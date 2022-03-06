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Видео Война в Украине
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митинг (794) Новая Каховка (19) оккупация (2448) Геращенко Антон (765)

"Украина, Украина!!!", - митинг против российской оккупации проходит в Новой Каховке. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Во временно оккупированной войсками РФ Новой Каховке проходит митинг против оккупации.

Об этом сообщил в телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Во временно оккупированной Новой Каховке начался многотысячный митинг против оккупантов! Весь город в цветах Украинского флага! Браво Каховцы!", - написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Путин х#йло! Слава Украине!": В Бердянске люди вышли на протест против российских оккупантов. ВИДЕО

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Топ комментарии
+16
Каховці, з вами вся Україна!!!
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06.03.2022 11:47
+12
Херсон-Каховка - круче НАТЫ!
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06.03.2022 11:51
+11
Вбивати треба ВОРОГІВ, а не помирати самим.
Що тут незрозумілого?
А в Новій Каховка ворогів зараз вбивають мільйонами, бо вбивають МОРАЛЬНО.
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06.03.2022 11:55
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Каховці, з вами вся Україна!!!
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06.03.2022 11:47 Ответить
Оце справжні СуперГерої, що рятують Світ від ЗЛА!
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06.03.2022 11:49 Ответить
Вбивати треба ВОРОГІВ, а не помирати самим.
Що тут незрозумілого?
А в Новій Каховка ворогів зараз вбивають мільйонами, бо вбивають МОРАЛЬНО.
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06.03.2022 11:55 Ответить
І не тільки, цей провокатор навіть не бачить перший лінк під новиною
https://censor.net/ua/n3319784
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06.03.2022 12:04 Ответить
Їм навіть погода сприяє.
Ви ГЕРОЇ!!!
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06.03.2022 11:50 Ответить
Херсон-Каховка - круче НАТЫ!
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06.03.2022 11:51 Ответить
Після найжорсткіших в історії економічних санкцій мільйони росіян стануть у найближчі місяці безробітними. Злими та незадоволеними владою.
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06.03.2022 11:54 Ответить
Они скорее ещё больше станут ненавидеть Запад , а тем более Украину . Они за своего сцаря готовы принять даже ядрённый удар.
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06.03.2022 11:59 Ответить
100%! Уже есть инфа - все из-за хахлов! : D
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06.03.2022 12:08 Ответить
РЕСПЕКТ!МОЛОДЦЫ!
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06.03.2022 12:05 Ответить
А яби їм видали зброю, то це був би не мітинг, а смерть кацапам. Дайте людям зброю.
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06.03.2022 12:05 Ответить
БРАТИ І СЕСТРИ, МИ З ВАМИ!
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06.03.2022 12:08 Ответить
Оккупантов УНИЧТОЖИМ ВСЕХ до единого ! Слава Украине !
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06.03.2022 12:09 Ответить
 
 