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"Путин Капут": в Казахстане люди вышли на митинг в поддержку Украины. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В Алматы организовали митинг против вторжения России в Украину.
Об этом УНИАН рассказал журналист Аян Шарипбаев, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром в Алматы проходит митинг против вторжения России в Украину. Люди собрались в сквере", - сообщил Шарипбаев.
На митинг жители Алматы вышли с плакатами "Нет войне", "Руки прочь от Украины", "Stop Putler". Практически все пришли на митинг с украинскими флагами.
Люди кричат: "Путин Капут" и "Путин х#ло".
"До конца митинга было тысяч пять", - добавил Шарипбаев. По его словам, людей в Алматы не разгоняют, поскольку мэрия дала разрешение на проведение митинга.
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