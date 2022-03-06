Бригада белорусов воюет на стороне Украины против российских оккупантов. ВИДЕО

На стороне защитников Украины против россиян воюет бригада белорусов-добровольцев.

Соответствующее видео появилось в соцсети, сообщает Цензор.НЕТ.

Командир этой бригады заметил, что она насчитывает около 60 человек, а сам он вернется только в свободную Беларусь.