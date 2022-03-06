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В Гостомеле горят дома мирных жителей. Люди умоляют о помощи, - Цаплиенко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В Гостомеле в Киевской области горят дома мирных жителей. Люди умоляют о помощи.
Об этом пишет в своем телеграм-канале журналист Андрей Цаплиенко, информирует Цензор.НЕТ.
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