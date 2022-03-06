9832 20
Жители Мелитополя сожгли чучело Путина. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
Жители города вышли на улицы с плакатами против войны в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Как известно, 24 февраля Российская Федерация агрессивно вторглась на территорию Украины и развязала полномасштабную войну, которая длится уже 11 дней.
Да, жители украинских городов всячески помогают нашим военным. Украинцы не боятся останавливать колонны вражеской техники, уничтожать российские танки коктейлями Молотова и даже с голыми руками противостоять оккупантам.
В этот раз жители Мелитополя вышли на улицу, чтобы сжечь чучело президента РФ Владимира Путина. Также они продемонстрировали плакаты и вынесли корабль с надписью "На**".
Топ комментарии
+37 Александр Р 5690b569
показать весь комментарий06.03.2022 19:37
+18 я гражданин Украины
показать весь комментарий06.03.2022 19:38
+15 Виктор Дийнега
показать весь комментарий06.03.2022 19:40
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Слава Украине
Це просто поезія!
Куди там Пушкіну!
"Илья Пономарев:
Под Харьковом погиб практически полный состав владимирского ОМОНа.
Интересно, кто будет завтра разгонять там антивоенный митинг?
Вся полиция города уже в курсе случившегося… "