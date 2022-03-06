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Российские захватчики обстреляли мирное население, пытавшееся уехать из Ирпеня. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Появилось видео удара, нанесенного русскими оккупантами по украинским защитникам, которые обеспечивали коридор для эвакуации гражданского населения в Ирпене.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовано на Фейсбук-канале Сухопутные войска ВС Украины.
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+16 Zamer3 Potolkoff
показать весь комментарий06.03.2022 15:09
+11 Alexxik Foxikk
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+8 винтовка
показать весь комментарий06.03.2022 15:11
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тому наївно чекати на якусь зміну у них в розумі
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
В общем, дикие северные трусливые племена. За все ответят эти шакалы.
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