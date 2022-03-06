Оккупанты убили женщину, проезжавшую на велосипеде мимо их блокпоста в Ирпене, - защитник Украины Кривцов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты убили гражданскую жительницу, проезжавшую мимо их блокпоста в районе Ирпеня.
Об этом сообщил в фейсбуке защитник Украины Максим Кривцов, передает Цензор.НЕТ.
"Видели это фото с людьми под взорванным мостом? Мы проходили мимо. Утро, седьмое или восьмое: люди, дети, животные. Небо еще черное. Женщина несет на руках плачущую девушку. улыбаюсь. Девочка едва улыбнулась в ответ. Люди благодарят, встречают нас с - надеждой. Проходит рядом девушка, с красивыми черными волосами, в белой куртке. Говорит: за одного из этих парней я когда-нибудь выйду замуж", - рассказывает он.
Далее защитник Украины зашел в бомбоубежище на границе с позициями россиян. Темно, вонь, собаки, дети, плач.
"Рядом с крайним постом на большую проехала женщина. Мы пытались остановили. Она агрессивно не соглашалась. В 500 метрах ее убили россияне. Рядом ударил танк. Просто в дом. Ранило мужчину. Дыра в здании, как глаз. Был бой. Вместе с оружейниками. остановили колонну.БТР горел, россияне выбежали, заняли позиции.Почти не стреляли - были испуганы.Погиб смелый и красивый гранатометчик.Тело, с окровавленным шаром снайпера головой, забрали. Я не знаю, что впереди. Но знаю, с кем.Это дает уверенности", - добавляет Кривцов.
Пожалуйста, подождите...
не сваріться. Не тільки у вас такі емоції щодо фашистів, але треба триматися й не перетворюватися на Талібан -- не треба губити підтримку світу: одного рашиста тільки вдарите, а це відео буде коштувати допомоги, бо рашисти й повії у них на підсосі так і чекають, що б його проти нас розтрубити.
бий русню, щоб Талібан хрестився! Але залишайтесь воїнами світла.
Ми- не вони!
Женевская конвенция это для цивилизаций, а мы имеем дело с орками!
Вот взял ты """ в плен"" колорадских жуков на огороде и будешь с ними нянчится? Вспомни как казламлрдые вели себя с пленными во всех войнах включая 1812 год. Мы имеем дело не совсем с людьми, это существа внешне напоминающие людей.
А якщо вже взяли- ставлення має бути відповідне.
Ще є питання?
Планшет Студента
Ми не виходили з Женевької конвенції- це важливо. І ми чітко знаємо, війська якої держави на нас напали. І останнє- ніхто не проти, якщо їх НЕ БРАТИМУТЬ у полон.
А якщо вже взяли- ставлення має бути відповідне.
Ще є питання?
"Не мстіться самі, улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано: Мені помста належить, Я відплачу, говорить Господь." 🙏🙏🙏
Бiблiя До Римлян Гл.12:19
- Что он сказал?
- Сказал "Мама, я помыл руки перед обедом!"
В конце концов это война.
Украинцы -- воины света, а не конченые рашисты!
Ну и ДУРА! В итоге получила по своему уму (или его отсуствию) и наивности, меньше надо смотреть кацапскре пропагандоское ТВ и верить этому дерьму и помоям!
не судите по незнанию
или так…высрался под видом «сделал выводы», пошёл дальше довольный своим скудоумием.