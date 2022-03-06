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Мы уже завоевали в борьбе наше будущее, но еще боремся за наше сегодня. Воюем за то, где пройдет граница между жизнью и рабством.. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинцы уже завоевали в борьбе наше будущее, но мы еще боремся за наше сегодня.
Об этом сегодня на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Украинцы! Мы уже завоевали в борьбе наше будущее. Но еще боремся за наше сегодня. Воюем за то, где пройдет граница. Между жизнью и рабством", - отметил он.
Топ комментарии
+5 Kozak_Vasil
показать весь комментарий06.03.2022 12:28
+5 Veter Isinski
показать весь комментарий06.03.2022 12:30
+3 Гыг с Вами
показать весь комментарий06.03.2022 12:35
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Пожалуйста, подождите...
в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раSSія це імперія зла і брехні!!
Один артист уничтожил СССР.
Другой, похоже, уничтожит роSSию.
Гимн этой войны | Русский военный корабль, иди нах*й!
https://www.youtube.com/watch?v=CT8sRbUn_qI&t=104s
Что то это мне не нравится
В ситуації, коли тепер кожен день в Ерефії далі руйнується владна вертикаль?
Що то за блеяння "про кордон між життям і рабством"??
Вся територія України має буде звільнена,
а додатково потрібно спробувати завдати РФ настільки ганебної поразки, щоб поставити під питання існування Ерефії в теперішніх кордонах!
Інакше, наші діти знову воюватимуть з дикими кацапами, які відновляться на німецькі гроші !