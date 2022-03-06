Российские военные эвакуировали членов хоккейного клуба, созданного Мангером. ВИДЕО

Российские граждане-хоккеисты более 5 лет жили за счет Херсонского областного бюджета и играли в коммунальном клубе "Днепр".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на сообщество в фейсбуке "Кто заказал Катю Гандзюк?"

"Вчера в Херсоне, кроме массовых акций протеста против российских оккупантов, произошло еще одно важное событие - российские военные эвакуировали членов хоккейного клуба, созданного Владиславом Мангером" - говорится в сообщении.

Видео эвакуации людей с клюшками, которые, приобретенны на средства облбюджета, опубликовал один из местных телеграмм-каналов.

"С 2017 года председатель облсовета Владислав Мангер, который сейчас сидит в СИЗО по подозрению в заказе убийства Кати Гандзюк, решил создать профессиональный хоккейный клуб, собрав туда полтора десятка россиян. По состоянию на 2019 год 10 из 25 игроков клуба имели украинское гражданство, хотя от русского они не отказались" - отмечается в сообщении.

Хоккеистов вывозили из одного из домов в Таврическом микрорайоне, скорее всего, в Крым.