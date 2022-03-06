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Три самолета российских оккупантов уже сбили в Одесской области, пилоты задержаны, - ОВА. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

На территории Одесской области уже сбиты три вражеских самолета Российской Федерации. Пилотов удалось задержать.

Об этом в видеообращении заявил глава Одесской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Пока у нас подтверждено три случая сбитых самолетов РФ на территории Одесской области, задержаны три летчика", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Ударом в ответ на обстрел "Смерчем" уничтожены 70 и ранены 300 российских оккупантов, - глава Николаевской ОВА Ким. ВИДЕО
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Топ комментарии
+35
Ну навіщо їх затримувати, вони ж ******** людей? Знищувати свинособак на місці після допиту.
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05.03.2022 22:10
+23
Не для збереження йому життя, а для міжнародного трибуналу за всі ті злочини, які його країна вчинила проти України і її людей.
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05.03.2022 22:14
+21
Повторюсь:

Пару пзрк в каждое приграничное смт и по 2-3 местных добровольца из теробороны для дежурства в 24 часа. Пора показать, что небо над Украиной закрыто и без НАТО.
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05.03.2022 22:15
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Ну навіщо їх затримувати, вони ж ******** людей? Знищувати свинособак на місці після допиту.
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05.03.2022 22:10 Ответить
Не для збереження йому життя, а для міжнародного трибуналу за всі ті злочини, які його країна вчинила проти України і її людей.
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05.03.2022 22:14 Ответить
пару свинособак для трибуналу буде достатньо... остальних, як в Сірії з ними розраховувались за злочини проти мирних людей і міст... в інеті ще можна найти.
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05.03.2022 22:26 Ответить
Б1льше м"яса - б1льше доказ1в
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05.03.2022 22:28 Ответить
а кто сказал, что после допроса этот ватный биомусор живой остался?))
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05.03.2022 22:14 Ответить
Раз вони їх ***** засвітили вже важко потім замочити.
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05.03.2022 22:16 Ответить
Замочить то можно - при попытке к бегству например . Но они нужны живые для Гааги.
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05.03.2022 22:20 Ответить
Не треба перетворюватись на сволот, підбили і взяли в полон - на цьому всьо.

Якщо кожен хто буде вилітати на борбадування наших міст буде скидати невзведенні бомби, ми врятуємо набагато більше життів, ніж якщо будемо вбивати їх льотчиків на місці.
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05.03.2022 22:36 Ответить
Мені чомусь досі не зрозуміло, чого обидві бомби ФАБ-500 не були взведені.
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06.03.2022 01:23 Ответить
Хороший улов касапских свинорылов
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05.03.2022 22:10 Ответить
Сейчас соберут этих подонков, сделают разоблачительную видеоконференцию, а потом возможно в Гааге показательно и с большим шумом устроить процес.
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05.03.2022 22:14 Ответить
Повторюсь:

Пару пзрк в каждое приграничное смт и по 2-3 местных добровольца из теробороны для дежурства в 24 часа. Пора показать, что небо над Украиной закрыто и без НАТО.
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05.03.2022 22:15 Ответить
Це не називається закрите небо. Але це необхідно.
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05.03.2022 22:18 Ответить
На самом деле, у нас много пятиэтажек даже в сёлах, а с крыши таких домов всё как на ладони, мы же не в горной местности. Я работал на вышке телерадиосвязи и обзор что с пятиэтажки, что со ста метров почти одинаковый.

И один человек на дозоре с пзрк на крыше дома = бомбардировщик/штурмовик за миллионы долларов.

Одно плохо - некрылатые ракеты нам сбивать прост нечем.
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05.03.2022 22:23 Ответить
Неплохо бы было. "Стингером"просто управляться,тракторист с комбайнером вмиг освоит.Рашистам придеться забираться повыше,чем очень нарушится их прицельное бомбометание
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06.03.2022 10:31 Ответить
потом, этих тварей будут через предателей у власти - передавать на сторону фашистской рф, а потом эти урки - снова будут бомбить мирные города Украины..
не берите убийц летчиков в плен!
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05.03.2022 22:15 Ответить
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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05.03.2022 22:16 Ответить
"Мы окружены, значит им от нас не уйти." - Байсангур Беноевский
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05.03.2022 22:22 Ответить
гіркін сказав: "Я же говорил - в нашем небе не летать!"
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05.03.2022 22:53 Ответить
Вторая крупнейшая сеть «Дочки-сыночки», детских товаров в России начала закрывать магазины

сегодня 19:44
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05.03.2022 22:17 Ответить
Ай маладца!
Так тримати.
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05.03.2022 22:18 Ответить
Смерть цапам!
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05.03.2022 22:29 Ответить
Гарно Одеса прикрита ... Всьо сьогодні позбивали !
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05.03.2022 22:38 Ответить
ПРИЛИТЕЛИ К НАМ ГРАЧИ

******** МОСКВИЧИ
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05.03.2022 22:50 Ответить
можна не вбивати але треба прострілити руку і ногу - як нагадування щоб було
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05.03.2022 22:50 Ответить
Гаазький трибунал все одно дасть їм довічне, бо вони ТОЧНО ЗНАЛИ, куди вони летять, і які об'єкти їи наказали бомбити.
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05.03.2022 23:08 Ответить
Щось занадто багато ворожих льотчиків взято у полон.
Хіба у збитих ворожих льотчиків не повинен бути відсоток виживання значно нижчий?
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05.03.2022 23:40 Ответить
Не берите этих летунов в плен. Они в крови по горло давно.
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06.03.2022 03:07 Ответить
Все три разведчика, не иначе. Правда с ФАБ-500...
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06.03.2022 23:01 Ответить
 
 