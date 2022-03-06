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Видео Война в Украине
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армия РФ (3413) Ирпень (109) обстрел (4783) эвакуация (588)

Российские захватчики обстреляли мирное население, пытавшееся уехать из Ирпеня. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Появилось видео удара, нанесенного русскими оккупантами по украинским защитникам, которые обеспечивали коридор для эвакуации гражданского населения в Ирпене.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовано на Фейсбук-канале Сухопутные войска ВС Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В результате контратаки под Мариуполем украинские бойцы уничтожили около 30 оккупантов, 3 вражеских танка, 4 БМП, 2 Тигра, двое россиян попали в плен. ВИДЕО

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Топ комментарии
+16
Які ж ви нЕлюди, москалі!
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06.03.2022 15:09
+11
Никакие солдатские матери и никакая прогрессивная интеллигенция кацапстана ничего не добьются, потому что 146% тамошнего населения с каждым своим убитым или пленным говорят вечная память герою, который: 1. защищает рузге изык. 2. защищает дамбас 3. защищает от пиндосов и НАТы 4. защищает от проклятых хахлов. Причем убийство украинцев у них становится главной целью "спецоперации". Кацапский мальчик еще непризывного возраста в разговоре со своим пленным папкой прежде всего спрашивает - много убил?
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06.03.2022 15:19
+8
Це якісь звірі
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06.03.2022 15:11
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06.03.2022 15:06 Ответить
Не хило так. В них цукор коштує дорожче разів у 2-3 ніж у Німеччині.
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06.03.2022 15:33 Ответить
Які ж ви нЕлюди, москалі!
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06.03.2022 15:09 Ответить
Це якісь звірі
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06.03.2022 15:11 Ответить
Дохлий москаль = гарний москаль.
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06.03.2022 15:14 Ответить
Никакие солдатские матери и никакая прогрессивная интеллигенция кацапстана ничего не добьются, потому что 146% тамошнего населения с каждым своим убитым или пленным говорят вечная память герою, который: 1. защищает рузге изык. 2. защищает дамбас 3. защищает от пиндосов и НАТы 4. защищает от проклятых хахлов. Причем убийство украинцев у них становится главной целью "спецоперации". Кацапский мальчик еще непризывного возраста в разговоре со своим пленным папкой прежде всего спрашивает - много убил?
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06.03.2022 15:19 Ответить
путін в них - бох. і вони від нього отримали додаткову хромосому.
тому наївно чекати на якусь зміну у них в розумі
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06.03.2022 15:39 Ответить
Ну нет, фашисты в 1943 явно гуманне себя вели. Кацапов в живых не оставлять. За каждого убитого ребенка убивать двоих пленных кацапов.
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06.03.2022 15:26 Ответить
Больше кормите пленных пирожками и поите чаем. Дбл
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06.03.2022 15:31 Ответить
На учениях сволочи?
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06.03.2022 15:35 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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06.03.2022 15:48 Ответить
putin you are a CUNT
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06.03.2022 15:49 Ответить
Сколько можно верить в переговоры с кацапоидами и ихним *зеленым коридорам*?
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06.03.2022 16:01 Ответить
Кацапня боится ВСУ как огня, поэтому и воюет с гражданикими, которые не имеют чем ответить. ***** еще при захвате Крыма блеяло : а за женщинами и детьми будем стоять мы, и пусть только попробуют.
В общем, дикие северные трусливые племена. За все ответят эти шакалы.
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06.03.2022 16:02 Ответить
Мережа "Українськи ковбаси" сьогодні 06.03. в продажу сир "расиській" і "костромський" , йде 11 день війни!
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06.03.2022 16:07 Ответить
Почему нет наших диверсионных групп в рашке, бяларашке, почему там скалады не горят, аэродромы не взрываются ?
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06.03.2022 16:08 Ответить
Войну надо переносить на территорию противника.
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06.03.2022 16:08 Ответить
Важливо розуміти, що за минулі 8 років цивілізований світ зробив свій висновок. територія 404 - це колективний путін. Захід вступив у війну, введені санкції роблять існування мордора несумісним із життям. Аналогівнемає. У ******** історії ще не вводилися такі заходи для знищення саме народу -МРАЗІ.
Українці, тримайтеся та підтримайте тих, кому потрібна допомога! Якщо згоден розповсюджуй серед нардепів та медіа, додай антипутинські теги:
ВИМАГАЄМО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ОКУПАНТА НА ТЕРИТОРІЇ СОЮЗНИКІВ УКРАЇНИ І З УЧАСТЬЮ ДЕЛЕТАТІВ ВІД ПАРТІЇ ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ (EC) УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ!

WE DEMAND NEGOTIATIONS WITH THE REPRESENTATIVES OF THE OCCUPANT ON THE TERRITORY OF THE ALLIES OF UKRAINE AND WITH THE PARTICIPATION OF DELEGATES FROM THE EUROPEAN SOLIDARITY PARTY (ES)! UKRAINE GONNA WIN!
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06.03.2022 16:11 Ответить
поставить коридор из ихних пленых пусть тогда бьют по своим а мамкам перед этим показать кто из их сыновей стоит .пусть благославят своего вождя
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06.03.2022 16:13 Ответить
Я ТЕПЕР РОЗУМІЮ ЧЕЧЕНЦІВ, ЧОМУ ВОНИ ВІДРІЗАЛИ ГОЛОВИ МОСКАЛЯМ
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06.03.2022 16:16 Ответить
 
 