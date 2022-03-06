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Момент удара войск РФ по Харькову. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Момент удара войск РФ по Харькову попал на видео.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Политика страны.
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Навіщо це розсікання на машині - коли ви пішки, ви можете почути снаряд та сховатися...
Не бійся свисту снаряду - свого всеодно не почуєш (с)
сейчас вроде самый наглядный пример
показать донецк который "8 лет обстреливали" и харьков 8 дней
но у них уже есть 2 варианта ответа
1. это фейк
2. донецк отстраивали.... отстраивали его видите ли