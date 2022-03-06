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Губернатор Кузбасса Цивилев о российских военных в Украине: "Их использовали". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, который, по данным СМИ, женат на двоюродной племяннице Владимира Путина, встретился с родственниками российских военных, которых отправили на войну в Украину. Не выдержав давления возмущенных родителей, чиновник проговорился и заявил, что их детей "использовали"

ОБ этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сибирь.Реалии.

Далее приводим отрезок разговора Цивилева с солдатскими матерями:

- Всех обманули, всех обманули!

- Никто никого не обманывал. Были учения...

- Как пушечное мясо они поехали

- Что-то учений никаких не произошло с белорусским народом. Почему наших пацанов отправили туда? Они не подготовлены. Вы посмотрите какие пацаны - им по 20 лет. Вы посмотрите - все тут молодые сидят. Вот ваш сын где?

- Мой сын учится в институте

- Учится в институте!

- Давайте послушаем...

- Да не то говорят, не то

- Нет, то говорят. Это же военные действия

- Это специальная операция и по специальной операции на сегодняшний день никто комментариев не дает. Это правильно. Их использовали...

- Использовали? Наших детей использовали, получается!?

- Они применяли свои усилия в специальное направление, под которое их задачи выставлялись

- Они не знали своих задач

- Сейчас можно кричать, можно всех обвинять. Но пока идет войсковая операция - выводов никаких делать нельзя, нельзя критиковать. Закончится, а оно скоро закончится...

- Когда все погибнут

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Топ комментарии
+39
на кацапии все калеки и инвалиды с рождения, в голове фикалии
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06.03.2022 12:23
+35
НЕ ПОДГОТОВЛЕННЫЕ. Это главная проблема для них. Не то что они уже фашистов, а то что надо присылать сюда подготовленных убийц.
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06.03.2022 12:22
+28
А 11тыс еще и выбросили: кого на помойку, кого в крематорий. Але то таке...
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06.03.2022 12:19
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А 11тыс еще и выбросили: кого на помойку, кого в крематорий. Але то таке...
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06.03.2022 12:19 Ответить
Там еще куча калек и инвалидов.
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06.03.2022 12:20 Ответить
на кацапии все калеки и инвалиды с рождения, в голове фикалии
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06.03.2022 12:23 Ответить
ані хатєлі в путінскій рай......
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06.03.2022 12:25 Ответить
11 тис це по нашому підрахунку, а ті кого вивезли і каліки які подохли?
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06.03.2022 12:32 Ответить
Это ведь только начало. Не простят Х*йлу.
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06.03.2022 12:19 Ответить
Простят. За 7 млн они простят что угодно, такой уж народец.
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06.03.2022 12:26 Ответить
Это смотря 7 млн по какому курсу
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06.03.2022 12:28 Ответить
Це ущербна путінська нація. Вони у всьому звинуватять Україну, бо вважають що треба завжди коритися вошдю, що б він не робив.

Да і %уй з ними...
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06.03.2022 12:28 Ответить
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Вот потому что мужчин и парней считают биороботами, и на них всем плевать - вот войны и возможны, если бы относились как к женщинам, то никто бы никого никуда не отправил. Р - равноправие.
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06.03.2022 12:20 Ответить
Що це Ви написали? До чого це?
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06.03.2022 12:25 Ответить
Вірунист.
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06.03.2022 12:33 Ответить
Фемки вступають в віну
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06.03.2022 12:39 Ответить
Ага, вони вже в польщі...
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06.03.2022 13:02 Ответить
правду
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06.03.2022 12:37 Ответить
Сідай в корабель і.. ні не туди. Ти хороший хлопець - на Марс і будуй там свою примарну цівілізацію.
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06.03.2022 12:57 Ответить
Тобто тобі не сподобалось, якби ні в 14 ні зараз кацапи не напали б? По моєму треба бути дебілом, щоб не бажати, щоб воєн в світі не було... А для цього просто треба щоб до чоловіків перестали відноситись як до м"яса і ВСЕ.
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06.03.2022 13:01 Ответить
Страшний сон )(уйла.
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06.03.2022 12:21 Ответить
НЕ ПОДГОТОВЛЕННЫЕ. Это главная проблема для них. Не то что они уже фашистов, а то что надо присылать сюда подготовленных убийц.
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06.03.2022 12:22 Ответить
Також різонуло. Тварини кацапестонські!
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06.03.2022 12:37 Ответить
Стадо СвонМаток не прозреет.
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06.03.2022 12:23 Ответить
Чем с Самим губернатором пререкаться(?!) - делом займитесь: рожать, рожать и еще раз рожать.
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06.03.2022 12:58 Ответить
Руськие-вы все использованные.
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06.03.2022 12:23 Ответить
Не "руськие" они , они свинособаки !!! Руськие от слова Русь . Запрещено применять это слово к казламордым вонючим лаптям !
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06.03.2022 12:31 Ответить


