РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13633 посетителя онлайн
Новости Видео ПроисшествияВойна в Украине Антитеррористическая операция
74 023 77
армия РФ (15319) война (46523) корабль (1926) Одесса (7370) уничтожение (3797)

В Одессе уничтожен российский корабль. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Российские войска продолжают нести потери. В Одессе ВСУ уничтожили вражеский корабль.

Об этом сообщает спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Слава Украине, друзья. Немного держали интригу, а сейчас могу сказать: "русский корабль" все же пошел нах#й. У врага потери, наши молодцы. Слава Вооруженным силам Украины... Мы будем уничтожать врага. Минус один корабль" , – сказал Братчук.

Также читайте: Продвинулись мало, целей не достигли, – британская разведка об армии РФ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+44
А как гамно можно затопить.. оно же не тонет...
показать весь комментарий
07.03.2022 09:32
+39
Рускій воєнний корабль виконав команду "Атдать канци !"
показать весь комментарий
07.03.2022 09:36
+28
Это такое парашинское говнистое говно которое таки немного тонет.
показать весь комментарий
07.03.2022 09:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
07.03.2022 09:31 Ответить
а что так можна было ?
показать весь комментарий
07.03.2022 09:51 Ответить
Слава ЗСУ !💙💛❤️Слава УкраинI ! Смерть рашистським оккупантам!
показать весь комментарий
07.03.2022 10:03 Ответить
А как гамно можно затопить.. оно же не тонет...
показать весь комментарий
07.03.2022 09:32 Ответить
Это такое парашинское говнистое говно которое таки немного тонет.
показать весь комментарий
07.03.2022 09:33 Ответить
У них даже говно не качественное.
показать весь комментарий
07.03.2022 09:46 Ответить
некачественное
показать весь комментарий
07.03.2022 16:02 Ответить
жiнка говорить чоловiку:
- ти неудачнiк, ти навiть на конкурсi неудачнiкiв займеш 2 мiсце!
- а чому не перше?
- бо ти неудачнiк!
показать весь комментарий
07.03.2022 09:47 Ответить
Оно, не затонуло. Стоит на рейде коптит.
показать весь комментарий
07.03.2022 09:41 Ответить
он и не тонул, он превратился в летучий и улетел нах...
показать весь комментарий
07.03.2022 09:42 Ответить
МОЛОДЦЫ
показать весь комментарий
07.03.2022 09:32 Ответить
Очень информативно, что за корабль, где именно, хз
показать весь комментарий
07.03.2022 09:33 Ответить
Одесса. Напротив 13й фонтана.
показать весь комментарий
07.03.2022 09:42 Ответить
Знаково і очікувано. Низький уклін ЗСУ.
показать весь комментарий
07.03.2022 11:01 Ответить
Вірогідно - патрульний корабль "Василь Биков", проекту 22160
показать весь комментарий
07.03.2022 09:46 Ответить
Похоже, БДК. По крайней мере, в бинокль, видно, что не маленькое судно. Его ещё, вчера подбили. Сообщили только сегодня.
показать весь комментарий
07.03.2022 09:46 Ответить
Так ему полный ****** или немножко?
показать весь комментарий
07.03.2022 10:05 Ответить
Горел знатно. Одесса наблюдала.
показать весь комментарий
07.03.2022 10:21 Ответить
👍💙💛✊
показать весь комментарий
07.03.2022 09:33 Ответить
Учатся … отрабатывают погружение на дно …на всегда
показать весь комментарий
07.03.2022 09:33 Ответить
Десантный или ракетный ? Ну где подробности?
показать весь комментарий
07.03.2022 09:33 Ответить
Интрига через чур...информации -0
показать весь комментарий
07.03.2022 09:36 Ответить
Сказали утоп значит утоп.
показать весь комментарий
07.03.2022 09:40 Ответить
Туда ему и дорога.
показать весь комментарий
07.03.2022 09:43 Ответить
русский военный корабль, пошёл *****!
показать весь комментарий
07.03.2022 09:34 Ответить
показать весь комментарий
07.03.2022 09:35 Ответить
Терминалы Илона Маска STARLINK в Украине
ЩІРО ДІКУЄМО , МАСК!!!!

