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Видео Война в Украине
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война (6519) Николаев (665) Костенко Роман (71)

Сожженная техника врага в окрестностях Николаева. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Защитники Украины уничтожили колонну вражеской техники на подступах к Николаеву.

Соответствующее видео опубликовал в фейсбуке народный депутат "Голоса" Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.

"Вот пушечки. И пушечки, я вам скажу, нацелены в сторону города, не куда-то. Вот двигатель почти как новый. Пожалуйста. Так бьет украинская артиллерия. А я предупреждал: нех#р шастать", - прокомментировал Костенко.

Он добавил, что гаубицы врага будут теперь стрелять по силам РФ.

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Топ комментарии
+55
Противник має змогу їхати маршрутом (поки має, але це не надовго), може щось захопити, але УТРИМАТИ не може. Що робити після захоплення він не знає. Хто мене читає, згадайте про те, що для вирішення політичної задачі заміни влади РФ обраний не той інструмент. Ця задача не вирішується воєнними методами. Не варто хвилюватися з приводу "до нас зайшли росіяни, нас захопили!". Ви ставите машину на парковку, але це не означає що парковка вами захоплена. Тут - та сама фігня.

Другий момент, що я маю зазначити: кияни мають доземно вклонитися захисникам Сум, обов'язково замутити проспект Героїв оборони Сум в столиці. Саме це наше угруповання запобігло атаці столиці зі східного боку. Зараз окупантам в Сумах дуже некомфортно: вони сковані діями оборонців, а з півдня нависла одна з найпотужніших бригад ЗСУ - "Холодний Яр". Ворогу там зараз дуже важко зрозуміти, хто вдарить по ньому першим, де його фланги, а де тил з фронтом. Це результат дуже хорошого оперативного бачення обстановки нашим штабом на східному напрямку.

У Харкові ворог загруз у хаосі, ним самим і створеному: зараз від безсилої люті Москва просто нищить місто одночасно кидаючи на нього все, що є під руками. Глибока повага стійкості оборонців Харкова: всі резерви, що вони зараз рубають на фарш, могли опинитися на Луганщині та під Маріуполем.

Зазначу ще пару моментів, які лишилися поза увагою громади: тактично грамотне маневрування силами генерала Содоля під Волновахою. Місто залишили, але війська відійшли з мінімальними втратами на вигідний рубіж і продовжили спротив.

Під Макаровим командування дочекалося слушного моменту і розрізало угруповання вторгнення навпіл по Житомирській трасі. Тепер пазлик складайте самі: КП в Дитинцях розгромлений ССО, війська залишені без управління, під Черніговом знищено Байрактаром ешелон з пальним, всі війська північніше Києва залишені без пального. Тепер ця банда поділена на дві частини - північніше траси Київ-Житомир та південніше. Південні довго не протягнуть суто з логістичних міркувань, північні - суто з того, що бригада князя Романа має що нагадати ЗС РФ і розрахуватися по деяких рахуночках з 2014 року. Як вам координація дій військ ГШ, котрий ми так критикували останні 8 років? Впевнено скажу, що це - неабиякі вершини оперативного мистецтва.

Без вишенки - ніяк: гарний приклад тактичної майстерності молодшої ланки військових лідерів - противнику дають переправитися через річку, підривають міст, прижимають до річки і нищать всім наявним арсеналом. Бачу цей тактичний прийом неодноразово. Працює.

Прогнозик від Пенсіонінформбюро: противник втратив перевагу раптовості та оперативну ініціативу, зупинений на більшості напрямків, розгублений. Під Києвом найближчими днями буде все тихіше і тихіше, Чернігів і Суми - стоїмо і просто утилізуємо. Харків - буде боляче, але світ бачить та ГШ не покине. Найбільш загрозливими виглядають райони Запоріжжя, Херсону, Бердянська та Маріуполя. Там є все необхідне для боротьби та перемоги.

І да: РФ повідомила МАГАТЕ про взяття під контроль району Запорізької АЕС. Але ми бачили в Енергодарі зовсім іншу картину. Хто кого там контролює - глибоко дискусійне питання.

-

Військовий експерт Центру Оборонних Стратегій Виктор Кевлюк
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06.03.2022 16:53
+37
Вот что означает буква Z - параша!!!
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06.03.2022 16:52
+24
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06.03.2022 17:07
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Вот что означает буква Z - параша!!!
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06.03.2022 16:52 Ответить
Противник має змогу їхати маршрутом (поки має, але це не надовго), може щось захопити, але УТРИМАТИ не може. Що робити після захоплення він не знає. Хто мене читає, згадайте про те, що для вирішення політичної задачі заміни влади РФ обраний не той інструмент. Ця задача не вирішується воєнними методами. Не варто хвилюватися з приводу "до нас зайшли росіяни, нас захопили!". Ви ставите машину на парковку, але це не означає що парковка вами захоплена. Тут - та сама фігня.

