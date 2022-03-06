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"Такой героический и свободолюбивый народ одолеть невозможно", - Washington Post об украинце. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Внимание всего мира приковано к преступлениям против человечности, которые совершают российские оккупационные войска в Украине. Журналисты издания "Washington Post", находящиеся в Одессе, поражены мужеством украинских воинов и гражданского населения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телерадиостудию МО Украины "Бриз".
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+18 Саня тоже
показать весь комментарий06.03.2022 18:07
+17 Вася Шевченко f77d76ba
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+16 Павло ШОвте
показать весь комментарий06.03.2022 18:16
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https://www.youtube.com/watch?v=v14SnRtMffo
У вас раздвоение личности? Хотя какие вы личности?
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!