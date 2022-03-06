РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
31355 посетителей онлайн
Видео Происшествия
9832 20
армия РФ (3803) война (6519) Мелитополь (67) Путин (19949)

Жители Мелитополя сожгли чучело Путина. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Жители города вышли на улицы с плакатами против войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как известно, 24 февраля Российская Федерация агрессивно вторглась на территорию Украины и развязала полномасштабную войну, которая длится уже 11 дней.

Да, жители украинских городов всячески помогают нашим военным. Украинцы не боятся останавливать колонны вражеской техники, уничтожать российские танки коктейлями Молотова и даже с голыми руками противостоять оккупантам.

В этот раз жители Мелитополя вышли на улицу, чтобы сжечь чучело президента РФ Владимира Путина. Также они продемонстрировали плакаты и вынесли корабль с надписью "На**".

Жители Мелитополя сожгли чучело Путина 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Такой героический и свободолюбивый народ одолеть невозможно", - Washington Post об украинце. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Нах#й, домой!", - жители Мелитополя голыми руками прогоняют вооруженных оккупантов. ВИДЕО

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+37
Ого! Реально круті громадяни та неймовірно сміливі люди!
показать весь комментарий
06.03.2022 19:37
+18
наші Люди це щось....- це непереможний Дух!!!! Гордимося!!!
показать весь комментарий
06.03.2022 19:38
+15
недофюрер явно недооценил украинский народ. Украина это смерть диктатуре любого калибра.
показать весь комментарий
06.03.2022 19:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ого! Реально круті громадяни та неймовірно сміливі люди!
показать весь комментарий
06.03.2022 19:37 Ответить
Краще б спалили БТР, але так теж супер
показать весь комментарий
06.03.2022 19:38 Ответить
Спалити ***** - це символiчно, це психологiчний фактор.
показать весь комментарий
06.03.2022 20:31 Ответить
наші Люди це щось....- це непереможний Дух!!!! Гордимося!!!
показать весь комментарий
06.03.2022 19:38 Ответить
комментарий отмечен как спам
Когда будете спрашивать себя где мобилизация огромного количества мотивированных бойцов, то посмотрите эти кадры. Потенциальные бойцы заняты более важным делом - жгут чучело.
показать весь комментарий
06.03.2022 19:38 Ответить
жителі українських міст усіляко допомагають нашим військовим. Українці не бояться зупиняти колони ворожої техніки, знищувати російські танки коктейлями Молотова і навіть з голими руками протистояти окупантам. Джерело: https://censor.net/ua/v3322208
показать весь комментарий
06.03.2022 21:50 Ответить
недофюрер явно недооценил украинский народ. Украина это смерть диктатуре любого калибра.
показать весь комментарий
06.03.2022 19:40 Ответить
склоняюсь перед мужественными и смелыми людьми, таких не победить
Слава Украине
показать весь комментарий
06.03.2022 19:41 Ответить
А напис, напис який!
Це просто поезія!
Куди там Пушкіну!
показать весь комментарий
06.03.2022 19:41 Ответить
ГАРНИЙ ПОЧАТОК - АГРЕСІЯ КАЦАПІЇ ЗНИКНЕ ТАК РАПТОМ ЯК І З ЯВИЛАСЬ
показать весь комментарий
06.03.2022 19:42 Ответить
потрібно закликати їх здаватись, якщо є бажання ніхто їх не буде видавати росії, зможуть переїхати в іншу країну.
показать весь комментарий
06.03.2022 19:46 Ответить
Придёт время спалим и само ***** !
показать весь комментарий
06.03.2022 19:51 Ответить
На чучеле ***** была тренировка. Скоро и к настоящему ***** руки дотянутся.
показать весь комментарий
06.03.2022 20:04 Ответить
МЕЛІТОПОЛЬ - МОЛОДЦІ!
показать весь комментарий
06.03.2022 20:05 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/news-60600814. Це ВВС про Херсон, страшно за людей
показать весь комментарий
06.03.2022 20:16 Ответить
Кого наступного пуйло кине в Україну на перегній?

"Илья Пономарев:

Под Харьковом погиб практически полный состав владимирского ОМОНа.
Интересно, кто будет завтра разгонять там антивоенный митинг?
Вся полиция города уже в курсе случившегося… "
показать весь комментарий
06.03.2022 20:21 Ответить
Молодцы! Т к до ***** не достать там в бункере на Алтае. Так его, морально! Пусть в подземелье сидит трясётся. А П* его таки достанет!
показать весь комментарий
06.03.2022 20:36 Ответить
Гарні новини 😄
показать весь комментарий
06.03.2022 20:37 Ответить
Слава громадянам України! Героям Слава! Слава ВСУ!
показать весь комментарий
06.03.2022 20:56 Ответить
Вiдьом запросили?
показать весь комментарий
06.03.2022 21:33 Ответить
 
 