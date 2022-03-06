Три самолета российских оккупантов уже сбили в Одесской области, пилоты задержаны, - ОВА. ВИДЕО

На территории Одесской области уже сбиты три вражеских самолета Российской Федерации. Пилотов удалось задержать.

Об этом в видеообращении заявил глава Одесской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Пока у нас подтверждено три случая сбитых самолетов РФ на территории Одесской области, задержаны три летчика", - сказал он.

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