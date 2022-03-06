РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
45610 посетителей онлайн
Видео Война в Украине
25094 56
армия РФ (3413) плен (750) СБУ (6998)

Оккупант сдался в плен по просьбе своей девушки из Украины. ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Служба безопасности Украины опубликовала видео с плененным российским захватчиком, который позвонил своей девушке из украинского Бердичева и сказал, что сдался в плен по ее просьбе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сообщение пресс-службы СБУ в телеграм.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы батальона УПО Николаевщины помогли ВСУ в обороне областного центра и взяли в плен четырех оккупантов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Это сообщение – совсем нетипично для официальной страницы СБУ. На видео - российский захватчик, родом из северной Осетии, звонит своей девушке из украинского Бердичева и… говорит, что сдался в плен", - говорится в сообщении.

СБУ цитирует захваченного захватчика, который, среди прочего, сказал своей девушке: "Я сделал, как ты просила: сложил оружие и сдался в плен украинским военным. Хочу прекратить войну и быть с тобой".

Отмечается, что в данном случае любовь спасла ему жизнь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Николаевской области сбит российский самолет, пилота взяли в плен, - глава ОГА Ким. ВИДЕО

"Плен - единственный выход для захватчиков. Потому что Украина обязательно победит! Слава Украине!", - говорится в сообщении.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+29
Розстріляти нахуй , а дівчині дати по сраці щоб знала як з коцапом злягатися!
показать весь комментарий
06.03.2022 13:42
+25
Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями!
показать весь комментарий
06.03.2022 13:44
+21
Ох уж эти современные Ромео и Джульетта.))Этот Ромео правда поумнее шекспировского оказался.
показать весь комментарий
06.03.2022 13:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
подрочив.
показать весь комментарий
06.03.2022 13:38 Ответить
Охренеть. На кого? Это даже сексом по телефону не назовёшь...
показать весь комментарий
06.03.2022 13:40 Ответить
У него тоже наверное был такой девайс, пока любимая в Бердичеве.
показать весь комментарий
06.03.2022 14:10 Ответить
Ох уж эти современные Ромео и Джульетта.))Этот Ромео правда поумнее шекспировского оказался.
показать весь комментарий
06.03.2022 13:39 Ответить
Дайте им яду. обоим
показать весь комментарий
06.03.2022 13:55 Ответить
Лучше сделать вазэктомию....
показать весь комментарий
06.03.2022 14:01 Ответить
Мне вот интеренсо, она рыдает. ПОЧЕМУ ОНА НЕ СПРОСИЛА ЧТО ТАМ С ТАНКОМ. КАК ТАМ ТАНК?

Это главный вопрос на повестке дня епта
показать весь комментарий
06.03.2022 14:04 Ответить
Рубли сейчас в Украине не особо пользуются спросом, а доставка металлолома затруднена.
показать весь комментарий
06.03.2022 14:08 Ответить
Ты наверное не слушал разговор солдатика с мамой вчера, где он ей говорит, что он в плену, а она ему что путин хороший, а потом спрашивает что с танком и можно ли его починить
показать весь комментарий
06.03.2022 14:12 Ответить
Жесть слов нет
показать весь комментарий
06.03.2022 14:25 Ответить
Слушал. Фигня это всё.
Заявку волонтёрам подал, лучше помогу чем смогу, это лучше, чем сидеть на жопе ровно
https://life.pravda.com.ua/society/2022/03/6/247690/

Гуманітарний штаб Києва потребує волонтерів на склади з продовольством та волонтерів-фармацевтів.

Вони працюватимуть із партіями медикаментів, які поступають до столиці.

Про це повідомляє Київська міська держадміністрація у Telegram-каналі.