Другий момент, що я маю зазначити: кияни мають доземно вклонитися захисникам Сум, обов'язково замутити проспект Героїв оборони Сум в столиці. Саме це наше угруповання запобігло атаці столиці зі східного боку. Зараз окупантам в Сумах дуже некомфортно: вони сковані діями оборонців, а з півдня нависла одна з найпотужніших бригад ЗСУ - "Холодний Яр". Ворогу там зараз дуже важко зрозуміти, хто вдарить по ньому першим, де його фланги, а де тил з фронтом. Це результат дуже хорошого оперативного бачення обстановки нашим штабом на східному напрямку.

У Харкові ворог загруз у хаосі, ним самим і створеному: зараз від безсилої люті Москва просто нищить місто одночасно кидаючи на нього все, що є під руками. Глибока повага стійкості оборонців Харкова: всі резерви, що вони зараз рубають на фарш, могли опинитися на Луганщині та під Маріуполем.

Зазначу ще пару моментів, які лишилися поза увагою громади: тактично грамотне маневрування силами генерала Содоля під Волновахою. Місто залишили, але війська відійшли з мінімальними втратами на вигідний рубіж і продовжили спротив.

Під Макаровим командування дочекалося слушного моменту і розрізало угруповання вторгнення навпіл по Житомирській трасі. Тепер пазлик складайте самі: КП в Дитинцях розгромлений ССО, війська залишені без управління, під Черніговом знищено Байрактаром ешелон з пальним, всі війська північніше Києва залишені без пального. Тепер ця банда поділена на дві частини - північніше траси Київ-Житомир та південніше. Південні довго не протягнуть суто з логістичних міркувань, північні - суто з того, що бригада князя Романа має що нагадати ЗС РФ і розрахуватися по деяких рахуночках з 2014 року. Як вам координація дій військ ГШ, котрий ми так критикували останні 8 років? Впевнено скажу, що це - неабиякі вершини оперативного мистецтва.

Без вишенки - ніяк: гарний приклад тактичної майстерності молодшої ланки військових лідерів - противнику дають переправитися через річку, підривають міст, прижимають до річки і нищать всім наявним арсеналом. Бачу цей тактичний прийом неодноразово. Працює.

Прогнозик від Пенсіонінформбюро: противник втратив перевагу раптовості та оперативну ініціативу, зупинений на більшості напрямків, розгублений. Під Києвом найближчими днями буде все тихіше і тихіше, Чернігів і Суми - стоїмо і просто утилізуємо. Харків - буде боляче, але світ бачить та ГШ не покине. Найбільш загрозливими виглядають райони Запоріжжя, Херсону, Бердянська та Маріуполя. Там є все необхідне для боротьби та перемоги.

І да: РФ повідомила МАГАТЕ про взяття під контроль району Запорізької АЕС. Але ми бачили в Енергодарі зовсім іншу картину. Хто кого там контролює - глибоко дискусійне питання.

-

Військовий експерт Центру Оборонних Стратегій Виктор Кевлюк
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06.03.2022 16:53 Ответить









На українській війні було задіяно половину ВСІХ збройних сил Орди!

-Іншої армії з іншими контрактниками в РФ просто немає! Інші служать в ядерно-космічних силах по всій її території.
Інші контрактники стоять на Далекому Сході, в Заполяр'Ї, Флоті там же і їхні арсенали.

-Так що ВСЕ, що можна було стягнути до кордонів України - вже в Україні

-Найбільш боєздатні сили агресора або перестали існувати, або приведені в небоєздатний стан

-"Перемелені" навіть найелітніші - Кантемирівська і Таманська дивізії

Звичайно, що маємо гуманітарну проблему на північному сході, бо пуйло, від безсилля,, почало бомбити мирне населення... "денацифіковувати" російсько-мовні регіони...

-маємо проблеми й на півдні -через не знищені й досі мости з Криму....

-Але, -Найбільш боєздатні сили агресора ВЖЕ... або перестали існувати, або приведені в небоєздатний стан. А серед живих - у них і медики і повара, і заправники паливно-мастильними, інженери зв'язку, механіки, шофера, зв'язківці, штабісти, частини радіо-електронної боротьби та ін. , які зі зброєю "напєрєвєс" в атаки не ходять

Тому - не розслаблятися, а змобілізуватися - всі на захист Батьківщини! Ми переможемо!

