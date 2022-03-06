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Видео Война в Украине
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армия РФ (3413) пленные (728)

"Нас Путин предал. Сказал: вперед, наступаем. Мы "схавали", приехали…", - пленный российский танкист - маме. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Пленный российский танкист кратко рассказал об "успехах РФ" на войне с Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.

"Оккупант напуган тем ужасом, свидетелем и соучастником которого стал. Почти вся его рота погибла, а офицеры - бежали с поля боя.

Российский захватчик плачет, он уже не надеется вернуться домой, но просит маму поднимать людей, чтобы остановить бессмысленное вторжение в Украину", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Здесь происходит полный беспредел. Наши громят здесь больницы, детские сады, роддомы, - русский оккупант говорит с матерью. ВИДЕО

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Топ комментарии
+20
Мама имбицыл полнейший.
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05.03.2022 23:10
+17
Нехай не триндить, їх платять по 52 бакси за добу. Вбивці приїхали гроші заробляти.
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05.03.2022 23:06
+17
Мама більше за танк переймається, що зламався.
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05.03.2022 23:15
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Нехай не триндить, їх платять по 52 бакси за добу. Вбивці приїхали гроші заробляти.
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05.03.2022 23:06 Ответить
Это крокодильи слезы -- все они знали . Никаких мам пап -- по полной
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05.03.2022 23:07 Ответить
Не вірю. "Київ (Україна) сльозам не вірить"
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05.03.2022 23:07 Ответить
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05.03.2022 23:09 Ответить
Да чо они плачут то? Чо не смешно ***, не смешно. ЭТО УКРАИНА!!!
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05.03.2022 23:09 Ответить
Мама имбицыл полнейший.
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05.03.2022 23:10 Ответить
Раша своих бросит
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05.03.2022 23:10 Ответить
АХАХАХА, сына хочу сказать что путин хороший, это ****** товарищи

у него не мать а уйобище ватное какоето
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05.03.2022 23:11 Ответить
*************, он ей про плен, а ей пох, главно что ***** крепкий мужик. Вот что это?

Эта ватница сделала мой вечер
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05.03.2022 23:12 Ответить
не плачь!! я ещё нарожаю!!
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05.03.2022 23:50 Ответить
mamo odnako
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05.03.2022 23:58 Ответить
эти видосики уже раздражают... почему они еще живы??
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05.03.2022 23:11 Ответить
За миску баланды после войны будут всё отстраивать
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05.03.2022 23:21 Ответить
Да уж...эти настроят...у них руки только под стакан заточены
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06.03.2022 05:19 Ответить
Когда прижали - можно героически поплакать! А до этого - можно ссыкливо пострелять ....

Тут даже не о чем говорить.. Шакалы....
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05.03.2022 23:14 Ответить
треба було його вбити............... це ж сміття!
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05.03.2022 23:15 Ответить
Мама більше за танк переймається, що зламався.
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05.03.2022 23:15 Ответить
Танк денег стоит, а жизнь этого ******* ничего, а когда рупль упадет то и ноль будет стоить
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05.03.2022 23:19 Ответить
И это, что бы она не переживала, он должен был сказать, что с танком все хорошо и он хоть и заглох, но рем. заводы Украины его починят и он будет в строю
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05.03.2022 23:22 Ответить
Парень начал что-то понимать, а матери очень хочется чтоб он сдох, моет получит какие-то деньги на пропой. Во житуха.
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05.03.2022 23:16 Ответить
А планировал вернуться в деревню героем-освободителем, которому наливают бесплатно.
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05.03.2022 23:19 Ответить
и все девки дают
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05.03.2022 23:20 Ответить
С теми девками надо, чтоб МНОГО наливали, и то будет карой.
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05.03.2022 23:22 Ответить
Якусь роль в інформаційній війні він виконав, але...
Авіатори, артилеристи, танкісти - це військові одиниці, на навчання яких ворог витратив багато пального, моторесурсу та ***********... Так що кожен сам має вирішувати, чи необхідно брати їх у полон...
Інформаційну картинку можна робити з омонівцями, мотострілками і військової поліцією...
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05.03.2022 23:19 Ответить
Яку?Тепер вся дєрєвня на завалінке буде про танк вести дискусію...Отакий дідок як в "Любовь и голуби"буде про двигун їм талдичити,а Ванька це так-повід браги кухоль випити.Нііііі....ми просто з ними з різних планет.
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06.03.2022 06:07 Ответить
Сюр

