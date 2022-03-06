"Украина, Украина!!!", - митинг против российской оккупации проходит в Новой Каховке. ВИДЕО

Во временно оккупированной войсками РФ Новой Каховке проходит митинг против оккупации.

Об этом сообщил в телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Во временно оккупированной Новой Каховке начался многотысячный митинг против оккупантов! Весь город в цветах Украинского флага! Браво Каховцы!", - написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Путин х#йло! Слава Украине!": В Бердянске люди вышли на протест против российских оккупантов. ВИДЕО