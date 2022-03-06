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В Херсоне второй день подряд митинг против российской оккупации. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 6 марта, в Херсоне второй день подряд проходит митинг против российской оккупации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на телеграм-канал советника главы МВД Антона Геращенко.
"Митинг в Херсоне сегодня! Оккупанты боятся даже нос показывать в центр города!", - подметил он.
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