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Три самолета российских оккупантов уже сбили в Одесской области, пилоты задержаны, - ОВА. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
На территории Одесской области уже сбиты три вражеских самолета Российской Федерации. Пилотов удалось задержать.
Об этом в видеообращении заявил глава Одесской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Пока у нас подтверждено три случая сбитых самолетов РФ на территории Одесской области, задержаны три летчика", - сказал он.
Топ комментарии
+35 Serhii P.
показать весь комментарий05.03.2022 22:10
+23 JleXa BaCuJl6eB
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+21 Артем Алексин
показать весь комментарий05.03.2022 22:15
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Якщо кожен хто буде вилітати на борбадування наших міст буде скидати невзведенні бомби, ми врятуємо набагато більше життів, ніж якщо будемо вбивати їх льотчиків на місці.
Пару пзрк в каждое приграничное смт и по 2-3 местных добровольца из теробороны для дежурства в 24 часа. Пора показать, что небо над Украиной закрыто и без НАТО.
И один человек на дозоре с пзрк на крыше дома = бомбардировщик/штурмовик за миллионы долларов.
Одно плохо - некрылатые ракеты нам сбивать прост нечем.
не берите убийц летчиков в плен!
сегодня 19:44
Так тримати.
******** МОСКВИЧИ
Хіба у збитих ворожих льотчиків не повинен бути відсоток виживання значно нижчий?