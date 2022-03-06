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Большую колону Росгвардии разбили под Харьковом. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Русские оккупанты ложно надеялись, что украинцев можно разогнать дубинками.
Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"А это вся большая колонна Росгвардии, разбитая под Харьковом, плюс отдельные машины в окрестностях, одну из которых я снимал. Эпично выглядит, занесенный снегом росгвардеец, прилегший рядом с машиной, из которой вывалилась гора защитной экипировки для разгона демонстраций. Они пришли нас разгонять также, как привыкли разгонять население России. Пришли бить дубинками. Поэтому Россия проиграет эту войну, сколько бы лет она ни шла", - убежден он.
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+86 Семн Семныя
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+61 Evgeniy Suhoteplyy
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+43 Владислав Васильченко
показать весь комментарий06.03.2022 11:05
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Ветеран Сирийщины, техник роты глубинной разведки #36омсбр #всрф Нима Дамбаевич Ошоров из Бурятии "героически" погиб 28/02/22, защищая честь РФ почему-то в Украине.
честь Америки и всего Запада мог бы спасти один телефонный звонок Mark Milley, Сhairman of the Joint Chiefs of Staff:
"Доброго времени суток, генерал Герасимов! У меня для Вас два месседжа, один длинный и один короткий.
1) Нам хорошо известен ваш замысел ограниченной ядерной войны с США, в которой вы планируете одержать победу. Мы подробно проанализировали его в докладе "А Strategy for Deterring Russian
Nuclear De-Escalation Strikes : Limited Nuclear reprisal".
На всякий случай, если вам не докладывали подчиненные, высылаю вам открытую копию. Суть Strategy заключается в том, что нашим ответом на ваш первый ядерный удар будет не surrender,как почему-то твердо уверен ваш босс, а limited nuclear response.
Чтобы обеспечить limited nuclear response по целям, чувствительным для лиц, принимавших решение, Strategy была нами материализована поставкой на вооружение новых образцов ядерного оружия. Ядерные боеголовки W76-2 малой мощности (5-7 килотонн) для ракет Trident II были размещены, как вам хорошо известно, на подводных лодках класса "Огайо".
Предлагаю в потенциальных конфликтных ситуациях ограничиваться применением конвенциональных средств. Любая ядерная эскалация не принесет ни одной из наших сторон никакого преимущества. Все сдохнут, генерал Герасимов, и никто из нас не попадет в рай. Тем более ваш начальник. Доложите ему, пожалуйста."
Дебилы которые переоценивают вундервафлю ЯО еще не перевелись. ЯО вообще нихера не решает.
Во-вторых, кацапики почему то все ещё уверены, что в случае войны с ЯО будут уничтожены все. Это такой же самообман, как и "Киевзатридня"т
Видно руки, видно ноги, видно роги.
Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно «вухо».
Поховали москаля у куфайці,
а у того москаля видно «пальці».
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