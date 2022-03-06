"Нас Путин предал. Сказал: вперед, наступаем. Мы "схавали", приехали…", - пленный российский танкист - маме. ВИДЕО

Пленный российский танкист кратко рассказал об "успехах РФ" на войне с Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.

"Оккупант напуган тем ужасом, свидетелем и соучастником которого стал. Почти вся его рота погибла, а офицеры - бежали с поля боя.

Российский захватчик плачет, он уже не надеется вернуться домой, но просит маму поднимать людей, чтобы остановить бессмысленное вторжение в Украину", - говорится в сообщении.

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