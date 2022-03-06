"Я не знаю, что впереди. Но знаю, с кем. Это придает уверенности", - воин Кривцов о боях за Ирпень. ВИДЕО

Украинское войско остановило вражескую колонну у Ирпеня. Русские почти не защищались. С украинской стороны от пули снайпера погиб пулеметчик.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook написал украинский воин Максим Кривцов, добавив видео.

"Видели это фото с людьми под взорванным мостом? Мы проходили мимо.

Утро, семь или восемь: люди, дети, животные. Небо еще чёрное. Женщина несет на руках плачущую девочку. Говорю ей: посмотри, у меня пулемет - и улыбаюсь. Девочка едва улыбнулась в ответ.

Люди благодарят, встречают нас с надеждой. Проходит рядом девушка, с красивыми черными волосами, в белой куртке. Говорит: за одного из этих ребят я когда-нибудь выйду замуж.

Зашел в бомбоубежище на границе с позициями россиян. Темно, вонь, собаки, дети, плач.

Рядом с крайним постом на велике проехала женщина. Мы пытались остановить. Она агрессивно не соглашалась. В 500 метрах ее убили россияне.

Рядом ударил танк. Прямо в дом. Ранило мужчину. Дыра в здании как глаз.

Было сражение. Вместе с оружейниками остановили колонну. БТР горел, русские выбежали, заняли позиции. Почти не стреляли – были испуганы.

Погиб смелый и красивый гранатометчик. Тело с окровавленной пулей снайпера головой забрали.

Я не знаю, что впереди. Но знаю с кем. Это придает уверенность", - отметил он.