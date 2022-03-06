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Бригада белорусов воюет на стороне Украины против российских оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

На стороне защитников Украины против россиян воюет бригада белорусов-добровольцев.

Соответствующее видео появилось в соцсети, сообщает Цензор.НЕТ.

Командир этой бригады заметил, что она насчитывает около 60 человек, а сам он вернется только в свободную Беларусь.

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Топ комментарии
+43
Разом до перемоги над рашизмом!
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06.03.2022 13:07
+39
Так, доля їх Батькіащини теж вирішується на полях України.
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06.03.2022 13:08
+21
Вот настоящие Белорусы, они должны получить гражданство Украины
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06.03.2022 13:10
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Разом до перемоги над рашизмом!
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06.03.2022 13:07 Ответить
Рашисти-окупанти повинні бути знищені,а Крим та ОРДЛО-звільнені ВСУ!!!
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06.03.2022 13:20 Ответить
Так, доля їх Батькіащини теж вирішується на полях України.
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06.03.2022 13:08 Ответить
молодчаги!
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06.03.2022 13:09 Ответить
То ще є нормальні бідоруси.
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06.03.2022 13:10 Ответить
Звісно, що є. Зрозумійте нарешті, люди бояться. Як в радяньскому союзі. Бояться кдб, бояться мусорів. Бояться за життя своїх рідних. Воюють ті, кому нема чого втрачати в Білорусі. Ті, кому втрачати є що, не поворухнуться.
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06.03.2022 13:32 Ответить
Боятся все. Но одни ссутся, а другие делают
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06.03.2022 13:41 Ответить
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Много наделал?
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06.03.2022 14:13 Ответить
Сурові, дядьки, сурова зброя!!! Не позавидуєш оркам, які хм зустрінуться!!
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06.03.2022 13:10 Ответить
Вот настоящие Белорусы, они должны получить гражданство Украины
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06.03.2022 13:10 Ответить
Навіщо їм громадянство України, якщо їх мета - Вільна Білорусь???
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06.03.2022 14:09 Ответить
Молдованы присоеденяйтесь . У вас есть может единственный шанс освободить от окупантов приднестровье.
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06.03.2022 13:13 Ответить
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Армия воюет а вот так продажная полиция делает деньги.https://www.youtube.com/shorts/7aQIeydL3uQ
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06.03.2022 13:14 Ответить
Дуже дякуємо, сябри! Хай Вас Господь береже. Слава Україні, Жиє Бєларусь!
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06.03.2022 13:16 Ответить
Oi moloci bratja. Uvazhuha.
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06.03.2022 13:23 Ответить
Рота, а не бригада Добре хоч їх озброїли
Наші резервісти ППО сидять без діла, чекають коли в піхоту заберуть
Стільки часу втратили через верховного кривляку, на все була одна відповідь, ,,заспокойся, йди чисти кулемет, Як виявилось і того нема
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06.03.2022 13:27 Ответить
Берите пример как нужно бороться за свой народ и свободу его выбора.
А не с цветочками бегать, вертухаям дарить.
От настоящих защитников народа, а не диктатора, все сраться должны.
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06.03.2022 13:32 Ответить
ОЦЕ РЕАЛЬНІ БРАТИ! РЕСПЕКТ!
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06.03.2022 13:34 Ответить
А ось і моторні парубки з Британії прибули на поміч.

"Колишні британські королівські морпіхи прибули в Україну. Вони захищатимуть українців від російських окупантів. Про це повідомляє український політолог Тарас Березовець." ©

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06.03.2022 13:35 Ответить
Віват сябрам!

Але - притомним сябрам.

Тому що є інші, бульбаші продажні, які за пайку розстрілюють мирне населення і воюють з нами в Бучі та в Ірпіні.
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06.03.2022 13:38 Ответить
Писать правильно треба! Не "бригада білорусів" а "бригада в склад якої входить білоруський підрозділ"! І якщо вже на те пішло - то у фінській армії (в 1939-му) воював підрозділ ОУН І він хоч і носив фінську форму але знаки розрізнення були українські Білоруси соромляться власного прапора чи не можуть знайти прапорці "Погоні"?
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06.03.2022 13:38 Ответить
Відео зняв Олексій Середюк, з батальйону Братства Дмитра Корчинського.
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06.03.2022 13:39 Ответить
https://www.facebook.com/BatalionBratstvo
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06.03.2022 13:40 Ответить
Одразу впізнав його голос та манеру спілкування та гадав - чи варто цю інфу тут оприлюднювати....
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06.03.2022 14:02 Ответить
Усищи класс!
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06.03.2022 15:06 Ответить
 
 