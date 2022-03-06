Ударом в ответ на обстрел "Смерчем" уничтожены 70 и ранены 300 российских оккупантов, - глава Николаевской ОВА Ким. ВИДЕО
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Российские военные ударили по украинским позициям возле Николаева из реактивной системы залпового огня "Смерч".
Об этом сообщил в Telegram глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
"По нашим позициям было три залпа из установки "Смерч". Все три мимо. У нас трое раненых.
В ответ мы совершили один залп. Итого у орков - 300 раненых и 70 погибших. Вот разница между качеством наших войск.
Не переоценивайте их!" – написал Ким.
Топ комментарии
+50 Yan Pastars
показать весь комментарий05.03.2022 21:21
+23 Мистер Икс 00711c20
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+15 Igor Makan
показать весь комментарий05.03.2022 21:32
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Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council
Репост и удачи всем
Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
Только нє той што с волосамі, а той, што рукамі і ногамі.
Больно бьіло, но всєм досталось.
А в наших планшети пластикові
просто "пацаны" хотели умереть в Украине...
Слава Україні!!!