Щоб стати волонтером гуманітарного штабу, потрібно заповнити спеціальну форму.
показать весь комментарий
06.03.2022 14:34 Ответить
То кацапские мамки спрашивают, про танки и гроши, а украинка про любовь))
показать весь комментарий
06.03.2022 14:24 Ответить
Любов зла, полюбиш і осетинського козла кацапа.
показать весь комментарий
06.03.2022 13:40 Ответить
та они даже не трахались еще. ну если не считать сексом секс по телефону и показыванием звезды на веб-камеру
показать весь комментарий
06.03.2022 13:57 Ответить
Розстріляти ***** , а дівчині дати по сраці щоб знала як з коцапом злягатися!
показать весь комментарий
06.03.2022 13:42 Ответить
Надіюсь, що вона теж з тих країв.
показать весь комментарий
06.03.2022 13:43 Ответить
Осетин он.
показать весь комментарий
06.03.2022 14:00 Ответить
Как агрохимия чтоли? тогда понятна
показать весь комментарий
06.03.2022 14:02 Ответить
не заганяй, адже користь є від її вмовлянь, а чувак дослухався
показать весь комментарий
06.03.2022 14:47 Ответить
А Васька слушает да ест...сопли з носа
показать весь комментарий
06.03.2022 13:42 Ответить
показать весь комментарий
06.03.2022 13:43 Ответить
Та тім свиноматкам плювати. 50 баксів за сина там нормально. Оркі блдь
показать весь комментарий
06.03.2022 13:46 Ответить
Мешок лука и то гнилого
показать весь комментарий
06.03.2022 14:24 Ответить
Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями!
показать весь комментарий
06.03.2022 13:44 Ответить
А девушка все-таки глупая , если в цапа влюбилась ...
показать весь комментарий
06.03.2022 13:45 Ответить
та там ****** лесное скорее всего. Раз бердичевские парни не захотели иметь с ней дело
показать весь комментарий
06.03.2022 14:01 Ответить
показать весь комментарий
06.03.2022 13:46 Ответить
ФУ
показать весь комментарий
06.03.2022 13:51 Ответить
Дівчина творів Тараса Шевченка не читала, дарма.
показать весь комментарий
06.03.2022 13:53 Ответить
просто така ж ватна ****** як і цей мудак, та дівчина
показать весь комментарий
06.03.2022 13:55 Ответить
Тебе не кажется ,что всему есть мера. Для тебя это больной вопрос, что ты фонтан матов закрыть не можешь?
показать весь комментарий
06.03.2022 14:20 Ответить
Пленных кацапов казнить нельзя, мат по делу использовать нельзя. Да кто ты ваще такой, Сотник?
показать весь комментарий
06.03.2022 14:25 Ответить
"Война - это не только смерть, но и жизнь. Если ты не придумаешь зачем тебе жить, тебя убьют."
показать весь комментарий
06.03.2022 13:55 Ответить
Он наверное говорил: "Солнце, вот перебьем этих хохлов, я приеду со своих ****** в прекрасный город Бердичев, мы будем ******* бердичевское пиво лучшее в мире и нарожаем кучу ватных мразей"
показать весь комментарий
06.03.2022 13:58 Ответить
А пиво бердичевское действительно лучшее
показать весь комментарий
06.03.2022 14:41 Ответить
Так а никто же и не спорит
показать весь комментарий
06.03.2022 15:03 Ответить
Молодец парень, сберег и себя и любовь.
показать весь комментарий
06.03.2022 13:57 Ответить
А если б она не позвонила, он бы и дальше убивал людей. Расстрелять этого ******. Два раза растрелять!!!
показать весь комментарий
06.03.2022 14:00 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
показать весь комментарий
06.03.2022 13:59 Ответить
Залишиться живим.
показать весь комментарий
06.03.2022 13:59 Ответить
Осталось его в Бердичев отправить к любимой? которую он ниразу в живую не видел, но она его любит
показать весь комментарий
06.03.2022 14:06 Ответить
о времена, о нравы, эта виртуальная любовь
показать весь комментарий
06.03.2022 14:07 Ответить
не кохайтеся чорнобриві та із кацапами ...
показать весь комментарий
06.03.2022 14:00 Ответить
А чому б ні? Українські дівчата! Зробіть свій внесок у перемогу! Вступайте на волонтерських засадах до лав співробітниць служб Секс по телефону! Ефективно та безпечно підриває військову міць ворога, зміцнює дружбу з братнім народом Осетії. Перевірено у Бердичеві.
показать весь комментарий
06.03.2022 14:26 Ответить
підкаблучник
Ге-ге-ге
Чмо *****,
Цікаво побачити морвінську мордяку єтой девушкі
показать весь комментарий
06.03.2022 14:10 Ответить
Как можно любить врага?
показать весь комментарий
06.03.2022 14:15 Ответить
Дівуля показала небриту пізду ?
показать весь комментарий
06.03.2022 14:20 Ответить
а вот это уже попахивает рассизмом
показать весь комментарий
06.03.2022 14:23 Ответить
Вона його кохає а він в носі колупається
показать весь комментарий
06.03.2022 14:23 Ответить
А має в іншому місці колупатись? Наші поліцейські нелюди, не дали хлопчині бутилку
показать весь комментарий
06.03.2022 14:26 Ответить
Та то маскировка, плачет он и так слёзы вытирает
показать весь комментарий
06.03.2022 14:26 Ответить
Орда гуманизм не понимает. Расстрелять как военного преступника!!!
показать весь комментарий
06.03.2022 15:08 Ответить
Яка, блін, "романтична історія"! Для цієї дівиці підішли би слова із частівки - "ах, дура я, дура я, проклятая, у него четыре жены, а я, дура, пятая".
показать весь комментарий
06.03.2022 15:10 Ответить
В расход эту тварь
показать весь комментарий
06.03.2022 15:40 Ответить
Як би кохав свою дівчину,не пішов би воювати в Україну,а наразі свою трусість прикрив коханням.Де там та дурепа, кидай його,бо він ще тут пристроїться ,нащо тобі та Україні така погань?Люди полюватимуть вам у слід .Вбивства коханням прикривають останні нелюди.
показать весь комментарий
06.03.2022 15:53 Ответить
 
 