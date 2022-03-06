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Силы ССО взяли в плен майора-оккупанта, который в 2014 году предал Украину. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Силы специальных операций взяли в плен российского майора, который в 2014 году предал Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в фейсбуке ССО.
"Это – Дима. Бывший военнослужащий ВСУ, предатель присяги на верность украинскому народу, убийца граждан Украины.
В 2014 году он служил в Крыму в Перевальном, но стал на сторону российских оккупантов и пошел в российскую армию. Недавно майор российских ВС Дмитрий Шишканов пошел "освобождать", а по факту уничтожать украинцев в составе сил вторжения. Но не дошел.
Теперь майор Дима раскаивается и просит своих "товарищей" не лезть в Украину. Ибо им здесь – смерть. Или, в лучшем случае если повезет – плен. Дима...Дима...", - отмечается в сообщении.
Топ комментарии
+34 plotinus999
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+17 alexandr shamov
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Пожалуйста, подождите...
Пропоную таким ставити на лобі тавро, - "ЗРАДНИК".
ні яких обмінів!
ну у нацистів так у нацистів - рий гидота...
https://twitter.com/Tar_Milus/status/1499842034949144578?s=20&t=Z2R-UDH1CcIQkxzAO6JJaA
https://twitter.com/Tar_Milus/status/1500070975731339266?s=20&t=Cr3aZg8dp9DWP02YfJG2mA
https://twitter.com/Tar_Milus/status/1500071397061799939?s=20&t=Cr3aZg8dp9DWP02YfJG2mA
https://twitter.com/Tar_Milus/status/1500071539517145089?s=20&t=Cr3aZg8dp9DWP02YfJG2mA
https://twitter.com/Tar_Milus/status/1500080088737624070?s=20&t=q0SHvl6i8pYoTBZJMfYnqA
Я розумію, що ви - добрі люди, але морду цій падлюці можна було краще підрихтувати.
Думаю, що після запису відео, ви йому кілька разів ще добряче врізали.
наверняка, накануне оно, ещё и в соцсетях угрожало и хвасталось, что едет убивать и резать "хохлов"..
врёт и бредит, что украинцы сердобольные его отпустят..