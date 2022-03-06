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"Четко! Гол!": Украинцы в очередной раз уничтожают вражескую технику из ПТРК. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Защитники Украины уничтожили технику врага из ПТРК.

Соответствующее видео опубликовал в фейсбуке экснардеп Артем Витко, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Противник деморализован. Войска РФ уклоняются от прямого огневого контакта с ВСУ, - Генштаб

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Топ комментарии
+66
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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06.03.2022 09:35
+59
Гол
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06.03.2022 09:32
+58
стугни відпрацьовують !!
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06.03.2022 09:34
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Гол
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06.03.2022 09:32 Ответить
Уявив, як Лобановський спостерігає з-поза хмар і також кричить: "Так! Гол! Мої хлопці!" 👏
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06.03.2022 09:47 Ответить
стугни відпрацьовують !!
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06.03.2022 09:34 Ответить
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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06.03.2022 09:35 Ответить
гек.. куме що ты там гекаешь кажи пиймав сокиру чи ни
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06.03.2022 09:35 Ответить
Найкраще кіно на сьогодні для українців.
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06.03.2022 09:37 Ответить
Пам"ятаєш - у нас є така передача: "Катрусин кінозал"? Тут те саме Не буду стверджувать точно однак лише наші додумалися зробить виносний пульт для ПТРК Судячи по звуках - хлопці сидять десь у бліндажі і управляють ПТУР на відстані в десятки метрів - наче в комп"ютерні "стрілялки" грають Якщо і "накриє" то знищать лише саму "триногу і блок управління з "трубою" А пульт управління і люди залишаться цілі! Візьмуть новий ПТРК і продовжать воювать
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06.03.2022 12:40 Ответить
Кацапські танки-повне лайно!Де їх тільки не п...здили.
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06.03.2022 09:37 Ответить
То не танки - лайно! Танки непогані - наші на таких же непогано воюють! То ПТУРи хороші - що американські що шведсько-британські що наші вітчизняні І головне - наші ЛЮДИ!
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06.03.2022 12:47 Ответить
Получи, фашист, дарунок!
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06.03.2022 09:37 Ответить
Оце гарний гол.золотий мяч цьрму футболісту
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06.03.2022 09:39 Ответить
наші - срань кацапська 1:0.
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06.03.2022 09:40 Ответить
Нравицца не нравицца а придётся жариться )))))
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06.03.2022 09:44 Ответить
спорт для дорослих
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06.03.2022 09:45 Ответить
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06.03.2022 09:48 Ответить
Креативно! Z - засранці
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06.03.2022 10:19 Ответить
такі штукі та дідам би з УПА.
ми б зараз при слові "коцап" тільки передивлялися - а це шо за звірі?
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06.03.2022 09:49 Ответить
Чітка дев'яточка .!! . .
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06.03.2022 09:50 Ответить
З цапами тре битися мобільними групами,приїхали,******,поїхали.
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06.03.2022 10:02 Ответить
Пленных не брать. Раненых добивать!!!
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06.03.2022 10:17 Ответить
Дякуємо за влучність! Героям Слава!!!
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06.03.2022 10:17 Ответить
церковь говорит - если враг пришел к тебе на твою землю и ты его убил - это правое дело перед Богом и не требует даже исповедования...
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06.03.2022 10:19 Ответить
Там в полон вже нема кого брати. Одні Недопалки лишились. Доречі полонені потрібні. Та виховувати їх треба не на камеру. ) Хай тремтять рашисти за кордоном.
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06.03.2022 10:23 Ответить
Героям Слава!
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06.03.2022 10:33 Ответить
Какое хорошее кино.Слава Украине.
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06.03.2022 10:35 Ответить
Карма в дії! Під Миколаєвом українські силовики розгромили батальонно-тактичну групу окупантів. Більшість її особового складу - колишні українські військові, які у 2014 році зрадили нашу державу і перейшли на бік РФ у Криму.

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1500392785626767362?s=20&t=iSwfr3ghOnouPyvWavbLoQ

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06.03.2022 10:58 Ответить
Знайшли родичку пілота літака з нарасіі.

https://twitter.****************/status/1500117492492115970?s=20&t=e2Ax_90yanZz-hQBPLVCHg

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06.03.2022 11:17 Ответить
 
 