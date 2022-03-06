Зеленский потроллил Путина и смонтированный ролик. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский высмеял смонтированное видео с Владимиром Путиным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сравнительные ролики распространяются в соцсетях.

Напомним, вчера российские пропагандисты опубликовали видео с речью Путина, на котором видно, что в монтажных порграммах к лидеру России дорисовали людей, в то время как на самом деле он не подпускает к себе никого.