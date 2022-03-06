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В Гостомеле горят дома мирных жителей. Люди умоляют о помощи, - Цаплиенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Гостомеле в Киевской области горят дома мирных жителей. Люди умоляют о помощи.

Об этом пишет в своем телеграм-канале журналист Андрей Цаплиенко, информирует Цензор.НЕТ.

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зачем его оставили, кто объяснит?
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06.03.2022 10:09 Ответить
З якого дива його залишили? Там постійні бої вже більше тижня йдуть.
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06.03.2022 10:11 Ответить
Пленных не брать!!!
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06.03.2022 10:16 Ответить
Взлётную полосу разбомбить и там станет тихо.
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06.03.2022 10:17 Ответить
Вже. Не стало.
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06.03.2022 10:27 Ответить
кацапи беруть в заручники цілі міста,бо знають,що людяна українська влада буде змушена капітулювати крок за кроком через заручників.які зелені коридори?до капітуляції це утопія.кожен крок капітуляції буде збільшувати кількість українських громадян в заручниках кацапів.
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06.03.2022 11:23 Ответить
 
 