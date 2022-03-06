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Оккупанты убили женщину, проезжавшую на велосипеде мимо их блокпоста в Ирпене, - защитник Украины Кривцов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты убили гражданскую жительницу, проезжавшую мимо их блокпоста в районе Ирпеня.

Об этом сообщил в фейсбуке защитник Украины Максим Кривцов, передает Цензор.НЕТ.

"Видели это фото с людьми под взорванным мостом? Мы проходили мимо. Утро, седьмое или восьмое: люди, дети, животные. Небо еще черное. Женщина несет на руках плачущую девушку. улыбаюсь. Девочка едва улыбнулась в ответ. Люди благодарят, встречают нас с - надеждой. Проходит рядом девушка, с красивыми черными волосами, в белой куртке. Говорит: за одного из этих парней я когда-нибудь выйду замуж", - рассказывает он.

Далее защитник Украины зашел в бомбоубежище на границе с позициями россиян. Темно, вонь, собаки, дети, плач.

"Рядом с крайним постом на большую проехала женщина. Мы пытались остановили. Она агрессивно не соглашалась. В 500 метрах ее убили россияне. Рядом ударил танк. Просто в дом. Ранило мужчину. Дыра в здании, как глаз. Был бой. Вместе с оружейниками. остановили колонну.БТР горел, россияне выбежали, заняли позиции.Почти не стреляли - были испуганы.Погиб смелый и красивый гранатометчик.Тело, с окровавленным шаром снайпера головой, забрали. Я не знаю, что впереди. Но знаю, с кем.Это дает уверенности", - добавляет Кривцов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ударом в ответ на обстрел "Смерчем" уничтожены 70 и ранены 300 российских оккупантов, - глава Николаевской ОВА Ким. ВИДЕО
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Топ комментарии
+57
Больше кормите пленных и чаем поите, им нужно набираться сил, что бы резать украинцев и дальше. Дбл...
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06.03.2022 08:39
+51
Якось сер Вінстон Черчиль сказав мудру річ: "Полонені - це такі люди, які приходять вас убити, а коли в них це не виходить, просять, щоб ви їх пожаліли".
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06.03.2022 08:40
+29
А які були файні місця...що ж ви наробили, кляті москальські нЕлюди!
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06.03.2022 08:41
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Больше кормите пленных и чаем поите, им нужно набираться сил, что бы резать украинцев и дальше. Дбл...
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06.03.2022 08:39 Ответить
Це обмінний фонд, дбл !
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06.03.2022 08:40 Ответить
так успокойтесь сейчас идёт война а на ней убивают и это не контр страйк мля
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06.03.2022 08:44 Ответить
Це виправдовує хамство своїм же українцям? Цікаво-- відколи таке сталося?
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06.03.2022 08:48 Ответить
Ты вообще, кусок русни, не палишься, да паштет студента? Не видел я студентов с планшетами никогда
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06.03.2022 08:49 Ответить
у вас, певен, й телефон дисковий

не сваріться. Не тільки у вас такі емоції щодо фашистів, але треба триматися й не перетворюватися на Талібан -- не треба губити підтримку світу: одного рашиста тільки вдарите, а це відео буде коштувати допомоги, бо рашисти й повії у них на підсосі так і чекають, що б його проти нас розтрубити.

