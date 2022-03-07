РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13633 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине Агрессия России против Украины Война
12 984 14
гимн (234) бомбардировка (391)

После бомбежки воинской части бойцы исполнили гимн Украины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

После бомбежки одной из воинских частей украинские воины исполнили Государственный гимн на изуродованном от разрывов плацу.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщают пользователи соцсетей.

Также читайте: Зеленский присвоил звание "Города-героя" Волновахе, Гостомелю, Мариуполю, Харькову, Херсону, Чернигову

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+20
І щоб якесь ***** нас перемогло? Та ніколи!
показать весь комментарий
07.03.2022 00:12
+13
ГЕНИАЛЬНОЕ ВИДИО !Редкое и поднимает настроение .НАС НЕ СЛОМАТЬ..мы даже перед всемирным злом ,все разрушающим , будем жить и играть Гимн Украины!МОЛОДЦЫ
показать весь комментарий
07.03.2022 00:14
+12
Правильно!Бойовий дух це половина перемоги! В першій раз бачу оркестр та дерегента з автоматами,але мені дуже сподобалося. Слава Україні! Гером слава!
показать весь комментарий
07.03.2022 00:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І щоб якесь ***** нас перемогло? Та ніколи!
показать весь комментарий
07.03.2022 00:12 Ответить
КАЦАПИ, ВАМ - П.....ДА:

показать весь комментарий
07.03.2022 00:14 Ответить
США то разрешили, только смелых там не оказалось....., а мы их уже вторую неделю ****** и не боимся....
показать весь комментарий
07.03.2022 00:19 Ответить
Спростовано.
показать весь комментарий
07.03.2022 00:19 Ответить
Правильно!Бойовий дух це половина перемоги! В першій раз бачу оркестр та дерегента з автоматами,але мені дуже сподобалося. Слава Україні! Гером слава!
показать весь комментарий
07.03.2022 00:14 Ответить
ГЕНИАЛЬНОЕ ВИДИО !Редкое и поднимает настроение .НАС НЕ СЛОМАТЬ..мы даже перед всемирным злом ,все разрушающим , будем жить и играть Гимн Украины!МОЛОДЦЫ
показать весь комментарий
07.03.2022 00:14 Ответить
Українці, ми непереможна нація!
показать весь комментарий
07.03.2022 00:20 Ответить
показать весь комментарий
07.03.2022 00:23 Ответить
👍🏼👍🏼👍🏼❤️
показать весь комментарий
07.03.2022 00:25 Ответить
ЛЮДИ, ЖИТЕЛІ СІЛ ТА МІСТЕЧОК! ТРАВІТЬ ЦИХ ОРКІВ, ПІДСИПАЙТЕ ЇМ У ЇЖУ КРИСЯЧУ ОТРУТУ, ЗАСОБИ ВІД КОЛОРАДСЬКИХ ЖУКІВ, ВІД СОРНЯКІВ. ПРИГОЩАЙТЕ "ОСВОБОДІТЕЛЕЙ" САМОГОНКОЮ З ВІДПОВІДНИМИ ПРИСАДКАМИ...
показать весь комментарий
07.03.2022 00:35 Ответить
Україно моя, незламна,непокірна,вічна!!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показать весь комментарий
07.03.2022 00:50 Ответить
круто !!!
показать весь комментарий
07.03.2022 00:51 Ответить
Може й добре. То як подивитися. Від війська очищується трохи інша відповідь
показать весь комментарий
07.03.2022 01:30 Ответить
Дуже потужно!

Слава Україні!
показать весь комментарий
07.03.2022 03:39 Ответить
 
 