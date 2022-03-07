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Последствия ночного обстрела войсками РФ Николаева. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня весь Николаев проснулся от звуков русских обстрелов.
Об этом пишет в телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"Как и по всей Украине, враг подло целился в жилые дома города. Наши чрезвычайные и все коммунальные службы уже ликвидируют последствия обстрелов", - говорится в сообщении.
Кроме того, Сенкевич обратился к жителям города: "Дорогие николаевцы, будьте максимально осторожны. По городу есть много снарядов, которые не разорвались. Ни в коем случае не подходите, не поднимайте и не пытайтесь самостоятельно их передвинуть. Звоните пиротехникам на 101, 102" .
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