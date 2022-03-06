РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
45610 посетителей онлайн
Видео Война в Украине
23107 14
война (6246) хоккей (46) эвакуация (588) Мангер (137)

Российские военные эвакуировали членов хоккейного клуба, созданного Мангером. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские граждане-хоккеисты более 5 лет жили за счет Херсонского областного бюджета и играли в коммунальном клубе "Днепр".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на сообщество в фейсбуке "Кто заказал Катю Гандзюк?"

"Вчера в Херсоне, кроме массовых акций протеста против российских оккупантов, произошло еще одно важное событие - российские военные эвакуировали членов хоккейного клуба, созданного Владиславом Мангером" - говорится в сообщении.

Видео эвакуации людей с клюшками, которые, приобретенны на средства облбюджета, опубликовал один из местных телеграмм-каналов.

"С 2017 года председатель облсовета Владислав Мангер, который сейчас сидит в СИЗО по подозрению в заказе убийства Кати Гандзюк, решил создать профессиональный хоккейный клуб, собрав туда полтора десятка россиян. По состоянию на 2019 год 10 из 25 игроков клуба имели украинское гражданство, хотя от русского они не отказались" - отмечается в сообщении.

Хоккеистов вывозили из одного из домов в Таврическом микрорайоне, скорее всего, в Крым.

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+17
Русскіє вАєнниє хАкєісти- пАшлі на*хуй!
показать весь комментарий
06.03.2022 14:37
+7
Зря они так, погонят потом на уВбой, в качестве, так сказать "благодарности за спасение от биндер".
показать весь комментарий
06.03.2022 14:39
+6
То есть пока в Херсоне шли боевые действия, кацапские свиньи спокойно сидели в городе?! И кто же ставил метки, кто же сливал данные по перемещению ВСУ?! Нипанятна.(сарказм)
Радует, что теперь за предателей и пособников взялись так, как положено в военное время.
показать весь комментарий
06.03.2022 14:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Русскіє вАєнниє хАкєісти- пАшлі ******!
показать весь комментарий
06.03.2022 14:37 Ответить
разом з ключками )))
показать весь комментарий
06.03.2022 14:40 Ответить
УВАГА! ХТО НА ВІЛЬНИХ ТЕРИТОРІЯХ: ЗВ'ЯЗУЙТЕСЬ ІЗ РОДИЧАМИ, ДРУЗЯМИ, ЗНАЙОМИМИ, ЩО ЗАРАЗ ПІД ОРКАМИ, ХАЙ ВОНИ НАДАЮТЬ ВАМ ІНФУ ПРО ПЕРЕМІЩЕННЯ ОРКІВ, ЯКЩО ВОНИ ПОБОЮЮТЬСЯ ДЗВОНИТИ НАПРЯМУ, А ВИ ВЖЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ ПО КАНАЛАХ ЗСУ ТА СБУ. ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВАЦАП, СИГНАЛ. ТАМ ХОЧ ЯКІЙСЯ ЗАХИСТ. ПЕРЕПИСКУ У МОБІЛЬНИХ ВІДРАЗУ ПІСЛЯ ПЕРЕДАЧІ ІНФИ СТИРАЙТЕ.
показать весь комментарий
06.03.2022 14:44 Ответить
Зря они так, погонят потом на уВбой, в качестве, так сказать "благодарности за спасение от биндер".
показать весь комментарий
06.03.2022 14:39 Ответить
А Мангер іще й досі живий?
показать весь комментарий
06.03.2022 14:40 Ответить
Самий гуманний в світі "український" суд.
показать весь комментарий
06.03.2022 14:59 Ответить
Не було ніякого суду. І не буде, якщо за три роки ніяких доказів.
показать весь комментарий
06.03.2022 15:11 Ответить
комментарий отмечен как спам
Яке бидло приплело туди Мангера? Брудний пропагандистський прийом під час війни.

Пропагандона треба упіймати і покарати. Бажано при спробі втечі.
показать весь комментарий
06.03.2022 14:45 Ответить
Заткнись,підорашка.
показать весь комментарий
06.03.2022 14:58 Ответить
Ще один кац прибіг срач тут розводити.
показать весь комментарий
06.03.2022 15:04 Ответить
То есть пока в Херсоне шли боевые действия, кацапские свиньи спокойно сидели в городе?! И кто же ставил метки, кто же сливал данные по перемещению ВСУ?! Нипанятна.(сарказм)
Радует, что теперь за предателей и пособников взялись так, как положено в военное время.
показать весь комментарий
06.03.2022 14:50 Ответить
Кацапы у нас везде. Начиная с администрации президента.

Но то что они начали эвакуацию своих из Херсона - интересный факт.
показать весь комментарий
06.03.2022 15:20 Ответить
Та пришийте тому мєнгеру держзраду поки ще гаряче і судді сцать за свою шкуру, і зроблять те що написав якийсь 26 літній слідак з райвідділу
показать весь комментарий
06.03.2022 15:24 Ответить
Куда ни плюнь, везде "мангеры", эта война против Украины ими и развязана! Нацисты чёртовы.
показать весь комментарий
06.03.2022 15:28 Ответить
 
 