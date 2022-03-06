Губернатор Кузбасса Цивилев о российских военных в Украине: "Их использовали". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, который, по данным СМИ, женат на двоюродной племяннице Владимира Путина, встретился с родственниками российских военных, которых отправили на войну в Украину. Не выдержав давления возмущенных родителей, чиновник проговорился и заявил, что их детей "использовали"
ОБ этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сибирь.Реалии.
Далее приводим отрезок разговора Цивилева с солдатскими матерями:
- Всех обманули, всех обманули!
- Никто никого не обманывал. Были учения...
- Как пушечное мясо они поехали
- Что-то учений никаких не произошло с белорусским народом. Почему наших пацанов отправили туда? Они не подготовлены. Вы посмотрите какие пацаны - им по 20 лет. Вы посмотрите - все тут молодые сидят. Вот ваш сын где?
- Мой сын учится в институте
- Учится в институте!
- Давайте послушаем...
- Да не то говорят, не то
- Нет, то говорят. Это же военные действия
- Это специальная операция и по специальной операции на сегодняшний день никто комментариев не дает. Это правильно. Их использовали...
- Использовали? Наших детей использовали, получается!?
- Они применяли свои усилия в специальное направление, под которое их задачи выставлялись
- Они не знали своих задач
- Сейчас можно кричать, можно всех обвинять. Но пока идет войсковая операция - выводов никаких делать нельзя, нельзя критиковать. Закончится, а оно скоро закончится...
- Когда все погибнут
Пожалуйста, подождите...
Да і %уй з ними...
Всім знайомим ще з 2014-го говорю, аби припинили "русськати" по відношенню до кацапів.
вата як вона е....
Еще одна цитата, явно показьівающая всю истоию єтой недоимперии.
А коли закінчиться війна:
"Не нужно смотреть назад, надо идти вперёд! Надо новых рожать!"
Добре, що капаци хоч це розуміють))
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Тримаймося браття українці
Ми переможемо.
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Слава нації
Смерть москалям