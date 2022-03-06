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Видео Война в Украине
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война (6246) Харьков (2467) Бутусов Юрий (2395) Росгвардия (18)

Большую колону Росгвардии разбили под Харьковом. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Русские оккупанты ложно надеялись, что украинцев можно разогнать дубинками.

Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"А это вся большая колонна Росгвардии, разбитая под Харьковом, плюс отдельные машины в окрестностях, одну из которых я снимал. Эпично выглядит, занесенный снегом росгвардеец, прилегший рядом с машиной, из которой вывалилась гора защитной экипировки для разгона демонстраций. Они пришли нас разгонять также, как привыкли разгонять население России. Пришли бить дубинками. Поэтому Россия проиграет эту войну, сколько бы лет она ни шла", - убежден он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Силы ССО взяли в плен майора-оккупанта, который в 2014 году предал Украину. ВИДЕО

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Топ комментарии
+86
Та, хоть позавчерашнее! Оно прекрасно!
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06.03.2022 11:06
+61
Это божественно. Слава Украине, Слава ВСУ. Это просто Боги. Спасибо. Держим строй.
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06.03.2022 11:04
+43
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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06.03.2022 11:05
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видео вчерашнее.
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06.03.2022 11:04 Ответить
Та, хоть позавчерашнее! Оно прекрасно!
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06.03.2022 11:06 Ответить
І що?..
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06.03.2022 11:12 Ответить
А нічого. В нього завдання-аби перднути.
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06.03.2022 11:36 Ответить
Это божественно. Слава Украине, Слава ВСУ. Это просто Боги. Спасибо. Держим строй.
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06.03.2022 11:04 Ответить
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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06.03.2022 11:05 Ответить
Бальзам на душу.
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06.03.2022 11:05 Ответить
автозаки фашисты в Украину привезли! Смерть русско-фашистским оккупантам! В плен беркутню омоновцев не брать!
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06.03.2022 11:07 Ответить
Надо понимать, что рашисты собираются вывозить пленных украинцев в этих автозаках в Сибирь, как это делал сралин
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06.03.2022 11:31 Ответить
ВСЕ БУДЕТ -УКРАИНА!ГЕРОЯМ СЛАВА!
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06.03.2022 11:08 Ответить
Кросівоє!
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06.03.2022 11:10 Ответить
Necro Mancer



Ветеран Сирийщины, техник роты глубинной разведки #36омсбр #всрф Нима Дамбаевич Ошоров из Бурятии "героически" погиб 28/02/22, защищая честь РФ почему-то в Украине.
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06.03.2022 11:10 Ответить
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06.03.2022 11:11 Ответить
Теперь будет производить разведку на глубине 1.5-2 метра...
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06.03.2022 11:16 Ответить
Навряд. Рюсськіє своїх тіла не збирають а то Сирійця..... собаки обгризуть а решта згниє.
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06.03.2022 11:20 Ответить
Расея будет воевать «за свободу и счастье украинцев» до последнего бурята!
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06.03.2022 11:51 Ответить
У кацапов "героически"-это сидел,курил...и вдруг сдох))
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06.03.2022 11:37 Ответить
петлици на вермахт схожі, зовсім не шифруюється мразота
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06.03.2022 12:19 Ответить
Всю технику на нужды Украины. Нет возможности эвакуировать: срезайте провода под капотом, сжигайте кабину изнутри.
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06.03.2022 11:10 Ответить
Дополню. Можно ещё шуруповертом сверлить ГБЦ или ТНВД на дизелях.
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06.03.2022 11:27 Ответить
"

честь Америки и всего Запада мог бы спасти один телефонный звонок Mark Milley, Сhairman of the Joint Chiefs of Staff:

"Доброго времени суток, генерал Герасимов! У меня для Вас два месседжа, один длинный и один короткий.

