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Сотрудники КОРД Киевской области уничтожили два вражеских танка. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Сотрудники Национальной полиции из Корпуса оперативно-внезапного действия уничтожили два танка российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ видео уничтожения вражеской техники выложили в соцсетях.
Топ комментарии
+64 Мистер Икс 00711c20
показать весь комментарий06.03.2022 21:16
+38 Євген Дусик
показать весь комментарий06.03.2022 21:16
+26 георг брок
показать весь комментарий06.03.2022 21:18
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просто если делать - то делать с умом и не присваивать себе чужие заслуги.
это вам не марвел
Браво!!!!!
то просто мультики для рашенбидла
та навіть якщо спалили покинутий мотлох, то теж файно є.
даже быстрее норматива отработали...!
Поштари - гвинтокрили.
Мені лячно уявити, що з кацапам будуть робити наші комунальники, коли до них дістануться!
А-а-а!!! (Оце мене порвало на хом'ячків).
з відсотками
і подивімся на тих ******* орків кацапських- дегенерати виродки ))) Україна понад усе )))!!!
та і танкістів добити забули...
КОРД відосиком вирішив себе потішити?