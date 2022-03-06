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Видео Война в Украине
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армия РФ (3803) журналистика (1344) Киевская область (1702) обстрел (5704)

Российская ДРГ обстреляла британских журналистов из Sky News. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты в Буче под Киевом открыли огонь на поражение по британским журналистам Sky News.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sky News.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ готовит обстрелы мирных российских городов, чтобы обвинить Украину, - СНБО

На видео видно, как машина журналистов была расстреляна в то время, когда они снимали репортаж. Несмотря на крики журналистов в машине, огонь продолжался.

Обстрел, по информации издания, произошел еще в понедельник, 28 февраля. Один корреспондент получил ранение в нижнюю часть спины, а оператору две пули попали в бронежилет.

"В понедельник под Киевом напали на главного корреспондента Стюарта Рамзи и его команду. Оператор Ричи Моклер получил две пули в бронежилет, Стюарт был ранен. Их опыт иллюстрирует масштабы хаоса и насилия, когда вторжение России вступает в новую и смертоносную фазу", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как они приближаются к перекрестку, когда по машине начинают стрелять. Сначала, по рассказу Рамзи, они подумали, что по ним по ошибке стрелял блокпост украинской армии – и на видео слышно, как кричат, что они журналисты, и просят остановиться.

Наконец группе, в составе продюсеров Мартина Воулза и Доминика Ван Хеердена, а также местного продюсера Андрея Литвиненко удалось скрыться из машины и прыгнуть на насыпь у дороги. Затем они прятались в соседнем гараже, а через несколько часов их спасла украинская полиция.

Впоследствии выяснилось, что по команде медийщиков стреляла российская ДРГ.

"Было профессионально, патроны постоянно вбивались в машину, они не промазывали" - рассказывает Рамзи.

Группу из пяти медийщиков уже переправили в Великобританию.

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Топ комментарии
+58
Юрій Гудименко

27 mins ·

Зараз у нас два головних вороги (окрім, звичайно, росіян): це надмірний оптимізм і його відсутність.

Фронт стабілізувався і пішла максимально щільна заруба за міста, інколи на зустрічних курсах. Харків, де за планом «Б» мали коронувати Януковича як «лєгітімнава прєзидєнта», стоїть під ударами. Стоїть оточений Маріуполь, українці сходили у контратаку і попалили добряче ворожої техніки з начинкою. Загалом на Донбасі іде рубилово на багатьох напрямках, а там, куди не можуть дотягнутися, падають ракети.

На Сумщині, Чернігівщині, Житомирщині, Харківщині селяни та армійці полюють на трофеї і здобувають їх. По Запорізькій області їздять туди-сюди ворожі колонни, місцеві їх ганяють та демотивують масовими проукраїнськими мітингами, як у Мелітополі. Така сама ситуація на Херсонщині, у самому Херсоні та Новій Каховці. Під Миколаєвом, Сумами і Черніговом іде плотна рубка, десанта на Одесу так і нема. Обстріляно ракетами Вінницю, Краматорськ, Коростень, Овруч і інші міста.

Битва за Київ триває. Ірпінь і Бучу окупанти рівняють з землею, багато жертв, наші намагаються рятувати людей і роздавати пизди одночасно. Вже другу ракету збито над дитячею лікарнею Охматдит. Бої ідуть також у Гостомелі та Макарові.

Погана новина: війна не закінчиться днями. Окупант втрачає тисячі нікчемних життів, аби розбиватися об стіни великих міст та передмість, і не капітулює, поки ми не перемелемо не 10, а принаймні 50% його особового складу.

Хороша новина: зараз танкові колони і артилерія ворога фактично змагаються за право зайти на вулиці українських міст і згоріти там. Раптового штурму не вийшло, іде одинадцятий день. За цей строк можна було б побудувати фортецю навіть в полі, не те що у Києві чи Харкові. Тероборона, яка з самого початку була фактично ополченням, за дні перетворюється на нормальну резервну армію, з протитанковими і саперними загонами, нормально пристріляною зброєю, координацією та логістикою. А до тероборони, на секунду, записалися вже 100 тисяч українців - це десь 20-25 повноцінних бригад.

