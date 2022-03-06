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Видео Война в Украине
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танк (435) КОРД (106)

Сотрудники КОРД Киевской области уничтожили два вражеских танка. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Сотрудники Национальной полиции из Корпуса оперативно-внезапного действия уничтожили два танка российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ видео уничтожения вражеской техники выложили в соцсетях.

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Топ комментарии
+64
Ну просто КРАСАВЦЫ ! Слава Украине ! Слава ВСУ !!!
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06.03.2022 21:16
+38
Отак буденно? - Браво!
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06.03.2022 21:16
+26
Ну как то ,зная кордовцев, похоже на постанову, ну будем надеяться что подбили, пусть даже и брошенные уже.
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06.03.2022 21:18
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Ну просто КРАСАВЦЫ ! Слава Украине ! Слава ВСУ !!!
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06.03.2022 21:16 Ответить
Отак буденно? - Браво!
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06.03.2022 21:16 Ответить
з РПГ підбили...
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06.03.2022 21:22 Ответить
Всього то...
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06.03.2022 21:30 Ответить
Я вважаю себе міцним патріотом України і гордим за збройні сили України.АЛЕ МЕНІ ОДНОМУ ЗДАЄТЬСЯ ЩО ЦЕЙ ХЛОПЧИНА З ГОЛІВУДСЬКОЮ ПОСМІШКОЮ ЯКИЙ ФОТКАВСЯ НА ФОНІ ТАНКА ЯКОГО ЩОЙНО ПІДБИВ ЯКОСЬ ФАЛЬШИВО.ТАКЕ ВІДЧУТТЯ ЩО ТАМ НІКОГО І НЕМА І ЦЕ ЯКАСЬ ПОСТАНОВА ЯКОГОСЬ МАЖОРА.ДУЖЕ НЕПРАВДИВО.1000раз вибачаюсь якщо моя чуйка мене підводить.передивіться кілька раз.там нема ні тривоги ні адреналіну ні самозахисту.все наготовлено і відпрацьовано.
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06.03.2022 21:43 Ответить
Танки без піхоти - непогана мішень!
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06.03.2022 21:45 Ответить
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06.03.2022 21:16 Ответить
Йессс! Молодці, хлопці!
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06.03.2022 21:16 Ответить
Нарештi на щось корисне вiд Кордiвцiв дочекалися ми.
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06.03.2022 21:16 Ответить
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Ну как то ,зная кордовцев, похоже на постанову, ну будем надеяться что подбили, пусть даже и брошенные уже.
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06.03.2022 21:18 Ответить
Вы правы, есть вопросы...скорее всего это брошенные танки или ранее кем то подбитые. Если что Путин *****, раися шлюха, Слава Украине !!! руский военный корабль - иди ***** !!!!
просто если делать - то делать с умом и не присваивать себе чужие заслуги.
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06.03.2022 21:53 Ответить
Будемо рахувати що в Корда навчання наближені до бойових.
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06.03.2022 22:08 Ответить
Тактика «мотті»
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06.03.2022 21:17 Ответить
крутий відос
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06.03.2022 21:18 Ответить
Недолуга постанова .
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06.03.2022 21:59 Ответить
Постанова як постанова.
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06.03.2022 22:29 Ответить
космос
это вам не марвел
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06.03.2022 21:19 Ответить
Скоро вже й двірники будуть знищувати ворожі танки віниками. Ось така вона - "наймогутніша армія світу".
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06.03.2022 21:19 Ответить
Красавчики - Желаю Вам побольше драйва и точных попаданий. Чтобы от слова КОРД русня ссалась на месте
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06.03.2022 21:20 Ответить
Блин как они попали из такого раритета? Я в армии сколько ни пытался ни разу не попал в мишень танка. Летит куда оно хочет. И ухо болит потом
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06.03.2022 21:20 Ответить
Согласен, стрелок - виртуоз если попал с такого расстояния
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06.03.2022 21:23 Ответить
Надо оптический прицел и на стенде по таблице его отрегулировать. Тогда бьет очень точно. А со встроенным диоптрическим да, жопа. Я 25 раз подряд с этой шайтан- трубы пальнул, ни разу не попал. А с оптическим ни разу не промазал. При командующем ЗабВО шмальнул прямо в центр мишени, попал в перегородку, мишень пополам сломалась и упала. Командующий давай комдива по спине хлопать, кричал, ну у тебя орлы, молодец что так учишь ! О как было.
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06.03.2022 21:49 Ответить
Итакбудетскаждым
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06.03.2022 21:20 Ответить
йой ,що це вітроворяють російськомовні в Україні!
Браво!!!!!
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06.03.2022 21:21 Ответить
В Україні нема російськомовних. В Україні - українці.
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06.03.2022 21:22 Ответить
російськомовні українці,вас влаштує? Кацапа так надіялася на те, що їх зустрінуть з квітами россіцськомовні українці.Хер вгадали.
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06.03.2022 21:24 Ответить
Танки с фанеры,где **** хваленая суперзащита?))
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06.03.2022 21:21 Ответить
ви про ліжка над баштами ? ))
то просто мультики для рашенбидла
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06.03.2022 21:24 Ответить
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Это на полигоне где-то?
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06.03.2022 21:21 Ответить
російськи танки на полігоні?Думай що пишеш.
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06.03.2022 21:22 Ответить
Лиль, я сам стрелял из РПГ-7, и тебе честно скажу, это галимая постановка.
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06.03.2022 21:24 Ответить
Ну так ,вівсеврети,чули вже це.
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06.03.2022 21:25 Ответить
ви всьо врьоте, ета пастановка
та навіть якщо спалили покинутий мотлох, то теж файно є.
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06.03.2022 21:26 Ответить
Ты только на вентилятор стрелял.
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06.03.2022 21:37 Ответить
да-да - свиноцабак как в тире ребята будут отрабатывать...!
даже быстрее норматива отработали...!
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06.03.2022 21:24 Ответить
Поліція танки нищить.
Поштари - гвинтокрили.
Мені лячно уявити, що з кацапам будуть робити наші комунальники, коли до них дістануться!
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06.03.2022 21:21 Ответить

