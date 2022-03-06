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"Нас Путин предал. Сказал: вперед, наступаем. Мы "схавали", приехали…", - пленный российский танкист - маме. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Пленный российский танкист кратко рассказал об "успехах РФ" на войне с Украиной.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.
"Оккупант напуган тем ужасом, свидетелем и соучастником которого стал. Почти вся его рота погибла, а офицеры - бежали с поля боя.
Российский захватчик плачет, он уже не надеется вернуться домой, но просит маму поднимать людей, чтобы остановить бессмысленное вторжение в Украину", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+20 JleXa BaCuJl6eB
показать весь комментарий05.03.2022 23:10
+17 Anatoliy Pavlovych
показать весь комментарий05.03.2022 23:06
+17 Александр Юр
показать весь комментарий05.03.2022 23:15
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у него не мать а уйобище ватное какоето
Эта ватница сделала мой вечер
Тут даже не о чем говорить.. Шакалы....
Авіатори, артилеристи, танкісти - це військові одиниці, на навчання яких ворог витратив багато пального, моторесурсу та ***********... Так що кожен сам має вирішувати, чи необхідно брати їх у полон...
Інформаційну картинку можна робити з омонівцями, мотострілками і військової поліцією...
Параллельные миры
Рак мозга
Руська самка : " а почему танк заглох ? "
Занавес.
Это всё что вы должны знать про русских орков и их мамок
#да похер на тот танк, чтоб они все сгорели
Может думает,что теперь ей платить придется