Последствия ночного обстрела войсками РФ Николаева. ВИДЕО

Сегодня весь Николаев проснулся от звуков русских обстрелов.

Об этом пишет в телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Как и по всей Украине, враг подло целился в жилые дома города. Наши чрезвычайные и все коммунальные службы уже ликвидируют последствия обстрелов", - говорится в сообщении.

Кроме того, Сенкевич обратился к жителям города: "Дорогие николаевцы, будьте максимально осторожны. По городу есть много снарядов, которые не разорвались. Ни в коем случае не подходите, не поднимайте и не пытайтесь самостоятельно их передвинуть. Звоните пиротехникам на 101, 102" .

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