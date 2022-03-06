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"Четко! Гол!": Украинцы в очередной раз уничтожают вражескую технику из ПТРК. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Защитники Украины уничтожили технику врага из ПТРК.
Соответствующее видео опубликовал в фейсбуке экснардеп Артем Витко, передает Цензор.НЕТ.
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ми б зараз при слові "коцап" тільки передивлялися - а це шо за звірі?
https://twitter.com/ServiceSsu/status/1500392785626767362?s=20&t=iSwfr3ghOnouPyvWavbLoQ
https://twitter.****************/status/1500117492492115970?s=20&t=e2Ax_90yanZz-hQBPLVCHg