Не треба думати, що війна закінчится завтра. Врешті-решт, на нашу землю зайшло більше ста тисяч окупантів. Навіть якби в них були тільки саперні лопатки, їхнє знищення зайняло б багато часу.

Але їхні найкращі сили вже в землі, а ми тільки розганяємось. Ми тільки почали ходити у контрнаступи - а ми, чорт забирай, любимо це робити і вміємо, у нас накопичене таке бажання за роки «режимів тиші». Кожна хвилина працює на нас, ми стаємо сильніші, а Росія слабшає. Вони отримали пизди по всіх напрямках і не виконали жодної з поставлених задач. Ракети і літаки не нескінченні, санкції і відмова білорусів воювати дестабілізують ситуацію у самій Росії, двіж іде на повну, і наша перемога - це лише питання часу.

Закарбуйте у серці кожну ракету, кожну кулю, кожну краплю крові. Закарбуйте, бо ми зараз найсильніша армія Європи і одна з найсильніших у світі. І коли ми відіб'ємось, ми підемо далі і спитаємо з усіх, хто був причетний.

З кожного. Без виключень.

Їбаште, котики. Їбаште, як ви можете.

А можете ви все.
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06.03.2022 18:46
+41
УРА!!!!!!США дозволило передати нам літаки, яки просив Зеленський
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06.03.2022 18:45
+24
Chile Pepper25 минут назад

Все короче... У хід пішов елітний спецназ росії... Одного звіра ледве взяли в полон... Позивний - "Гулівер". Той шо фоткає сидить на кріслі.
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06.03.2022 18:52
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хенерал-старшина
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06.03.2022 18:52 Ответить
Генерал-єфрейтор!
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06.03.2022 18:55 Ответить
Та єта ж они друг друга сами убили
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06.03.2022 18:45 Ответить
Нарушили технику безопасности при обращении с ЗСУ
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06.03.2022 18:54 Ответить
учения закончились, экзамен сдали
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06.03.2022 18:46 Ответить
Эти нормально одеты, в отличие от бомжей танкистов, что в поле паслись...
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06.03.2022 18:55 Ответить
Зкріпний подарунок на зкріпне свято. Що не так?
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06.03.2022 19:00 Ответить
Публікуйте побільше подібних картинок, і не треба ретушувати. Українці будуть дивитись на знищеного ворога і отримувати мотивацію нищити нелюдей і надалі. Ну а ворог... це вже їх проблеми.
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06.03.2022 19:02 Ответить
УРА!!!!!!США дозволило передати нам літаки, яки просив Зеленський
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06.03.2022 18:45 Ответить
SecBlinken: США дали «зелене світло» країнам НАТО, якщо вони вирішать надати Україні винищувачі, через день після того, як президент Зеленський звернувся до членів Конгресу з проханням надати їх під час суботнього дзвінка .
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06.03.2022 18:54 Ответить
Урррааа!!!
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06.03.2022 18:57 Ответить
Юрій Гудименко

27 mins ·

Зараз у нас два головних вороги (окрім, звичайно, росіян): це надмірний оптимізм і його відсутність.

Фронт стабілізувався і пішла максимально щільна заруба за міста, інколи на зустрічних курсах. Харків, де за планом «Б» мали коронувати Януковича як «лєгітімнава прєзидєнта», стоїть під ударами. Стоїть оточений Маріуполь, українці сходили у контратаку і попалили добряче ворожої техніки з начинкою. Загалом на Донбасі іде рубилово на багатьох напрямках, а там, куди не можуть дотягнутися, падають ракети.

