Оккупант сдался в плен по просьбе своей девушки из Украины. ВIДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Служба безопасности Украины опубликовала видео с плененным российским захватчиком, который позвонил своей девушке из украинского Бердичева и сказал, что сдался в плен по ее просьбе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сообщение пресс-службы СБУ в телеграм.
"Это сообщение – совсем нетипично для официальной страницы СБУ. На видео - российский захватчик, родом из северной Осетии, звонит своей девушке из украинского Бердичева и… говорит, что сдался в плен", - говорится в сообщении.
СБУ цитирует захваченного захватчика, который, среди прочего, сказал своей девушке: "Я сделал, как ты просила: сложил оружие и сдался в плен украинским военным. Хочу прекратить войну и быть с тобой".
Отмечается, что в данном случае любовь спасла ему жизнь.
"Плен - единственный выход для захватчиков. Потому что Украина обязательно победит! Слава Украине!", - говорится в сообщении.
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Это главный вопрос на повестке дня епта
Заявку волонтёрам подал, лучше помогу чем смогу, это лучше, чем сидеть на жопе ровно
https://life.pravda.com.ua/society/2022/03/6/247690/
Гуманітарний штаб Києва потребує волонтерів на склади з продовольством та волонтерів-фармацевтів.
Вони працюватимуть із партіями медикаментів, які поступають до столиці.
Про це повідомляє Київська міська держадміністрація у Telegram-каналі.
Щоб стати волонтером гуманітарного штабу, потрібно заповнити спеціальну форму.
козлакацапа.
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
Ге-ге-ге
Чмо *****,
Цікаво побачити морвінську мордяку єтой девушкі