Всім знайомим ще з 2014-го говорю, аби припинили "русськати" по відношенню до кацапів.
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06.03.2022 12:35 Ответить
Борюся з 1998 року , дуже важко іноді "вдовбити" в голову ...
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06.03.2022 12:39 Ответить
Іспользовалі , як презервативи . І викинули . .
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06.03.2022 12:23 Ответить
та ну нах - їх використали, вони не винуваті?
вата як вона е....
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06.03.2022 12:25 Ответить
"Пока идет войсковая операция - вьіводов делать нельзя"

Еще одна цитата, явно показьівающая всю истоию єтой недоимперии.
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06.03.2022 12:25 Ответить
Ну да...
А коли закінчиться війна:
"Не нужно смотреть назад, надо идти вперёд! Надо новых рожать!"
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06.03.2022 12:40 Ответить
Були б підготовлені - стерли б з лиця землі мирну країну - було б ок. Основна риторика фашистів
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06.03.2022 12:25 Ответить
Рабы. Это даже не возмущение.
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06.03.2022 12:25 Ответить
Моя мама слушает когда они звонят домой и просто в шоке, говорит на нашу украинскую мать, она бы уже пешком шла его из плена забирать, а там мамки особо не парятся, ну в плену, ну ниче, путлер молодец, и т.д.
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06.03.2022 12:25 Ответить
Настоящие матери разорвали бы этого путлераста на тряпки, а эти так, насрано
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06.03.2022 12:26 Ответить
Лёгкое блеяние овечек: "а может не надо?"
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06.03.2022 12:30 Ответить
Підер
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06.03.2022 12:27 Ответить
і чому при цьому слові в мене перед очами голубами засраний "медний всаднік" з бронзовимі яйцями?
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06.03.2022 12:38 Ответить
І жодного питання,що русофашисти роблять в Україні.Ні ....ці жопомозгі повинні страждати довго і нестерпно
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06.03.2022 12:28 Ответить
Мэр: "Не критикуем во время операции, закрыли рты, все идём домой и рожаем еще...!"
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06.03.2022 12:28 Ответить
Чем больше отправим на ******** гробов и инвалидов тем лучше ...
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06.03.2022 12:29 Ответить
Шо он несет, дебил ордынский. Кто использовал? Вы же, ваша фашистская власть, для вас население орды просто насекомые.
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06.03.2022 12:29 Ответить
Говорячи, що їх використали, треба уточнювати як саме. Наприклад: "Їх використали як сировину для крематорію"
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06.03.2022 12:29 Ответить
использованные гандоны
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06.03.2022 12:32 Ответить
оговорка по Фрейду!
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06.03.2022 12:33 Ответить
не дали закончить предложение...он хотел сказать, что их использовали как удобрение для украиснкой земли
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06.03.2022 12:34 Ответить
Сруский ванька, подари своей мамке на 8 марта
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06.03.2022 12:41 Ответить
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06.03.2022 12:43 Ответить
"Коли вони всі загинуть"

Добре, що капаци хоч це розуміють))
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06.03.2022 12:47 Ответить
Никакие солдатские матери и никакая прогрессивная интеллигенция кацапстана ничего не добьются, потому что 146% тамошнего населения с каждым своим убитым или пленным говорят вечная память герою, который: 1. защищает рузге изык. 2. защищает дамбас 3. защищает от пиндосов и НАТы 4. защищает от проклятых хахлов. Причем убийство украинцев у них становится главной целью "спецоперации". Кацапский мальчик еще непризывного возраста в разговоре со своим пленным папкой прежде всего спрашивает - много убил?
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06.03.2022 12:50 Ответить
нече бабы, держитесь, получите компенсацию, будет на что погулять, еще нарожаете на радость дяде путину...
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06.03.2022 12:52 Ответить
З гандонами так і поступають - використав і викинув
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06.03.2022 12:52 Ответить
До сраки, мне ***** сколько им лет
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06.03.2022 12:57 Ответить
Коротко
..
Тримаймося браття українці
Ми переможемо.
..
Слава нації
Смерть москалям
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06.03.2022 12:58 Ответить
 
 