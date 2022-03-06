Российская ДРГ обстреляла британских журналистов из Sky News. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты в Буче под Киевом открыли огонь на поражение по британским журналистам Sky News.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sky News.
На видео видно, как машина журналистов была расстреляна в то время, когда они снимали репортаж. Несмотря на крики журналистов в машине, огонь продолжался.
Обстрел, по информации издания, произошел еще в понедельник, 28 февраля. Один корреспондент получил ранение в нижнюю часть спины, а оператору две пули попали в бронежилет.
"В понедельник под Киевом напали на главного корреспондента Стюарта Рамзи и его команду. Оператор Ричи Моклер получил две пули в бронежилет, Стюарт был ранен. Их опыт иллюстрирует масштабы хаоса и насилия, когда вторжение России вступает в новую и смертоносную фазу", - говорится в сообщении.
На кадрах видно, как они приближаются к перекрестку, когда по машине начинают стрелять. Сначала, по рассказу Рамзи, они подумали, что по ним по ошибке стрелял блокпост украинской армии – и на видео слышно, как кричат, что они журналисты, и просят остановиться.
Наконец группе, в составе продюсеров Мартина Воулза и Доминика Ван Хеердена, а также местного продюсера Андрея Литвиненко удалось скрыться из машины и прыгнуть на насыпь у дороги. Затем они прятались в соседнем гараже, а через несколько часов их спасла украинская полиция.
Впоследствии выяснилось, что по команде медийщиков стреляла российская ДРГ.
"Было профессионально, патроны постоянно вбивались в машину, они не промазывали" - рассказывает Рамзи.
Группу из пяти медийщиков уже переправили в Великобританию.
Пожалуйста, подождите...
27 mins ·
Зараз у нас два головних вороги (окрім, звичайно, росіян): це надмірний оптимізм і його відсутність.
Фронт стабілізувався і пішла максимально щільна заруба за міста, інколи на зустрічних курсах. Харків, де за планом «Б» мали коронувати Януковича як «лєгітімнава прєзидєнта», стоїть під ударами. Стоїть оточений Маріуполь, українці сходили у контратаку і попалили добряче ворожої техніки з начинкою. Загалом на Донбасі іде рубилово на багатьох напрямках, а там, куди не можуть дотягнутися, падають ракети.
На Сумщині, Чернігівщині, Житомирщині, Харківщині селяни та армійці полюють на трофеї і здобувають їх. По Запорізькій області їздять туди-сюди ворожі колонни, місцеві їх ганяють та демотивують масовими проукраїнськими мітингами, як у Мелітополі. Така сама ситуація на Херсонщині, у самому Херсоні та Новій Каховці. Під Миколаєвом, Сумами і Черніговом іде плотна рубка, десанта на Одесу так і нема. Обстріляно ракетами Вінницю, Краматорськ, Коростень, Овруч і інші міста.
Битва за Київ триває. Ірпінь і Бучу окупанти рівняють з землею, багато жертв, наші намагаються рятувати людей і роздавати ***** одночасно. Вже другу ракету збито над дитячею лікарнею Охматдит. Бої ідуть також у Гостомелі та Макарові.
Погана новина: війна не закінчиться днями. Окупант втрачає тисячі нікчемних життів, аби розбиватися об стіни великих міст та передмість, і не капітулює, поки ми не перемелемо не 10, а принаймні 50% його особового складу.
Хороша новина: зараз танкові колони і артилерія ворога фактично змагаються за право зайти на вулиці українських міст і згоріти там. Раптового штурму не вийшло, іде одинадцятий день. За цей строк можна було б побудувати фортецю навіть в полі, не те що у Києві чи Харкові. Тероборона, яка з самого початку була фактично ополченням, за дні перетворюється на нормальну резервну армію, з протитанковими і саперними загонами, нормально пристріляною зброєю, координацією та логістикою. А до тероборони, на секунду, записалися вже 100 тисяч українців - це десь 20-25 повноцінних бригад.
Не треба думати, що війна закінчится завтра. Врешті-решт, на нашу землю зайшло більше ста тисяч окупантів. Навіть якби в них були тільки саперні лопатки, їхнє знищення зайняло б багато часу.
Але їхні найкращі сили вже в землі, а ми тільки розганяємось. Ми тільки почали ходити у контрнаступи - а ми, чорт забирай, любимо це робити і вміємо, у нас накопичене таке бажання за роки «режимів тиші». Кожна хвилина працює на нас, ми стаємо сильніші, а Росія слабшає. Вони отримали ***** по всіх напрямках і не виконали жодної з поставлених задач. Ракети і літаки не нескінченні, санкції і відмова білорусів воювати дестабілізують ситуацію у самій Росії, двіж іде на повну, і наша перемога - це лише питання часу.
Закарбуйте у серці кожну ракету, кожну кулю, кожну краплю крові. Закарбуйте, бо ми зараз найсильніша армія Європи і одна з найсильніших у світі. І коли ми відіб'ємось, ми підемо далі і спитаємо з усіх, хто був причетний.
З кожного. Без виключень.
Їбаште, котики. Їбаште, як ви можете.
А можете ви все.
Все короче... У хід пішов елітний спецназ росії... Одного звіра ледве взяли в полон... Позивний - "Гулівер". Той шо фоткає сидить на кріслі.
Це пишуть військові журналісти?
Тут дикуни рівня дикунського як ІГІЛ . Тільки у ІГІЛа нема й близько такої зборої . Нема літаків й гелікоптерів . Нема "Тополя-М" .
Й тому злочини ІГІЛа й йщо жорстокість не йдуть в ніякі порівняння з ********** .
Бо швідкість умервщлення живої люської плоті значно перевищує геноцид народу тутсі навколо озера Чад , який свою чергу суттєво більше продуктивність дії газових камер у нацистів .
Як мінімум 15 тисяч тільки вбитими за всього 10 днів - це світовий "антирекорд" !