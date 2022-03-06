Российская ДРГ обстреляла британских журналистов из Sky News. ВИДЕО

Российские оккупанты в Буче под Киевом открыли огонь на поражение по британским журналистам Sky News.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sky News.

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На видео видно, как машина журналистов была расстреляна в то время, когда они снимали репортаж. Несмотря на крики журналистов в машине, огонь продолжался.

Обстрел, по информации издания, произошел еще в понедельник, 28 февраля. Один корреспондент получил ранение в нижнюю часть спины, а оператору две пули попали в бронежилет.

"В понедельник под Киевом напали на главного корреспондента Стюарта Рамзи и его команду. Оператор Ричи Моклер получил две пули в бронежилет, Стюарт был ранен. Их опыт иллюстрирует масштабы хаоса и насилия, когда вторжение России вступает в новую и смертоносную фазу", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как они приближаются к перекрестку, когда по машине начинают стрелять. Сначала, по рассказу Рамзи, они подумали, что по ним по ошибке стрелял блокпост украинской армии – и на видео слышно, как кричат, что они журналисты, и просят остановиться.

Наконец группе, в составе продюсеров Мартина Воулза и Доминика Ван Хеердена, а также местного продюсера Андрея Литвиненко удалось скрыться из машины и прыгнуть на насыпь у дороги. Затем они прятались в соседнем гараже, а через несколько часов их спасла украинская полиция.

Впоследствии выяснилось, что по команде медийщиков стреляла российская ДРГ.

"Было профессионально, патроны постоянно вбивались в машину, они не промазывали" - рассказывает Рамзи.

Группу из пяти медийщиков уже переправили в Великобританию.