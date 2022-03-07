После бомбежки воинской части бойцы исполнили гимн Украины. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
После бомбежки одной из воинских частей украинские воины исполнили Государственный гимн на изуродованном от разрывов плацу.
Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщают пользователи соцсетей.
Топ комментарии
+20 Алексей Технолог
показать весь комментарий07.03.2022 00:12
+13 Shanna Castellanos 84782519
показать весь комментарий07.03.2022 00:14
+12 Лилия Стацкая
показать весь комментарий07.03.2022 00:14
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Слава Україні!