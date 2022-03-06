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"Украина, Украина!!!", - митинг против российской оккупации проходит в Новой Каховке. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Во временно оккупированной войсками РФ Новой Каховке проходит митинг против оккупации.
Об этом сообщил в телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Во временно оккупированной Новой Каховке начался многотысячный митинг против оккупантов! Весь город в цветах Украинского флага! Браво Каховцы!", - написал он.
Топ комментарии
+16 Сашко Солянський
показать весь комментарий06.03.2022 11:47
+12 Danilo Kosmina 10be22a1
показать весь комментарий06.03.2022 11:51
+11 Планшет Студента
показать весь комментарий06.03.2022 11:55
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Що тут незрозумілого?
А в Новій Каховка ворогів зараз вбивають мільйонами, бо вбивають МОРАЛЬНО.
https://censor.net/ua/n3319784
Ви ГЕРОЇ!!!