Слава Україні!
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06.03.2022 17:11 Ответить
Не стоит расслабляться.
На ютб. есть ролик где идет несколькокилометровая коллона танков.
Снимал росиянин в Белгородской обл.
Танки почему то имеют белый камуфляж.
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06.03.2022 17:53 Ответить
Цілиться зручніше! У нас навіть на Поліссі уже сніг залишився лише подекуди
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06.03.2022 18:20 Ответить
ЗСУ проредит, не они первые, ни они последние. Так что не бойся ютуба.
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06.03.2022 18:37 Ответить
Будьте добры, объясните мне, как Бейрактар может уничтожить эшелон с горючим? Эшелон это где-то 40 цистерн. Бейрактар несет один или 2 заряда. Я очень хочу вам верить! Не заставляйте меня сомневаться.
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06.03.2022 17:23 Ответить
Дуже просто: я бачив відео На станції стояв ешелон з пальним Замість того щоб розосередить автоцистерни вздовж ешелону і зливать пальне з кожної цистерни ці ідіоти почали зливать лише з кількох - в одній точці Там збилися в купу до 4 десятків автоцистерн - як поросята коло корита Безпілотник поклав ********* прямо в цю купу "запальничок" Гупнуло в одному місці а потім пішов "ефект доміно"
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06.03.2022 17:45 Ответить
Пані паливо-мастильних матеріали є дуже горючими речовинами.
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06.03.2022 17:58 Ответить
4 бомбы
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06.03.2022 18:19 Ответить
Херсон і Бердянськ і так під окупацією. Тому на даний час самі небеспечні напрямки це дійсно- Маріуполь.А також- Миколаїв та Вознесенськ.
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06.03.2022 17:49 Ответить
Окупувати повинні були ті, кого в колонах понакривали. Чи ви не бачили десятки автозаків з поліціянською збруєю - касками/щитами? В них зараз немає чим реалізувати "оккупацію". На жаль, уряд не встих в Херсоні виконати таке ж, як в Києві - організувати ТРО та роздати 10-20 тисяч АК/АКС. Якби встигли - зараз би ніяких окупантів в Херсоні, Малітополі тощо - не було б і близько...
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06.03.2022 18:54 Ответить
Позорники кацапські
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06.03.2022 16:54 Ответить
артдив накрыли Марчело ты гений ты Бог Войны Бесамон там ещё 2 бмд 2 залутали
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06.03.2022 16:54 Ответить
Марчело добре знає свою справу!
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06.03.2022 16:58 Ответить
За юг я теперь спокоен
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06.03.2022 17:00 Ответить
Мінімум 2 батареї гаубиць Д-30 накрили)))
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06.03.2022 16:56 Ответить
судя по бмд в том секторе залутаными взяли то опять кацпен десантуре прилетело
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06.03.2022 16:58 Ответить
Пардон, все ж таки цілий дивізион))
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06.03.2022 16:59 Ответить
накрыли сходу без пристрелки судя по всему пакет и полировка ствольной ну и хорошая система наведения на цель
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06.03.2022 17:02 Ответить
Тепер ясно на КОМУ трималася сила Радянської Армії!
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06.03.2022 17:53 Ответить
8 гаубіць. Це меньше дивізіона, але більше батареї (6 шт)
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06.03.2022 18:27 Ответить
https://youtu.be/zyKN7ttUflg
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06.03.2022 18:09 Ответить
12+ гаубиць - це вже дивізіон. Молодці хлопці! Бий москаля!
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06.03.2022 18:55 Ответить
Якщо я не помиляюся,то є відео,де кацап угрожає нам на фоні гаубіц.Це не ті саме гаубіци,а?
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06.03.2022 16:56 Ответить
та хз там рузге десантура была уже нет Марчело уже в 2й раз их епашит
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06.03.2022 16:59 Ответить
Ось найшов того кацапа,що нам погрожував.
https://censor.net/ua/video_news/3321818/*****************************************************************************************************
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06.03.2022 17:10 Ответить
на відео де погрожував САУ.
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06.03.2022 18:21 Ответить
Слава ЗСУ та Народу України!!!
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06.03.2022 16:57 Ответить
Слава Героям!!! Смерть ворогам!!!
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06.03.2022 16:58 Ответить
Шикарно!
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06.03.2022 16:59 Ответить
А улов то не плохой.
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06.03.2022 16:59 Ответить
Нам сьогодні прилетіло по аеропорту. По пустому - 8 ракет. Ну і дебіли. Свинособаки круторогі ми вас потвор будемо бити кругом. Земля вже горить під вашими ногами. Миколаїв браво.
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06.03.2022 17:02 Ответить
так были коробки кацапов теперь нету
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06.03.2022 17:04 Ответить
Супер!
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06.03.2022 17:05 Ответить
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06.03.2022 17:07 Ответить
а де их капониры, укрытия, туаленты
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06.03.2022 17:07 Ответить
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06.03.2022 17:08 Ответить
Ахренеть сколько кацапского говна , и все это дерьмо долбило бы по городу, работа на 5++++, нужно героев вручать ребятам которые это накрыли
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06.03.2022 17:11 Ответить
Молодці знищуйти рашиську нечисть.
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06.03.2022 17:11 Ответить
Відчуваю,що НАТО нервово курить в стороні...в хорошому сенсі цього вислову
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06.03.2022 17:13 Ответить
Давно моя 'армійка' була... Скажіть, хто розуміє, чим це так красиво можна утилізувати орків, коли техніка практично ціла?
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06.03.2022 17:13 Ответить
То ж гаубічний дивізион, плюс жодного закопування в землю, стоять в чистому полі... Осколкових снарядів цілком досить, щоб гаубиці не пошкодити...
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06.03.2022 17:49 Ответить
А де вітязі?Залізо бачу - людей катма?Ні живих
ні мертвих.
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06.03.2022 18:15 Ответить
орки? самозакопались мабудь. Або як сайгаки дотепер по миколаївським полям гасають.
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06.03.2022 18:34 Ответить
обстрел начался, они драпанули.
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06.03.2022 19:01 Ответить
Гради осколковим пакетом.
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06.03.2022 18:31 Ответить
Хорошее пополнение орудиями ...
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06.03.2022 17:16 Ответить
**** они ещё эту погань в плен берут мрази по городу стрелять собрались, они такие же выродки как и их фюрер, валить всех и мамкам фото дохлятины отправлять
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06.03.2022 17:18 Ответить
Система залпового вогню, воронок не залишається а не окопана обслуга стає вкопаною
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06.03.2022 17:20 Ответить
Скільки гармат відбили... А могли по місту стріляти. Молодці
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06.03.2022 17:21 Ответить
Орда жене на фронт резерви бронетехніки: https://www.youtube.com/watch?v=JDrC-mRySKo

