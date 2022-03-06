Мы уже завоевали в борьбе наше будущее, но еще боремся за наше сегодня. Воюем за то, где пройдет граница между жизнью и рабством.. ВИДЕО

Украинцы уже завоевали в борьбе наше будущее, но мы еще боремся за наше сегодня.

Об этом сегодня на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Украинцы! Мы уже завоевали в борьбе наше будущее. Но еще боремся за наше сегодня. Воюем за то, где пройдет граница. Между жизнью и рабством", - отметил он.

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