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ПВО ВСУ уничтожило вражеский истребитель над Харьковом. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
В сети появилось видео уничтожения вражеского истребителя ПВО ВСУ над Харьковом.
Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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+65 Sony Z
показать весь комментарий06.03.2022 18:57
+27 Welle
показать весь комментарий06.03.2022 18:59
+24 Слава Свид
показать весь комментарий06.03.2022 19:00
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Слава Україні!
Там часто верхи умерают при не понятных причинах
Ну конечно возможно и жаль их не много. Но спасибо этому они уничтожают свою разветку
у них при підготовці до війни падало багато пепелаців, тобто реально бойових одиниць там кіт наплакав, якщо в бій кидають щоб збивали нові, порівняно, літаки
Слава Богу, слава Україні