На Сумщині, Чернігівщині, Житомирщині, Харківщині селяни та армійці полюють на трофеї і здобувають їх. По Запорізькій області їздять туди-сюди ворожі колонни, місцеві їх ганяють та демотивують масовими проукраїнськими мітингами, як у Мелітополі. Така сама ситуація на Херсонщині, у самому Херсоні та Новій Каховці. Під Миколаєвом, Сумами і Черніговом іде плотна рубка, десанта на Одесу так і нема. Обстріляно ракетами Вінницю, Краматорськ, Коростень, Овруч і інші міста.

Битва за Київ триває. Ірпінь і Бучу окупанти рівняють з землею, багато жертв, наші намагаються рятувати людей і роздавати ***** одночасно. Вже другу ракету збито над дитячею лікарнею Охматдит. Бої ідуть також у Гостомелі та Макарові.

Погана новина: війна не закінчиться днями. Окупант втрачає тисячі нікчемних життів, аби розбиватися об стіни великих міст та передмість, і не капітулює, поки ми не перемелемо не 10, а принаймні 50% його особового складу.

Хороша новина: зараз танкові колони і артилерія ворога фактично змагаються за право зайти на вулиці українських міст і згоріти там. Раптового штурму не вийшло, іде одинадцятий день. За цей строк можна було б побудувати фортецю навіть в полі, не те що у Києві чи Харкові. Тероборона, яка з самого початку була фактично ополченням, за дні перетворюється на нормальну резервну армію, з протитанковими і саперними загонами, нормально пристріляною зброєю, координацією та логістикою. А до тероборони, на секунду, записалися вже 100 тисяч українців - це десь 20-25 повноцінних бригад.

Не треба думати, що війна закінчится завтра. Врешті-решт, на нашу землю зайшло більше ста тисяч окупантів. Навіть якби в них були тільки саперні лопатки, їхнє знищення зайняло б багато часу.

Але їхні найкращі сили вже в землі, а ми тільки розганяємось. Ми тільки почали ходити у контрнаступи - а ми, чорт забирай, любимо це робити і вміємо, у нас накопичене таке бажання за роки «режимів тиші». Кожна хвилина працює на нас, ми стаємо сильніші, а Росія слабшає. Вони отримали ***** по всіх напрямках і не виконали жодної з поставлених задач. Ракети і літаки не нескінченні, санкції і відмова білорусів воювати дестабілізують ситуацію у самій Росії, двіж іде на повну, і наша перемога - це лише питання часу.

Закарбуйте у серці кожну ракету, кожну кулю, кожну краплю крові. Закарбуйте, бо ми зараз найсильніша армія Європи і одна з найсильніших у світі. І коли ми відіб'ємось, ми підемо далі і спитаємо з усіх, хто був причетний.

З кожного. Без виключень.

Їбаште, котики. Їбаште, як ви можете.

А можете ви все.
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06.03.2022 18:46 Ответить
На ракету сбитую больше похоже
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06.03.2022 18:50 Ответить
он тепловые ловушки оставил, сзади разбрасывал...
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06.03.2022 19:23 Ответить
Так это он, гад, мне чуть стекла не вынес?
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06.03.2022 18:56 Ответить
Летчика обязательно найти или поймать и поставить даже дохлого раком с членом во рту и с кацапским флагом в жопе. Кацапские летчики должны знать что они даже сдохнут с позором
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06.03.2022 19:05 Ответить
там врятли его остатки найдут
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06.03.2022 19:24 Ответить
Іще дві здохлятини. Чим більше - тим краще.
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06.03.2022 18:47 Ответить
єто ж хорошо, прекрасно. замечательно)) давайте пришлем много смс с "обеспокоенностью" и "решительнім осуждением насилия"
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06.03.2022 18:50 Ответить
Нащо Ви так? Борис Джонсон і так більше за всіх них разом взятих зробив.
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06.03.2022 18:53 Ответить
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Ну сочувствуем Британским журналистам за то что они обосрались.
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06.03.2022 18:51 Ответить
Я так понимаю дана команда стрелять во все что видят. Будем продолжать брать в плен?
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06.03.2022 18:52 Ответить
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ти в плен хіба що піпіську свою возьмеш. воїн диванних військ
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06.03.2022 19:35 Ответить
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Что, НАТО и на своих болт кладет.
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06.03.2022 18:52 Ответить
Chile Pepper25 минут назад

