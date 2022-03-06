Под Уманью патрульные создали отдельный коридор для части авто. ВИДЕО

Под Уманью патрульная полиция организовала отдельный коридор для части авто.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовал канал ТРУХА Харьков.

Это вызвало негодование присутствующих. Остальные в комментариях предположили, что на видео зафиксирована эвакуация дипломатов.

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Официальных комментариев и объяснений не было.