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"Такой героический и свободолюбивый народ одолеть невозможно", - Washington Post об украинце. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Внимание всего мира приковано к преступлениям против человечности, которые совершают российские оккупационные войска в Украине. Журналисты издания "Washington Post", находящиеся в Одессе, поражены мужеством украинских воинов и гражданского населения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телерадиостудию МО Украины "Бриз".

Также смотрите: "Разыскивается за военные преступления", - Mirror о Путине. ФОТО

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Топ комментарии
+18
ага но небо мы вам не закроем, воевать за вас не будем но вы держитесь.... блять мы одни против орды...опять
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06.03.2022 18:07
+17
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06.03.2022 18:10
+16
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06.03.2022 18:16
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Разговор Путина с Шойгу, вроде со вчера
https://www.youtube.com/watch?v=v14SnRtMffo
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06.03.2022 18:05 Ответить
Путин гонит Шойгу срочно в бой, к какой-то дате переговоров
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06.03.2022 18:06 Ответить
Сам нехай пи*дує, *****.
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06.03.2022 18:07 Ответить
"*******" и "*****" у нас вроде разрешены?
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06.03.2022 19:12 Ответить
Это постановка. одним словом фейк
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06.03.2022 18:14 Ответить
Дипфейк... Нарезка из слов
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06.03.2022 18:14 Ответить
Интересно избрать по приколу клоуна четырежды уклониста можно, а вздрючить шайгу фейк !
У вас раздвоение личности? Хотя какие вы личности?
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06.03.2022 18:33 Ответить
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Если бы с помощью блаблабла можно было победить в войне, запад бы давно бы уже разбил рашку на корню
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06.03.2022 18:07 Ответить
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ага но небо мы вам не закроем, воевать за вас не будем но вы держитесь.... ***** мы одни против орды...опять
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06.03.2022 18:07 Ответить
Это всё хорошо, но так и будете наблюдать как бомбят с воздуха
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06.03.2022 18:09 Ответить
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В мене таке відчуття, що західним країнам до нас нічого немає, що просто хочуть побачити, як це все закінчиться. Так, вони підтримують нас, але при цьому стоять осторонь. Хіба ж не можна було погратися в іхтамнєтов (маю на увазі ППО аналог бука)? Чи виділити літаки? Але, нажаль, вони просто глядачі в театрі, і цим і частково співучасники...
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06.03.2022 18:10 Ответить
Вважаєте, що якщо щось і робиться, то про це ми з Вами дізнаємося за 20 хвилин?
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06.03.2022 18:15 Ответить
НЕБО ЗАКРИЙТЕ , плять !
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06.03.2022 18:10 Ответить
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06.03.2022 18:10 Ответить
Лендлиз давай
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06.03.2022 18:13 Ответить
Трава зєлєная, а снєг бєлий. А ще в нас прапор синьо-жовтий. Бачила? Ухтишка!
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06.03.2022 18:14 Ответить
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06.03.2022 18:14 Ответить
Не дивина, на жаль, для всіх хто иає родини або знайомих у московії
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06.03.2022 18:19 Ответить
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06.03.2022 18:16 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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06.03.2022 18:18 Ответить
У соцмережах активізувалися боти, які сіють паніку з «патріотичних» акаунтів

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06.03.2022 18:18 Ответить
Ну так как в кино, то америка всех спасает. А как в жизни то Украина.
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06.03.2022 18:34 Ответить
Это у нас канабисс ещё не легализовали..
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06.03.2022 18:43 Ответить
Словами - могут помочь, да.
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06.03.2022 19:10 Ответить
 
 