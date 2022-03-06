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Под Уманью патрульные создали отдельный коридор для части авто. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Под Уманью патрульная полиция организовала отдельный коридор для части авто.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовал канал ТРУХА Харьков.
Это вызвало негодование присутствующих. Остальные в комментариях предположили, что на видео зафиксирована эвакуация дипломатов.
Официальных комментариев и объяснений не было.
Топ комментарии
+36 Nestor Nen
показать весь комментарий06.03.2022 12:53
+13 esfero
показать весь комментарий06.03.2022 12:54
+13 Ustym Karmaliuk
показать весь комментарий06.03.2022 13:00
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Дипломатов вроде как давно эвакуировали.
В голову лезут нездоровые мысли.
Только дебилы будут вешать "дипломатические номера" в условиях войны с нелюдями. Может на крышах ещё крестик нарисовать, чтобы лучше целиться было?
Именно поэтому полицейский действовал жёстко и молча.
С табличками "ДЕТИ" я с тобой согласен. Надо было повесить табличку "Дипломаты". А еще лучше: "дипломаты, которые едут договариваться о поставках оружия в Украину". (ну и крестик на крыше нарисовать)
Если все дороги забиты машинами с табличками "ДЕТИ", то им нужно было выделиться и не вешать никаких табличек?
Ви подивіться на того поліцая,воно кончене,на свій народ так кидатися!!!
БУТУСОВ прокоментуй поведінку того поліцая.