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06.03.2022 17:23 Ответить
Як я люблю пейзажи рідної Миколаївщини особливо зараз з такого ракурсу...
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06.03.2022 17:27 Ответить
Адміністратор,твої блокування не допоможуть.Після перемоги над фашистами,Українці візмуться і до ваших роботодавців.
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06.03.2022 17:55 Ответить
Продам двигло с камаза, малый пробег, не дорого. И это не колонна, это позиция. Тем более респект и уважуха.
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06.03.2022 17:57 Ответить
Смерть ворогам. Вітання нашим воїнам із Донеччини.
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06.03.2022 17:59 Ответить
Гідна здобич, удалого полювання!
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06.03.2022 18:18 Ответить
это ЛУЧШИЕ кадры в этой войне в плане КОСМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ , ЛУЧШИЕ !!! дать противнику стать на позицию , развернуться в боевой порядок , выгрузить Б/К , осталось сигнальщику ПРООРАТЬ 333 как их НАКРЫЛИ наши УРАГАНЫ !!! кадры БЕЗПОДОБНЫЕ будут в УЧЕБНИКЕ !!! УКРАИНА ПЕРЕМОЖЕ !!!
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06.03.2022 18:26 Ответить
Я нарахував 12 одиниць гаубиць Д-30. Це таки дивізіон. Урали з боєзапасом мабуть випарилися.

" Согласно распоряжению Д-30А должны были остаться только на вооружении Воздушно-десантных войск и 56-й десантно-штурмовой бригады Южного военного округа.[11] Но тем не менее, гаубица продолжала использоваться на 7-й военной базе в Абхазии[12] и в новосозданную в 2016 году 30-ю мотострелковую бригаду был включён дивизион гаубиц[13]. Также используется 22-м армейским корпусом Береговых войск ВМФ в Крыму[14]."
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06.03.2022 19:04 Ответить
Цельный дивизион расхерачили. Хорошая работа..
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06.03.2022 19:08 Ответить
 
 