бий русню, щоб Талібан хрестився! Але залишайтесь воїнами світла.
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08.03.2022 05:46 Ответить
В спам,так в спам...блюдя На ягель
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06.03.2022 08:55 Ответить
Тобто хамство- це нормально? Дивні у вас життєві цінності...
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06.03.2022 08:57 Ответить
А шо, вже війна закінчилася?! З обох сторін будуть полонені, можеш не сумніватися
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06.03.2022 08:48 Ответить
В том то и прикол, что кацапы убивают гражданских и всех подряд. Вы кого менять собираетесь? Нету там у них обменного фонда и им насрать на своим. Им на своих тупо похер. бабы еще нарожают. как вы ***** еще это не поняли
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06.03.2022 08:52 Ответить
Им **** самим жрать нечего. Пленных они будут брать. Ну вы **** и далекие люди, у меня нет слов
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06.03.2022 08:53 Ответить
успокойся все на нервах
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06.03.2022 08:58 Ответить
У нас продовольствие еще есть в магазинах, но чувствую скоро будет беда. а тут ************ еще кормить хотят... пацифисты мля. В плен брать только летчиков, офицеров икомандиров для гааги. все остальное мясо в расход. Ладно, не ругаемся!
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06.03.2022 09:01 Ответить
Так, не сваріться, хлопці.
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06.03.2022 09:17 Ответить
это тролль анти американский
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06.03.2022 16:23 Ответить
Війна це не тільки вбивати, ворога треба перемогти любими методами. Якщо до полонених ставляться відповідно до правил війни,тоді більше здаються вороги в полон. А чим більше ворога здається в полон,тим більше збережено життів наших воїнів і ***********. Якось так.
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06.03.2022 09:34 Ответить
Це матеріал для Гааги!!!
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06.03.2022 08:43 Ответить
обоссаный 19 летний курсант? еще в гаагу его тащить, серйозно. просто пристрелить и все
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06.03.2022 08:45 Ответить
********* нікого не буде мінять =іх тут нет =вони трупаки не вивозять щоб полонені і трупаки дома в мордорі не розповідали що путін-*****
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06.03.2022 08:49 Ответить
Командири на полі бою обміняються при потребі, без усіляких ******. Не вперше і не в останнє.
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06.03.2022 08:51 Ответить
Путлеру на%уй цей фонд не потрібен. Валити їх усіх.
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07.03.2022 05:23 Ответить
Якщо не буде набоїв, зубами буду горлянку гризти цим скотам!!
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06.03.2022 08:39 Ответить
Якось сер Вінстон Черчиль сказав мудру річ: "Полонені - це такі люди, які приходять вас убити, а коли в них це не виходить, просять, щоб ви їх пожаліли".
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06.03.2022 08:40 Ответить
Ніхто їх не жаліє- та і катувати неможна. Бо є Женевська Конвенція, якої притримується Україна.
Ми- не вони!
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06.03.2022 08:45 Ответить
А если представить что в плен сдался все пьяное Зауралье, где-то миллиона три. Их мы тоже будем обухаживать?
Женевская конвенция это для цивилизаций, а мы имеем дело с орками!
Вот взял ты """ в плен"" колорадских жуков на огороде и будешь с ними нянчится? Вспомни как казламлрдые вели себя с пленными во всех войнах включая 1812 год. Мы имеем дело не совсем с людьми, это существа внешне напоминающие людей.
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06.03.2022 09:08 Ответить
Полонених беруть на полі бою. Фантазії не обговорюю.
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06.03.2022 09:09 Ответить
По существу ответить нечего? А ведь начиналась дискуссия с призывов к уважению
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06.03.2022 09:14 Ответить
Коли нема питання по суті, то нема і відповіді.
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06.03.2022 09:15 Ответить
Понятно . Уровень дешевенького планшета который больше похож на деревянные счёты.
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06.03.2022 09:29 Ответить
За хамство- в спам.
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06.03.2022 09:30 Ответить
Согласна!
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06.03.2022 10:48 Ответить
Виктор, по вашим высказываниям и призывам вы -- рашист, который играя на естественных эмоциях пытается спровоцировать наших воинов на преступление и подорвать международную помощь Украине. Одна пощечина будет нам дорого стоить. И вы это очень хоршошо знаете. Так что, ПНХ.
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08.03.2022 05:55 Ответить
И кстати борьба с колорадским жуками на огороде, это тоже война и они военнопленные!
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06.03.2022 09:12 Ответить
Мы играем в шахматы а они играют в "" Чапаева""". Как это можно совместить?
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06.03.2022 09:16 Ответить
Ну, если Украине от Запада больше ничего не надо -- играйте хоть в Талибан.
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08.03.2022 05:56 Ответить
Через Женевську конвенцію - вони воєнні злочинці, а ми ні.
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08.03.2022 09:52 Ответить
так кацапоиды идут без распознавательных знаков и принадлежностей к государству. тоесть терористы не подпадающие пож женевскую конвенцию. к тому же кацапстан вышел из женевской конвенции
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06.03.2022 09:30 Ответить
Ми не виходили з Женевької конвенції- це важливо. І ми чітко знаємо, війська якої держави на нас напали. І останнє- ніхто не проти, якщо їх НЕ БРАТИМУТЬ у полон.
А якщо вже взяли- ставлення має бути відповідне.
Ще є питання?
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06.03.2022 09:34 Ответить
Тут важно, шоб никто из наших командиров не отдавал приказа не брать пленных. Ну а как на поле боя решает сам боец - это его личное дело. С необходимостью соблюдения требований ЖК согласен. Меньше козырей кацапам.
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06.03.2022 11:30 Ответить
Саме так.
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06.03.2022 11:33 Ответить
У них же не война - а "спецоперация": то есть террор. К террористам женевская конвенция не относится
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06.03.2022 09:49 Ответить
Ще раз.
Планшет Студента

Ми не виходили з Женевької конвенції- це важливо. І ми чітко знаємо, війська якої держави на нас напали. І останнє- ніхто не проти, якщо їх НЕ БРАТИМУТЬ у полон.
А якщо вже взяли- ставлення має бути відповідне.
Ще є питання?
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06.03.2022 09:55 Ответить
Бог з нами, бо ми на сторонi правди! А як що ми будемо схожими з московитами...