Все короче... У хід пішов елітний спецназ росії... Одного звіра ледве взяли в полон... Позивний - "Гулівер". Той шо фоткає сидить на кріслі.
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06.03.2022 18:52 Ответить
Третя хвиля жюковської "трихвилівки". Тепер буде тяжко по-справжньому. Але нічого, тримаймося!
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06.03.2022 19:03 Ответить
Это шоб в форточку мог залезть и с той стороны дверь открыть. Мародерский золотой ключик, чо)
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06.03.2022 19:08 Ответить
Бойові гноми, пля. Геть чисто, як в "Heroes Of Might And Magic 3".
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06.03.2022 19:12 Ответить
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06.03.2022 19:16 Ответить
******! Напевно, тримали його семеро.
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06.03.2022 19:04 Ответить
Це мабуть "бутилочний крєпиш"
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06.03.2022 19:53 Ответить
Їх, мабуть, у якомусь цирку набирають.
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06.03.2022 20:02 Ответить
США дали «зелёный свет» странам НАТО на поставки истребителей в Украину
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06.03.2022 18:52 Ответить
И лигионеры зашли в Укаину уже........
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06.03.2022 19:03 Ответить
А поранення в нижню частину спини - це так політкоректно називається дупа?
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06.03.2022 18:53 Ответить
Только уничтожать кацапоидов и выкладывать в сеть. Очень плохо что украинская власть до сих пор не собрала более-менее хорошую кучу кацапских трупов вместе и не выложила в сеть чтобы кацапоиды увидели масштаб их жертв а не одиночные трупы. То же самое с кацапскими пленными которых нужно провести по Крещатику с обосраными штанами. Ето очень ***** подорвет авторитет и миф о непабедимасти разейской армии. Я даже на 100% уверен что кацапоиды именно поетому так просят переговоры на которых требуют не показывать потери росийских фашистов.
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06.03.2022 19:01 Ответить
Квцапам пофиг у них мозг отключен. Скабеева скажет, что то укрофашисты сами себя в плен взяли и они поверят.
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06.03.2022 19:17 Ответить
*****, ещё этих спасай
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06.03.2022 19:07 Ответить
"...ПАТРОНИ постійно вбивалися в машину..."
Це пишуть військові журналісти?
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06.03.2022 19:40 Ответить
В воскресенье, 6 марта, в результате обстрела Ирпеня погиб 33-летний украинский актер и телеведущий Паша Ли. О его гибели сообщил адвокат Ярослав Куц, работавший вместе с Ли на телевидении. После вторжения российской армии в Украину Паша Ли вступил в территориальную оборону.
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06.03.2022 19:52 Ответить
Чомусь у мене ця інформація викликає задоволення.В європейських країнах дивляться на війну в Україні як на кіно-бойовик.Дивився новини BBC та CNN а там окрім фоток наданих Україною більше нічого нема,як і нема їх журналістів які по всьому світу бігали із камерами та знімали війни.А із України чомусь тільки одні фотки зідрані із українських ЗМІ
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06.03.2022 19:57 Ответить
Ні , хлопці , це вам не суптільна "Аль-Каїда" , яка не тільки "Аль-Джазирі" давала інтервью ...

Тут дикуни рівня дикунського як ІГІЛ . Тільки у ІГІЛа нема й близько такої зборої . Нема літаків й гелікоптерів . Нема "Тополя-М" .
Й тому злочини ІГІЛа й йщо жорстокість не йдуть в ніякі порівняння з ********** .
Бо швідкість умервщлення живої люської плоті значно перевищує геноцид народу тутсі навколо озера Чад , який свою чергу суттєво більше продуктивність дії газових камер у нацистів .
Як мінімум 15 тисяч тільки вбитими за всього 10 днів - це світовий "антирекорд" !
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06.03.2022 22:20 Ответить
 
 