В результате контратаки под Мариуполем украинские бойцы уничтожили около 30 оккупантов, 3 вражеских танка, 4 БМП, 2 Тигра, двое россиян попали в плен. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Силами отряда специального назначения Национальной гвардии Украины и полка "Азов" под Мариуполем была проведена контратака, в результате которой уничтожены 3 вражеских танка, 4 БМП, 2 Тигра, около тридцати оккупантов. Двое попали в плен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ ссылаясь на фейсбук Национальной гвардии Украины и телеграм полка "Азов".
Оказавшись в плену, россияне запели уже привычную для них песню о "мы не знали, куда нас отправляют".
И все они знали. Двое танкистов, один из которых – российский офицер-командир взвода, решили сдаться.
А другие экипажи, находившиеся в разбитой колонне бронетехники, остались в горящих машинах навсегда.
Теперь россияне призывают других солдат и офицеров, пришедших на украинскую землю, не совершать военных преступлений, сдаваться, не становиться оккупантами и прекратить убивать граждан Украины.
Пожалуйста, подождите...
вже другий тиждень відчуваємо ми . Вони прийшли нищити нас ,а не допомагати
..
За Броди і за Львів
**** москалів
..
Слава нації
Смерть москалям
...
Вчи історію УПА
Під Бродами знаю дуже швидко росфігачили СС "Галичина", до чого там УПА і де там "слава"? А що у Львові?
хоч до рани прикладай.
просто в ****....
https://t.me/Tsaplienko/2018
но росийские оккупанты - военные преступники, которые убивают украинцев в Украине, они уже совершили преступление.. если его грохнут, мне его не жалко.. пусть его беременная жена рвет свои волосы и оплакивает войну в Украине, забравшую жизнь ее кобеля..
а они, потом, снова придут в Украину - убивать вас и гражданских..