Российские захватчики обстреляли мирное население, пытавшееся уехать из Ирпеня. ВИДЕО

Появилось видео удара, нанесенного русскими оккупантами по украинским защитникам, которые обеспечивали коридор для эвакуации гражданского населения в Ирпене.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовано на Фейсбук-канале Сухопутные войска ВС Украины.

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