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Зеленский потроллил Путина и смонтированный ролик. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский высмеял смонтированное видео с Владимиром Путиным.
Как сообщает Цензор.НЕТ, сравнительные ролики распространяются в соцсетях.
Напомним, вчера российские пропагандисты опубликовали видео с речью Путина, на котором видно, что в монтажных порграммах к лидеру России дорисовали людей, в то время как на самом деле он не подпускает к себе никого.
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+50 Zamer3 Potolkoff
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+45 esfero
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+23 Юрій Вінгорськи
показать весь комментарий06.03.2022 13:16
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Пожалуйста, подождите...
Зараз бачу, що казала правду, не Гітлер, а де що срашніше за Гітлера - *****!
до президенства, я його любив та поважав як актора, як коміка.
зараз я вважаю що бункерне ***** не варте зеленського не те щоб мізинця
воно не варте навіть нігтя мізинця зеленського
як що ти ццього нічого не зрозумів, то ти ніщо.........
і поясни, чому ти не на фронті.
А вы на фронте? Только честно?
второй, подполковник, в киеве ловит дрг.
дочка, лейтенант зсу.
я с внуками + состояние здоров,я.
в 15-16 годах потратил на добробаты 17-18 ТЫСЯЧ баксов
они у меня тогда были, сейчас нет.
вчера отдал на противотанковые ежи рамку для перевозки бревен, 60 метров 75 уголка.
вопросы есть?
Слава Україні.
не дописав що в мене ще й помпа заряджена біля ліжка лежить.....
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
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