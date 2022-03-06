В Херсоне второй день подряд митинг против российской оккупации. ВИДЕО

Сегодня, 6 марта, в Херсоне второй день подряд проходит митинг против российской оккупации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на телеграм-канал советника главы МВД Антона Геращенко.

"Митинг в Херсоне сегодня! Оккупанты боятся даже нос показывать в центр города!", - подметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Бригада белорусов воюет на стороне Украины против российских оккупантов. ВИДЕО