1) Нам хорошо известен ваш замысел ограниченной ядерной войны с США, в которой вы планируете одержать победу. Мы подробно проанализировали его в докладе "А Strategy for Deterring Russian

Nuclear De-Escalation Strikes : Limited Nuclear reprisal".

На всякий случай, если вам не докладывали подчиненные, высылаю вам открытую копию. Суть Strategy заключается в том, что нашим ответом на ваш первый ядерный удар будет не surrender,как почему-то твердо уверен ваш босс, а limited nuclear response.

Чтобы обеспечить limited nuclear response по целям, чувствительным для лиц, принимавших решение, Strategy была нами материализована поставкой на вооружение новых образцов ядерного оружия. Ядерные боеголовки W76-2 малой мощности (5-7 килотонн) для ракет Trident II были размещены, как вам хорошо известно, на подводных лодках класса "Огайо".

Предлагаю в потенциальных конфликтных ситуациях ограничиваться применением конвенциональных средств. Любая ядерная эскалация не принесет ни одной из наших сторон никакого преимущества. Все сдохнут, генерал Герасимов, и никто из нас не попадет в рай. Тем более ваш начальник. Доложите ему, пожалуйста."
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06.03.2022 11:11 Ответить
7килотон это взрыв с радиусом поражения 600 метров, таких боеголовок понадобиться чуть больше чем все что есть у США, РФ и Китая, что бы сровнять с землей только половину городов только в Украине.
Дебилы которые переоценивают вундервафлю ЯО еще не перевелись. ЯО вообще нихера не решает.
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06.03.2022 11:19 Ответить
ЯО решает, но не в таких масштабах, как визжат хрюсские свиньи. Генералы готовятся к прошедшей воне. Кацапики думают, что удар по городу яо сразу заставляет капитулировать, как японских фашистов в 45. Это во-первых.
Во-вторых, кацапики почему то все ещё уверены, что в случае войны с ЯО будут уничтожены все. Это такой же самообман, как и "Киевзатридня"т
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06.03.2022 11:33 Ответить
600 метров это радиус механического разрушения. А радиус территории не пригодной, в ближайшие лет 100, для проживания, хорошо если километров 6-10, но может и 60
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06.03.2022 13:01 Ответить
Настоящий праздник, как на Пурим ну кто в теме .Бог помогает Украинцам бить русню, и становиться Государством , кремль получил противоположный эффект, хотел знищити Україну , а получилось на оборот
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06.03.2022 11:12 Ответить
Гарне видовище )
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06.03.2022 11:13 Ответить
мочить рашистов на всех фронта.
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06.03.2022 11:13 Ответить
Надо собрать все дубинки и запихивать пленным росс.гвардейцам. Куда, надеюсь все поняли.
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06.03.2022 11:23 Ответить
Убивать оккупантов СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ каждого УКРАИНЦА и это ещё и ПРИЯТНО !!!
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06.03.2022 11:25 Ответить
Чмошники. Это вам не бабок с детьми по площадям гонять!😡
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06.03.2022 11:26 Ответить
Хлопці,дайте Кобздону відпочити хоть трохи,в нього і так кожен день концерти,аншлаг за аншлагом.
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06.03.2022 11:27 Ответить
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06.03.2022 11:30 Ответить
Багато добрив. Буде гарний врожай
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06.03.2022 11:40 Ответить
Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги.

Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно «вухо».

Поховали москаля у куфайці,
а у того москаля видно «пальці».

https://pesni.guru
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06.03.2022 11:43 Ответить
В Украине начинается партизанская война
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06.03.2022 12:06 Ответить
Реально довга колона з покрошених мокшанських уйобків. Слава ЗСУ!
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06.03.2022 12:13 Ответить
молодці! Слава ЗСУ!
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06.03.2022 12:18 Ответить
slava Ukraine
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06.03.2022 12:30 Ответить
Смерть российским оккупантам!
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06.03.2022 12:52 Ответить
 
 