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Видео Война в Украине
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армия РФ (3413) Мариуполь (1165) эвакуация (588) Азов (218)

"Эта нечисть стреляет по местам, где должны были выходить люди": Оккупанты снова сорвали "зеленый коридор" для жителей Мариуполя. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Гражданских призывают не покидать свои укрытия. Украинские защитники пошли в контратаку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, представитель полка "Азов" 

 

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Топ комментарии
+14
З ними не можна домовлятися, вони завжди брешуть.
Брехня це руська воєнна смєкалка.
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06.03.2022 14:15
+13
Я написал ещё утром-кацапы ничего не дадут сделать. С нечистью не договоришься. Пора признать давно очевидный факт. Только уничтожение.
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06.03.2022 14:19
+12
А что, кто-то поверил кацапам?
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06.03.2022 14:14
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А что, кто-то поверил кацапам?
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06.03.2022 14:14 Ответить
..увы..- как всегда...((( -ищут новое подтверждение..(((
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06.03.2022 14:16 Ответить
МОЛОДЦЫ РЕБЯТА!Вы ГОРДОСТЬ УКРАИНЫ!
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06.03.2022 14:14 Ответить
З ними не можна домовлятися, вони завжди брешуть.
Брехня це руська воєнна смєкалка.
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06.03.2022 14:15 Ответить
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Цензор! Админы! Мой брат в подвале в Чернигове почти на линии огня орков. При слабом интернете нет возможности зайти на сайт- уберите эти проверки пожалуйста!
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06.03.2022 14:16 Ответить
хорошая попытка, но нет
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06.03.2022 14:18 Ответить
комментарий отмечен как спам
Да мне плевать что ты думаешь. Я передал то что меня просили
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06.03.2022 14:20 Ответить
Пусть выходит. Уже убрали.
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06.03.2022 14:20 Ответить
Он не выйдет. Их утюжат мокшы артой с Михайло-Коцюбинського и Шестовицы. И каждые полчаса - с воздуха. И у наших там нет стингеров, это вам не Киев где уже импортная помощь пришла
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06.03.2022 14:25 Ответить
Буде можливість -вийде на звязок. Війна - тисячі людей не можуть звязатись з рідними.
ВСЕ.
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06.03.2022 14:32 Ответить
Я написал ещё утром-кацапы ничего не дадут сделать. С нечистью не договоришься. Пора признать давно очевидный факт. Только уничтожение.
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06.03.2022 14:19 Ответить
Я писав ще в перші дні.
Тільки трупи.
Переговори - для очей Заходу.
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06.03.2022 14:33 Ответить
Я дотримувався та дотримуюсь догми - не вірити оркам. Навіть уявити не можу, що б було, як би туди поїхали люди... Іловайськ нам би здавався б здутою кульбабою.
Не вірте ОРКАМ, не буде коридору.
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06.03.2022 14:33 Ответить
Це не армія, це просто вбивці.
На відео - російські війська цілепраямовано б'ють по мирному населенню яке намагається вийти з Ірпеню.
Це факт! Це просто задокументований факт!
Бо вони все бачать просто з будинків Ірпеня.
На моїх очах загинула жінка, хлопець, дівчинка підліток, чоловік отримав дуже важкі поранення.Напевно це була родина

https://uk-ua.facebook.com/andriy.dubchak/videos/1002014354074157/
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06.03.2022 14:36 Ответить
не берите в плен, стреляйте в них.
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06.03.2022 15:52 Ответить
 
 