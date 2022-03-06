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В Херсоне второй день подряд митинг против российской оккупации. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня, 6 марта, в Херсоне второй день подряд проходит митинг против российской оккупации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на телеграм-канал советника главы МВД Антона Геращенко.

"Митинг в Херсоне сегодня! Оккупанты боятся даже нос показывать в центр города!", - подметил он.

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Херсонці- ви фантастичні! Слава вам і Слава Україні!
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06.03.2022 13:26 Ответить
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06.03.2022 13:35 Ответить
ХЕРСОН, МИ ПИШАЄМОСЬ ВАМИ!!!
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06.03.2022 13:31 Ответить
Дом профсоюзов вам в помощь..
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06.03.2022 13:32 Ответить
Оккупанты будут уничтожены ! Украина будет свободна !
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06.03.2022 13:33 Ответить
тримайтесь БРАТИ!!! не піддавайтесь рашистській окупантській нечисті!!!
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06.03.2022 13:41 Ответить
Красавы!
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06.03.2022 14:17 Ответить
Сміливі люди.Свободи Вам.
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06.03.2022 16:03 Ответить
 
 