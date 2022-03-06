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армия РФ (3413) война (6246) обстрел (4783) Харьков (2467)

Момент удара войск РФ по Харькову. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Момент удара войск РФ по Харькову попал на видео.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Политика страны.

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Смерть российским фашистам
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06.03.2022 09:11 Ответить
Жах. Стріляти по абсолютно мирному місту- це ж якою наволоччю треба бути...
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06.03.2022 09:14 Ответить
Кацап гірше наволочі.
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06.03.2022 09:19 Ответить
Люди, ваше місто вже декілька днів кацапи ******** та обстрілюють, а вони поводите себе вкрай необачно(((
Навіщо це розсікання на машині - коли ви пішки, ви можете почути снаряд та сховатися...
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06.03.2022 09:18 Ответить
Десь чув (наче слова ветерана):

Не бійся свисту снаряду - свого всеодно не почуєш (с)
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06.03.2022 10:17 Ответить
кто ж тоді про тє що нічого не чути розповів?
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06.03.2022 11:13 Ответить
Самое печальное,что РФ подаёт россиянам что мы сами обстреливаем себя.
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06.03.2022 09:22 Ответить
так они всегда так делают
сейчас вроде самый наглядный пример
показать донецк который "8 лет обстреливали" и харьков 8 дней
но у них уже есть 2 варианта ответа
1. это фейк
2. донецк отстраивали.... отстраивали его видите ли
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06.03.2022 09:27 Ответить
Горіти їм в аду.
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06.03.2022 09:52 Ответить
 
 