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"Путин Капут": в Казахстане люди вышли на митинг в поддержку Украины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Алматы организовали митинг против вторжения России в Украину.

Об этом УНИАН рассказал журналист Аян Шарипбаев, передает Цензор.НЕТ.


"Сегодня утром в Алматы проходит митинг против вторжения России в Украину. Люди собрались в сквере", - сообщил Шарипбаев.

На митинг жители Алматы вышли с плакатами "Нет войне", "Руки прочь от Украины", "Stop Putler". Практически все пришли на митинг с украинскими флагами.

Люди кричат: "Путин Капут" и "Путин х#ло".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Украина, Украина!!!", - митинг против российской оккупации проходит в Новой Каховке. ВИДЕО

"До конца митинга было тысяч пять", - добавил Шарипбаев. По его словам, людей в Алматы не разгоняют, поскольку мэрия дала разрешение на проведение митинга.

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Спасибо Казахстан. Заодно объединяйтесь и боритесь против своей прорашистской власти. Сейчас есть шанс
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06.03.2022 12:29 Ответить
Этот митинг одобрен властями Казахстана, поэтому не разгоняют.
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06.03.2022 12:58 Ответить
В них зараз не "прорашистська" слада, але "прокитайська"!
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06.03.2022 12:31 Ответить
Через те влада і не реагує. Чисто китайський підхід "не проти нас мітингують? - нехай мітингують"
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06.03.2022 12:53 Ответить
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06.03.2022 12:36 Ответить
 
 