Момент удара войск РФ по Харькову. ВИДЕО

Момент удара войск РФ по Харькову попал на видео.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Политика страны.

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