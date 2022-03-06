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Мы уже завоевали в борьбе наше будущее, но еще боремся за наше сегодня. Воюем за то, где пройдет граница между жизнью и рабством.. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинцы уже завоевали в борьбе наше будущее, но мы еще боремся за наше сегодня.

Об этом сегодня на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Украинцы! Мы уже завоевали в борьбе наше будущее. Но еще боремся за наше сегодня. Воюем за то, где пройдет граница. Между жизнью и рабством", - отметил он.

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Топ комментарии
+5
Та ну війна вона в голові. Тре дороги клепати без тендерів. Ось де майбутнє.
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06.03.2022 12:28
+5
"Воюємо за те, де пройде кордон."
Что то это мне не нравится
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06.03.2022 12:30
+3
кто,зелебеня?за ним глаз и глаз нужен,чтоб на пике наших успехов не умудрился подписать капитуляцию
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06.03.2022 12:35
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Правила форума Совет форумчан
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раSSія це імперія зла і брехні!!
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06.03.2022 12:17 Ответить
Какая ирония:
Один артист уничтожил СССР.
Другой, похоже, уничтожит роSSию.
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06.03.2022 12:18 Ответить
кто,зелебеня?за ним глаз и глаз нужен,чтоб на пике наших успехов не умудрился подписать капитуляцию
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06.03.2022 12:35 Ответить
Ко-ко-ко...
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06.03.2022 12:37 Ответить
хвастаешься причастностью к петухам?
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06.03.2022 12:38 Ответить
Харош.))
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06.03.2022 12:36 Ответить
Розповсюджуйте!

Гимн этой войны | Русский военный корабль, иди нах*й!

https://www.youtube.com/watch?v=CT8sRbUn_qI&t=104s
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06.03.2022 12:25 Ответить
«Росіянє всегда чувствовали в Одессе тепло» 😂
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06.03.2022 12:25 Ответить
Та ну війна вона в голові. Тре дороги клепати без тендерів. Ось де майбутнє.
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06.03.2022 12:28 Ответить
"Воюємо за те, де пройде кордон."
Что то это мне не нравится
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06.03.2022 12:30 Ответить
после третьего звонка Нафталина ,что то риторика меняется
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06.03.2022 12:33 Ответить
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06.03.2022 12:36 Ответить
ЗЕ вже надумав миритися???

В ситуації, коли тепер кожен день в Ерефії далі руйнується владна вертикаль?
Що то за блеяння "про кордон між життям і рабством"??

Вся територія України має буде звільнена,
а додатково потрібно спробувати завдати РФ настільки ганебної поразки, щоб поставити під питання існування Ерефії в теперішніх кордонах!

Інакше, наші діти знову воюватимуть з дикими кацапами, які відновляться на німецькі гроші !
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06.03.2022 12:47 Ответить
Гениальная речь…
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06.03.2022 13:02 Ответить
 
 