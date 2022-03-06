Оккупанты убили женщину, проезжавшую на велосипеде мимо их блокпоста в Ирпене, - защитник Украины Кривцов. ВИДЕО

Оккупанты убили гражданскую жительницу, проезжавшую мимо их блокпоста в районе Ирпеня.

Об этом сообщил в фейсбуке защитник Украины Максим Кривцов, передает Цензор.НЕТ.

"Видели это фото с людьми под взорванным мостом? Мы проходили мимо. Утро, седьмое или восьмое: люди, дети, животные. Небо еще черное. Женщина несет на руках плачущую девушку. улыбаюсь. Девочка едва улыбнулась в ответ. Люди благодарят, встречают нас с - надеждой. Проходит рядом девушка, с красивыми черными волосами, в белой куртке. Говорит: за одного из этих парней я когда-нибудь выйду замуж", - рассказывает он.

Далее защитник Украины зашел в бомбоубежище на границе с позициями россиян. Темно, вонь, собаки, дети, плач.

"Рядом с крайним постом на большую проехала женщина. Мы пытались остановили. Она агрессивно не соглашалась. В 500 метрах ее убили россияне. Рядом ударил танк. Просто в дом. Ранило мужчину. Дыра в здании, как глаз. Был бой. Вместе с оружейниками. остановили колонну.БТР горел, россияне выбежали, заняли позиции.Почти не стреляли - были испуганы.Погиб смелый и красивый гранатометчик.Тело, с окровавленным шаром снайпера головой, забрали. Я не знаю, что впереди. Но знаю, с кем.Это дает уверенности", - добавляет Кривцов.

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