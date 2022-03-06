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Видео Война в Украине
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армия РФ (3413) война (6246) Мариуполь (1165) плен (750)

В результате контратаки под Мариуполем украинские бойцы уничтожили около 30 оккупантов, 3 вражеских танка, 4 БМП, 2 Тигра, двое россиян попали в плен. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Силами отряда специального назначения Национальной гвардии Украины и полка "Азов" под Мариуполем была проведена контратака, в результате которой уничтожены 3 вражеских танка, 4 БМП, 2 Тигра, около тридцати оккупантов. Двое попали в плен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ ссылаясь на фейсбук Национальной гвардии Украины и телеграм полка "Азов".

Оказавшись в плену, россияне запели уже привычную для них песню о "мы не знали, куда нас отправляют".

И все они знали. Двое танкистов, один из которых – российский офицер-командир взвода, решили сдаться.

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А другие экипажи, находившиеся в разбитой колонне бронетехники, остались в горящих машинах навсегда.

Теперь россияне призывают других солдат и офицеров, пришедших на украинскую землю, не совершать военных преступлений, сдаваться, не становиться оккупантами и прекратить убивать граждан Украины.

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Топ комментарии
+37
Защитники Мариуполя молодцы - Герои. Гордость нации. О них будут слагать легенды, снимать фильмы и показывать всему миру о настоящем духе воина. Харьков красавцы, Херсон красавчики. Все украинцы красавчики. Горжусь тем что я родился в Украине.
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06.03.2022 14:58
+27
СМЕРТЬ кацапским оккупантам ! Слава УКРАИНЕ !
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06.03.2022 14:54
+26
Віддайте ублюдків батькам вбитої сьогоді дитинки.
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06.03.2022 14:57
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УВАГА! ХТО НА ВІЛЬНИХ ТЕРИТОРІЯХ: ЗВ'ЯЗУЙТЕСЬ ІЗ РОДИЧАМИ, ДРУЗЯМИ, ЗНАЙОМИМИ, ЩО ЗАРАЗ ПІД ОРКАМИ, ХАЙ ВОНИ НАДАЮТЬ ВАМ ІНФУ ПРО ПЕРЕМІЩЕННЯ ОРКІВ, ЯКЩО ВОНИ ПОБОЮЮТЬСЯ ДЗВОНИТИ НАПРЯМУ, А ВИ ВЖЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ ПО КАНАЛАХ ЗСУ ТА СБУ. ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВАЦАП, СИГНАЛ. ТАМ ХОЧ ЯКІЙСЯ ЗАХИСТ. ПЕРЕПИСКУ У МОБІЛЬНИХ ВІДРАЗУ ПІСЛЯ ПЕРЕДАЧІ ІНФИ СТИРАЙТЕ.
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06.03.2022 14:53 Ответить
Сьогодні через п.пункт ,,Маринівка,, Донецької області заходить бронетехніка. Наче як з Башкирії
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06.03.2022 15:03 Ответить
ЗНАЙДИ В ІНТЕРНЕТІ ПОСИЛАННЯ НА КАНАЛИ ЗСУ, КУДИ ТРЕБА СКИДУВАТИ ЦЮ ІНФУ І ПИШИ ТУДИ. ТІЛЬКИ З "ПЕРШОДЖЕРЕЛ", ВІД ОЧЕВИДЦІВ, А НЕ ТАК, ЩО ХТОСЬ КОМУСЬ КАЗАВ.
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06.03.2022 15:09 Ответить
СМЕРТЬ кацапским оккупантам ! Слава УКРАИНЕ !
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06.03.2022 14:54 Ответить
Віддайте ублюдків батькам вбитої сьогоді дитинки.
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06.03.2022 14:57 Ответить
Защитники Мариуполя молодцы - Герои. Гордость нации. О них будут слагать легенды, снимать фильмы и показывать всему миру о настоящем духе воина. Харьков красавцы, Херсон красавчики. Все украинцы красавчики. Горжусь тем что я родился в Украине.
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06.03.2022 14:58 Ответить
Навіщо нам тримати цей біомусор в полоні ? Нехай їхні мамки відчують те,що
вже другий тиждень відчуваємо ми . Вони прийшли нищити нас ,а не допомагати
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06.03.2022 14:58 Ответить
ну да, допросить, и к стенке.
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06.03.2022 15:30 Ответить
для обміну на наших. На війні всяке буває
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06.03.2022 15:31 Ответить
Сахар и гречка отсутствуют в дискаунтере «Наш» по адресу Столярова, 44, и в «Абсолюте» на Чкалова, 48. Также сахара нет в дискаунтере «Наш» на Лазо, 40. По словам работника «Абсолюта», продукты разобрали ещё вчера», - пишет ИА Чита.ру.
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06.03.2022 14:58 Ответить
Когда новость готовилась к выпуску, очевидцы сообщили корреспонденту ZAB.RU, что в торговой сети «Абсолют» покупатели буквально смели не только крупы и сахар, но и масложировую продукцию, прислав фото пустых полок
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06.03.2022 14:59 Ответить
У них огония
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06.03.2022 15:22 Ответить
У них огония
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06.03.2022 15:23 Ответить
Коротко
..
За Броди і за Львів
**** москалів
..
Слава нації
Смерть москалям
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06.03.2022 14:58 Ответить
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Коротко і тупо. До чого тут Броди ьа Львів, бл.?
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06.03.2022 15:07 Ответить
Тупізна?
...
Вчи історію УПА
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06.03.2022 15:10 Ответить
Ну, і що там, в історії УПА?
Під Бродами знаю дуже швидко росфігачили СС "Галичина", до чого там УПА і де там "слава"? А що у Львові?
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06.03.2022 15:41 Ответить
Повіриш сьогодні кацапу, взавтра він тебе вб'є.
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06.03.2022 14:59 Ответить
я ху..ю від доброти та порядошності руських військових...
хоч до рани прикладай.
просто в ****....
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06.03.2022 15:00 Ответить
Военнослужащие РФ ***** шизофреник послал Вас на пушечное мясо! Сдавайтесь Вас ждет сухая одежда, горячий чай и наше радушие...
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06.03.2022 15:00 Ответить
русскіє нє знают шо такоє "сухая одежда, горячий чай..."
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06.03.2022 15:03 Ответить
Про суху одежу і чай ти загнув
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06.03.2022 15:04 Ответить
Сухая одежда? Никогда ! Пусть остаются в своей обоссанной и обосранной !
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06.03.2022 15:07 Ответить
Жителі Старобільська зняли ганчірку "ЛНР" та замінили її прапором України.

