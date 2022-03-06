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Бригада белорусов воюет на стороне Украины против российских оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
На стороне защитников Украины против россиян воюет бригада белорусов-добровольцев.
Соответствующее видео появилось в соцсети, сообщает Цензор.НЕТ.
Командир этой бригады заметил, что она насчитывает около 60 человек, а сам он вернется только в свободную Беларусь.
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+43 Zamer3 Potolkoff
показать весь комментарий06.03.2022 13:07
+39 PVol 69
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+21 Yakov Nemo
показать весь комментарий06.03.2022 13:10
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Наші резервісти ППО сидять без діла, чекають коли в піхоту заберуть
Стільки часу втратили через верховного кривляку, на все була одна відповідь, ,,заспокойся, йди чисти кулемет, Як виявилось і того нема
А не с цветочками бегать, вертухаям дарить.
От настоящих защитников народа, а не диктатора, все сраться должны.
"Колишні британські королівські морпіхи прибули в Україну. Вони захищатимуть українців від російських окупантів. Про це повідомляє український політолог Тарас Березовець." ©
Але - притомним сябрам.
Тому що є інші, бульбаші продажні, які за пайку розстрілюють мирне населення і воюють з нами в Бучі та в Ірпіні.