Параллельные миры

Рак мозга
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05.03.2022 23:20 Ответить
Всего лишь рашизм, будет исправлено дерашификацией.
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06.03.2022 00:10 Ответить
Нафига нам это соплежуйство?? Может песни петь им ещё начнут??
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05.03.2022 23:20 Ответить
Пипец, зачем таким инфузориям бог детей дает.,маманя полный идиот.
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05.03.2022 23:21 Ответить
Тут танк заглох, остальное подождет
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05.03.2022 23:23 Ответить
Та по пьяни залетают.
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06.03.2022 05:24 Ответить
"Не знал" он, зайка рфашистская.
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05.03.2022 23:21 Ответить
Оккупант : " мам, меня СВОИ бросили, у меня танк заглох, я остановился, а они поехали!
Руська самка : " а почему танк заглох ? "

Занавес.

Это всё что вы должны знать про русских орков и их мамок

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05.03.2022 23:25 Ответить
удивляет, что эта мама-дура не сказала: не плачь, сЫна, я ещё нарожаю
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05.03.2022 23:25 Ответить
кацапоїд виявився найадекватнішим з усіх що бачив, а свиноматка - найдебільніша. Крайнощі зустрічаються.
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05.03.2022 23:26 Ответить
Це повинно стати мемом

#да похер на тот танк, чтоб они все сгорели
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05.03.2022 23:29 Ответить
Накормить, обігріть, на камеру снять,.... після камери - розстрілять!
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05.03.2022 23:30 Ответить
тем более что мамке пох
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05.03.2022 23:34 Ответить
Но деньги пусть ВСУ перечислят!
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06.03.2022 00:07 Ответить
Мать полное дерево,больше за танк переживает.
Может думает,что теперь ей платить придется
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05.03.2022 23:33 Ответить
Сейчас к ней приедут сотрудники
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05.03.2022 23:35 Ответить
Маму интересует "У тебя там че, танк сломался?" Нет слов...
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05.03.2022 23:43 Ответить
Ещё интересовалась что с мотором.
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05.03.2022 23:51 Ответить
Там "мамаша" наглухо іпанута.... Те створіння телевізору вірить а не своїй дитині...просто найнижча стадія деградації
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05.03.2022 23:45 Ответить
Сначало говорил что всех убили он только один остался, а в конце сказал что его кинули в танке и тупо уехали.
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05.03.2022 23:50 Ответить
На рашке экипаж всегда стоил дешевле той коробчонки, в которой тот экипаж доставят на поле боя. Экипажей бабы ещё нарожают, а танк сделать надо))
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06.03.2022 00:06 Ответить
Не выдержал напишу: Чуваку круто неповезло с мамой, какая-то она умственноотсталая у него и это ещё мягко сказано .
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06.03.2022 00:08 Ответить
цей терпіла~окупант з усіх полонених ,що дзвонили, розкрив сам цього не розуміючи суть імперії зла та сутність утворення РФ,імперія повинна бути знищена,це інший світ ,світ пітьми !
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06.03.2022 00:14 Ответить
Мама таки реально *******???
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06.03.2022 00:53 Ответить
..........та уже зае9бали эти сопливые ...........
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06.03.2022 02:09 Ответить
Пойдет мамашка в военкомат, а ей там скажут, что сын выполняет интернациональный долг, и то что попал в плен - это нормально для военного времени.
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06.03.2022 05:22 Ответить
Самодержец РАБА обдурил! Так кто виноват в том, что вы глупые РАБЫ без мозгов и ответсвенности? Вне зависипости от того, понимают или нет, но от отвественности за свои поступки (и своих предков) никто в итоге не уйдет!
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06.03.2022 09:32 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ! Некоторым русским матерям не нужны живые сыновья. Им нужны сыновья герои, но мертвые и побежденная Украина. Им нужен вечный путин. ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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06.03.2022 09:50 Ответить
Той маме реально похер на сыночка.
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06.03.2022 11:31 Ответить
 
 