https://t.me/Tsaplienko/2018
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06.03.2022 15:05 Ответить
В ДНР и ЛНР реально какой-то движняк. Я бы на месте русских генералов напрягся. Ну впрочем это их проблемы.
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06.03.2022 15:24 Ответить
Старобільськ був під орками?
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06.03.2022 15:33 Ответить
Не уточняв. Наче ні.
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06.03.2022 15:43 Ответить
Акции самой успешной в мире кампании "ЗСУ&Ko" постоянно и неизменно растут. Советую вкладывать ваши средства только в эту кампанию. "ЗСУ&Ko" Наши акции никогда не упадут!
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06.03.2022 15:06 Ответить
Не брать тварей в плен. Наша либеральность к врагу ето наша беда. У окупантов было время все понять и сдаться в плен или убежат до того как они начали штурмовать наши города за сотни километров от границы
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06.03.2022 15:09 Ответить
Повторюю. Пісня про "ми не знали", це типовий інструктаж по виживанню в полоні у добрих "хохлів". На 11 день війни все вже вони добре знають, кто не бажав воювати, вже давно в полоні, або дезертирстві... Усім Захисникам України Велика Шана, Вдячність та Повага!
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06.03.2022 15:13 Ответить
Ці ****** твердять одне і теж
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06.03.2022 15:17 Ответить
Я вже ці лайно-ролики не дивлюсь. Це як "читати" товсту книжку з однаково пустими сторінками. По фіг що вони "думали" вчора та "думають" сьогодні. Головне це розплата. І живих кацапів нам та їх родичам не потрібно. От зовсім. Кожний ідентифікований кацап це 7 мільйонів ржублів. Родичі мріють отримати стільки за кожне падло. Тому навіть ідентифікувати не потрібно. Нехай їх "родниє", які всіляко підтримують війну в Україні, смокчуть лапу - за зниклих без вісти їм не виплачують ні гроша.
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06.03.2022 15:31 Ответить
оккупанты бредят, что их украинцы просто отпустят..
но росийские оккупанты - военные преступники, которые убивают украинцев в Украине, они уже совершили преступление.. если его грохнут, мне его не жалко.. пусть его беременная жена рвет свои волосы и оплакивает войну в Украине, забравшую жизнь ее кобеля..
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06.03.2022 15:41 Ответить
украинские военные, за вашу сердобольность и наивность, российские фашисты вас называют лохами, и говорят, что вы, лохи, отпускаете их, оккупантов - домой..
а они, потом, снова придут в Украину - убивать вас и гражданских..
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06.03.2022 15:45 Ответить
Какие жестокие диванные эксперты. Запишись в войско, возьми пленного и сделай то что предлагаешь. Или только здесь герои?
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06.03.2022 16:01 Ответить
Знакомо. Мы стояли на блокпосту
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06.03.2022 16:15 Ответить
 
 