"Не мстіться самі, улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано: Мені помста належить, Я відплачу, говорить Господь." 🙏🙏🙏
Бiблiя До Римлян Гл.12:19
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06.03.2022 10:19 Ответить
До взяття в полон їх можна вбивати скільки завгодно, це кожен боєць вирішує сам із врахуванням бойової обстановки...
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06.03.2022 08:47 Ответить
а если поднял оккупант руки, то можно стрелять? не беря в плен, от какой: "сдаемсу", а ты в него очередь. Надеюсь это не считается пленом
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06.03.2022 10:38 Ответить
Можно вспомнить сцену с "Спасти рядового Райана":

- Что он сказал?
- Сказал "Мама, я помыл руки перед обедом!"
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06.03.2022 10:49 Ответить
А якщо серйозно: полонені беруться тоді й лише тоді, коли бій закінчився перемогою тієї сторони, яка бере у полон. Вочевидь, ніхто під час бою брати в полон не буде...
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06.03.2022 10:50 Ответить
Это - не считается. Если процесс сдачи противника в плен не завершен, а о фактическом его начале как конкретного события судит сам боец с учетом сложившихся обстоятельств, то нарушения скорее всего не будет.
В конце концов это война.
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06.03.2022 11:34 Ответить
А які були файні місця...що ж ви наробили, кляті москальські нЕлюди!
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06.03.2022 08:41 Ответить
Пропідари ******,гниди...
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06.03.2022 08:42 Ответить
Снайпери з боку ворога зараз будуть зустрічатися все частіше, так що ВСУ й теробороні треба це враховувати, не воювати в повний зріст принаймні....
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06.03.2022 08:44 Ответить
Та наші наче непогано на цьому розуміються.
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06.03.2022 08:46 Ответить
Асвабадили от этих нацистских оков
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06.03.2022 08:45 Ответить
Убивайте цапів без жалю!
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06.03.2022 08:48 Ответить
Бывшие британские королевские морские пехотинцы прибыли в Украину, чтобы помочь в борьбе с российскими оккупантами, передает корреспондент Fox news.
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06.03.2022 08:52 Ответить
Убивайте их.Не берите вплен эту нелюдь.Они разрушают все что построила Украина за 30 лет.Кроме как воевать больше не вижу чем занятся.Все в этой жизни потеряло смысл. Работы больше нет,жизни тоже нет. Уезжать беженцем это не жизнь.
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06.03.2022 08:52 Ответить
выживи и потом вместе с остальными пострадавшми а это вся Украина - мы будем снимать с кацапов финансовые репарации годами как это делала германия
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06.03.2022 16:27 Ответить
Да это трагедия. Сейчас с вами весь мир. Превратитесь в талибан -- помощи от запада не просите. Сербы от сребреницы за десятки лет не отмоются.
Украинцы -- воины света, а не конченые рашисты!
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08.03.2022 06:01 Ответить
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06.03.2022 09:08 Ответить
"Она агрессивно не соглашалась"
Ну и ДУРА! В итоге получила по своему уму (или его отсуствию) и наивности, меньше надо смотреть кацапскре пропагандоское ТВ и верить этому дерьму и помоям!
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06.03.2022 09:36 Ответить
Так, "біндеровци" цинічно не хотіли пускати її до "руского міра"....
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06.03.2022 10:14 Ответить
А может она им семечки хотела предложить?

не судите по незнанию
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08.03.2022 06:02 Ответить
Я сделал выводы по фактам, а не домыслам!
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08.03.2022 06:21 Ответить
Факт отсутствия семечек установлен?

или так…высрался под видом «сделал выводы», пошёл дальше довольный своим скудоумием.
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22.03.2022 18:57 Ответить
Ну що казати, горбатого могила виправіть.
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07.03.2022 05:28 Ответить
 
 