А-а-а!!! (Оце мене порвало на хом'ячків).
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06.03.2022 23:15 Ответить
віджимати бабки звичайно
з відсотками
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06.03.2022 23:46 Ответить
Яка краса. Руссо-фашисто - піф-паф, ще з РПГ-7, а не новітніх.
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06.03.2022 21:22 Ответить
Тема разбросанных кацапских патрохов раскрыта не полностью.
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06.03.2022 21:25 Ответить
Гарно, спокійно, з юмором - як у тірі в "лунопарку".... Приз - ведмедик, але не пухнастий....трішечки засмажений
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06.03.2022 21:26 Ответить
Даже джавелин не понадобился
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06.03.2022 21:26 Ответить
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Как-то странно все происходило, башню сорвало, а звука не было
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06.03.2022 21:27 Ответить
вивсьоврєті,був звук,але хтось не хоче його чути.
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06.03.2022 21:28 Ответить
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Отвали
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06.03.2022 21:29 Ответить
та на куй ти всрався мені ,пацак лаптеногій.
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06.03.2022 21:30 Ответить
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Вот и вали злюка))))
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06.03.2022 21:35 Ответить
ПНХ.
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06.03.2022 21:37 Ответить
Перезвони им и предъяви.
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06.03.2022 21:35 Ответить
СЛАВА КОРДу!
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06.03.2022 21:30 Ответить
Справжні вовкодави !!!
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06.03.2022 21:31 Ответить
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06.03.2022 21:32 Ответить
Отжали машину,но радость была недолгой)
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06.03.2022 21:34 Ответить
molnija opasna, kstati eto mogut podtverditj i SSovci, nu tak eto jestj
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06.03.2022 21:36 Ответить
Вот это другое дело!
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06.03.2022 22:38 Ответить
Горят,суки.👌
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06.03.2022 21:33 Ответить
О Боже - яка Посьмішка у нашого Воїна- яка Стать , у Сильних Духом все Гарно - воістину Українці це просто Найкращі....
і подивімся на тих ******* орків кацапських- дегенерати виродки ))) Україна понад усе )))!!!
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06.03.2022 21:34 Ответить
Слава Украине
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06.03.2022 21:36 Ответить
танки підбили, а еіпажі ловити не побігли, а давай селфитись? ну-ну )))
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06.03.2022 22:14 Ответить
шось не чутно було роботи двигунів
та і танкістів добити забули...

КОРД відосиком вирішив себе потішити?
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06.03.2022 22:32 Ответить
Оскара!
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06.03.2022 22:33 Ответить
Ай молодца пацаны. Партизанов никто не отменял. Вспомните наши дедов. Это же МОЩЬ нашего народа, нашей нации. СПАСИБО!!!
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06.03.2022 23:54 Ответить
профессионалы говорят на русском и где нацики???
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07.03.2022 00:11 Ответить
 
 