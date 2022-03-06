"Такой героический и свободолюбивый народ одолеть невозможно", - Washington Post об украинце. ВИДЕО

Внимание всего мира приковано к преступлениям против человечности, которые совершают российские оккупационные войска в Украине. Журналисты издания "Washington Post", находящиеся в Одессе, поражены мужеством украинских воинов и гражданского населения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телерадиостудию МО Украины "Бриз".

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