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05.03.2022 21:23 Ответить
Плюс у нас пристреляно всё давно, а орки по советским планшетам воюют..
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05.03.2022 21:23 Ответить
В кацапа калькулятор! І планшет шкіряний
А в наших планшети пластикові
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05.03.2022 21:46 Ответить
Байрактари де? Котрий день немає нових відео знищення орків (((
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05.03.2022 21:27 Ответить
Все є, просто зараз для них трохи погода не льотна. Низький край хмарності.
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05.03.2022 21:39 Ответить
У России нет вроде средств для обнаружения и борьбы с байрахтарами. Это извини меня не одноразовый шприц, а лучших беспилотник на сей день.
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05.03.2022 21:39 Ответить
Они все около иева и Харькова. Так же как основные силы рашистов
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05.03.2022 21:46 Ответить
Ребята думайте. В таких условиях они не могут работать облачность низкая
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05.03.2022 22:05 Ответить
троли пишут неужели не понятно ..
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06.03.2022 10:49 Ответить
Це їм за 11 липня 2014 року
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05.03.2022 21:29 Ответить
Герої Миколаєва! Ви самі - приклад, взірець для нас усіх. Мочіть орків. Дякуючи вам ми їх в Одесі не дочекаємося. Доведеться їхати до вас.
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05.03.2022 21:32 Ответить
А жнива ещё не начались..
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05.03.2022 21:32 Ответить
Так треба удобрити перед посівною ))
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05.03.2022 21:38 Ответить
Що чути про Південноукраїнську АЕС? Це ж також Миколаївська область?
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05.03.2022 21:36 Ответить
Про силу духу. Що навіть в окупованому місті чинять опір
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05.03.2022 21:48 Ответить
Я думаю,що Віталій Кім з цифрами переборщив,що б трішечки підняти настрій Українцям-ну то таке
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05.03.2022 21:48 Ответить
****** орків!
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05.03.2022 21:49 Ответить
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05.03.2022 21:51 Ответить
Мабуть, КОВІД. Маски одягати треба.
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05.03.2022 22:17 Ответить
та ну! эпидемия почти кончилась.
просто "пацаны" хотели умереть в Украине...
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06.03.2022 01:04 Ответить
То, что перестали сообщать статистику, еще не значит, что все закончилось.
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06.03.2022 10:46 Ответить
Притупилось у меня чувство юмора. Тем более, что до войны тут были голоса антиваксеров и разных специалистов по конституционному праву - что требование носить маски крайне неконституционно
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06.03.2022 10:58 Ответить
Українці воюють не числом а вмінням, обачно і напевно. Перемога буде за нами.
Слава Україні!!!
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05.03.2022 21:59 Ответить
МОЛОДЦЫ РЕБЯТА!СЛАВА УКРАИНЕ!
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05.03.2022 22:11 Ответить
70 200-х та 200 300-х.
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05.03.2022 22:16 Ответить
Не сподівайтесь на ЗСУ. Наша сила в Бозі. І тільки. Он Путін і його банда хизувалися своєю військовою міцю. Хвалилися, що за два дні Київ візьмуть. Орду зібрали під кордоном. І що? Тепер тіла їхніх вояків собаки лижуть, а їхні танки селяни по хатах розтягують. Нам потрібна мужність. І хай Господь зробить, що Йому завгодно.
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05.03.2022 23:53 Ответить
Бог помогает тем, кто сам себе помогает.
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06.03.2022 01:06 Ответить
ведающие люди говорят , что мы использовали только 20% вооружения из того что нам передали , это при том , что еще передают , и вообще еще не трогали кучу ништяков , у наших бойцов сумасшедший драйв , на войне как на войне , к этому все были готовы и готовились , орки даже не понимают что их ждут , ждут везде , в каждом доме, селе, городе , идут ли колонной, по одному , но их ждут , и цветы с которыми их встречают , это могильные цветы .
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06.03.2022 01:13 Ответить
 
 