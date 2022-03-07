После бомбежки воинской части бойцы исполнили гимн Украины. ВИДЕО

После бомбежки одной из воинских частей украинские воины исполнили Государственный гимн на изуродованном от разрывов плацу.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщают пользователи соцсетей.

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