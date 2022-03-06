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ПВО ВСУ уничтожило вражеский истребитель над Харьковом. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

В сети появилось видео уничтожения вражеского истребителя ПВО ВСУ над Харьковом.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия пообещала новые удары по украинским предприятиям ОПК

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Топ комментарии
+65
Слава Україні!!!
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06.03.2022 18:57
+27
Як красиво падає, треба встигнути загадати бажання
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06.03.2022 18:59
+24
На Рублевке обнаружено тело генерал-майора ГРУ, экс-гендиректора ВО "Оборонэкспорт" Сергея Караогланова. Официально причины смерти не оглашены .
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06.03.2022 19:00
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Слава Україні!!!
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06.03.2022 18:57 Ответить
Навряд чи там хтось встиг вистрибнути)
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06.03.2022 18:58 Ответить
наслідки експлуатації несертифікованого газового обладнання
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06.03.2022 19:10 Ответить
Ботинок должны найти.
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06.03.2022 20:12 Ответить
Пукан бомбирд )))
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06.03.2022 18:58 Ответить
"Натворен делен унд ****** шнеллен?"
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06.03.2022 19:27 Ответить
Значить таки підвезли...
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06.03.2022 18:58 Ответить
Це все брехня, він сам впав.
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06.03.2022 19:00 Ответить
єта пастановка! фєйк!
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06.03.2022 19:21 Ответить
не це можна девитись бескінечно
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06.03.2022 18:59 Ответить
Побольше надо, чтоб горели эти уроды и не брать в плен.
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06.03.2022 18:59 Ответить
Якій гарний салют зі смаженої курки.
Слава Україні!
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06.03.2022 18:59 Ответить
Як красиво падає, треба встигнути загадати бажання
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06.03.2022 18:59 Ответить
Желание должно быть только одно - чтобы упал в поле
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06.03.2022 19:15 Ответить
Сподіваюсь шо живий, але без рук та ніг. І його зараз жере місцева фауна.
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06.03.2022 19:02 Ответить
Пацани, підтвердіть, що США дало "зелене світло" для надання Україні літаків. Може, є якесь офіційне джерело?
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06.03.2022 18:59 Ответить
СНН як я не помиляюсь.
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06.03.2022 19:01 Ответить
От якби пілоти НАТО схотітли потренуватись у небі України...
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06.03.2022 19:51 Ответить
Читав на "Оперативний ЗСУ"!
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06.03.2022 19:03 Ответить
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06.03.2022 19:03 Ответить
На Рублевке обнаружено тело генерал-майора ГРУ, экс-гендиректора ВО "Оборонэкспорт" Сергея Караогланова. Официально причины смерти не оглашены .
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06.03.2022 19:00 Ответить
https://assiette1.ru/news_2413511_glavu_kolomny_nashli_mertvym_pered_smertyu_on_silno_vypival.html
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06.03.2022 19:00 Ответить
отравился клюквенным киселем )))
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06.03.2022 19:01 Ответить
Хороший москаль - мертвий москаль
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06.03.2022 19:04 Ответить
Для ГРУ это не новость
Там часто верхи умерают при не понятных причинах

Ну конечно возможно и жаль их не много. Но спасибо этому они уничтожают свою разветку
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06.03.2022 19:43 Ответить
Як завжди,інсульт.Адже влада як завжди не говорить правду незалежно яка українська чи мокшанська.Кірпа покінчив життя самогубством двома пострілами в затилок,ректор УжНУ теж сам себе вбив пятьмя ударами ножа в спину.Це офіційні версії влади.
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06.03.2022 19:51 Ответить
Глава городского округа Коломна (Московская область) Денис Лебедев покончил с собой. В правоохранительных органах сообщили, что тело мэра было найдено в его собственной квартире. Жаловался на бытовые проблемы "Тело главы Коломны Дениса Лебедева найдено в его собственной квартире.
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06.03.2022 20:00 Ответить
Давно надо засылать на московию группы по ликвидации убийц с окружения ***********, он уже достаточно наделал кровных врагов.
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06.03.2022 20:00 Ответить
Губа́ми втроїв-єс-си, сарака...

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06.03.2022 22:28 Ответить
Козломорді успішно зарились рогами в землю!
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06.03.2022 19:00 Ответить
После ПВО пилоты катапультируются в разобранном виде
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06.03.2022 19:00 Ответить
СЛАВА БОГУ!
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06.03.2022 19:01 Ответить
Еще одна толстожопая кацапская свиноматка получит подарочек к 8-Марта.
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06.03.2022 19:01 Ответить
Ага ,погорели ********* ! Слава Украине !
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06.03.2022 19:01 Ответить
Давай, дасвиданья.
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06.03.2022 19:01 Ответить
Надо бы кацапам подсказать, пусть выходят с плакатами, да войне, так их хоть задерживать не будут, а мы за одно еще раз посчитаем кол. безмозглых. Может, так им хоть удастся в кучу сбиться, ну и не забыть сказать, что бы взяли с собой фломастеры что бы потом дописать НЕ. Авось прокатит?
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06.03.2022 19:02 Ответить
Як гарно !
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06.03.2022 19:03 Ответить
Оце так салют! Мочить нелюдей. Слава Україні!
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06.03.2022 19:04 Ответить
Якщо то Су 25, як повідомляли, то це штурмовик. Але яка врешті різниця. Мінус кацап з літачком та й годі!
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06.03.2022 19:04 Ответить
Жесть!!! Якщо б перша не попала, тоді б друга.... "А кто это сделал?"
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06.03.2022 19:05 Ответить
https://twitter.com/home
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06.03.2022 19:06 Ответить
Когда на душе херово, смотрю подобные видяшки, очень радуют
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06.03.2022 19:14 Ответить
Каждый день Украина сбивает по 3-4 самолета - с такой скоростью у рашистов через полгода не останется авиации и что главное -пилотов
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06.03.2022 19:21 Ответить
з такою швидкістю ******** там на місяць щоб вистачило.
у них при підготовці до війни падало багато пепелаців, тобто реально бойових одиниць там кіт наплакав, якщо в бій кидають щоб збивали нові, порівняно, літаки
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06.03.2022 20:01 Ответить
У свинопса случилось профессиональное выгорание
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06.03.2022 19:29 Ответить
ППО ЗСУ знищила ворожий винищувач над Харковом. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3322200

Слава Богу, слава Україні
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06.03.2022 19:44 Ответить
який чудовий фейерверк!
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06.03.2022 19:46 Ответить
Мочите ублюдков!
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06.03.2022 19:53 Ответить
За пілотом вилетіли декілька кацапських вертольотів, він живий, ждемо ще й збитих вертунів.
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06.03.2022 20:00 Ответить
Гарне заспокійливе перед сном, переглянув тричі.
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06.03.2022 20:05 Ответить
В сети есть видео, пилот с парашютом, на подлете по нему херачят из автоматов....жесть....
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06.03.2022 20:39 Ответить
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Дайте хохлам ракеты, больше ракет! Какой нах толк от них на складалах. Когда они безпалевно могут быть застосованы по назначению!
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06.03.2022 20:40 Ответить
Опять тревожно взвыла выпь на болоте близ деревни...
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06.03.2022 22:30 Ответить
А красиво... Двойной залп и... Справедливость!!!
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06.03.2022 23:47 Ответить
 
 