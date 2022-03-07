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Последствия ночного обстрела войсками РФ Николаева. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня весь Николаев проснулся от звуков русских обстрелов.

Об этом пишет в телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Как и по всей Украине, враг подло целился в жилые дома города. Наши чрезвычайные и все коммунальные службы уже ликвидируют последствия обстрелов", - говорится в сообщении.

Кроме того, Сенкевич обратился к жителям города: "Дорогие николаевцы, будьте максимально осторожны. По городу есть много снарядов, которые не разорвались. Ни в коем случае не подходите, не поднимайте и не пытайтесь самостоятельно их передвинуть. Звоните пиротехникам на 101, 102" .

Также читайте: В результате обстрела Николаева из "Смерчей" возникло 5 пожаров, в жилом секторе выявляют много взрывоопасных предметов, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

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УСІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ В УКРАЇНУ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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07.03.2022 07:39 Ответить
В плен никого не брать. Раненых добивать!!!
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07.03.2022 07:39 Ответить
мало им пролюбленого арт дива и кучи коробко Марчело ещё устроит им веселуху
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07.03.2022 07:41 Ответить
нет, там будет БайрактарО чудеса творить)
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07.03.2022 08:02 Ответить
Мрази паРашистские!
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07.03.2022 07:46 Ответить
Да они хуже гитлеровцев. Не берите их в плен мразей. Все они знают.,куда стреляют!!
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07.03.2022 08:40 Ответить
 
 