07.03.2022 09:17
показать весь комментарий
07.03.2022 09:36 Ответить
Вже була фоточка, що тарілка розвернута в наших погранців стоїть.
показать весь комментарий
07.03.2022 10:52 Ответить
Рускій воєнний корабль виконав команду "Атдать канци !"
показать весь комментарий
07.03.2022 09:36 Ответить
Ничего ,доХтор Лиза подлечит и на концерт хора имени Александрова .
показать весь комментарий
07.03.2022 09:37 Ответить
Хоч якийсь позитив у понедiлок зранку. Хотiлось би вiрити, що для кацапськоi армади пiд Одесою цей понедiлок виявиться справдi важким... по тонажу втрачених суден
показать весь комментарий
07.03.2022 09:37 Ответить
Який саме корабель? Часом не "шаланда полная кєфалі(касабів)"
показать весь комментарий
07.03.2022 09:37 Ответить
фєкалі ж
показать весь комментарий
07.03.2022 09:39 Ответить
Маєте рацію, краще буде: "шаланду полную фєкалій".
показать весь комментарий
07.03.2022 10:28 Ответить
Извините,но я поправлю вас - фекалий
показать весь комментарий
07.03.2022 09:40 Ответить
В мене на клаві нема букв касабського алфавіту
показать весь комментарий
07.03.2022 11:33 Ответить
Відлік розпочався !
показать весь комментарий
07.03.2022 09:37 Ответить
У нас ко дну уже пошло 165 тонн дедвейта. А у кацапов?
показать весь комментарий
07.03.2022 09:41 Ответить
Странная информация. При таком попадании и затоплении должно хоть какое то видео быть.
Если правда, то отлично. Почему не озвучено какой именно корабль ? Информация пару дней назад была
показать весь комментарий
07.03.2022 09:41 Ответить
Натовские ввс а также союзники выключили транспортеры!)
показать весь комментарий
07.03.2022 09:42 Ответить
Если бы это была правда, было бы супер. И тогда неизвестные суда сбивали бы российские ракеты и самолёты.
показать весь комментарий
07.03.2022 09:53 Ответить
Поподробнее можно :где и какой именно корабль уничтожили ?
показать весь комментарий
07.03.2022 09:42 Ответить
Могу подтвердить, ч о какое то судно в,ера горело на рейде, Одесситы наблюдали за этим, какое именно понять сложно, но судно большое, вполне мог быть бдк.
показать весь комментарий
07.03.2022 10:13 Ответить
Кацапские танки сожгли теперь топим ЧФ Фашистской Разии
показать весь комментарий
07.03.2022 09:42 Ответить
(сам идтить не хотел?)

- Тёща умерла.
- От чего?
- От грибов.
- А почему вся в синяках?
- Есть не хотела.
показать весь комментарий
07.03.2022 09:42 Ответить
Одесситы есть ? Может слышали про это что ?
показать весь комментарий
07.03.2022 09:43 Ответить
Есть. Напротив 13й фонтана. Ещё вчера подбили. Похоже БДК.
показать весь комментарий
07.03.2022 09:48 Ответить
Да, горело что то бол Шон на рейде, было далеко, понять сложно, мог быть и бдк.
показать весь комментарий
07.03.2022 10:14 Ответить
Шаланда полная фєкалій)))
показать весь комментарий
07.03.2022 09:46 Ответить
Подзвоніть циганам вони цікавились
показать весь комментарий
07.03.2022 09:47 Ответить
Чего, не топят? ХЗ. Может ждут, достаточно прожарки)
показать весь комментарий
07.03.2022 09:51 Ответить
O, vot kak proizhodit, jesli ne slushajet komandu - ruskij korablj, idi *****.
показать весь комментарий
07.03.2022 09:51 Ответить
Увага!
Концерти Кобзона переносяться на стадiон, оскільки надходять масові скарги на брак місць у залі.
показать весь комментарий
07.03.2022 09:55 Ответить
Молодці! Цікаво, у когось є інформація про тип корабля або назву?
показать весь комментарий
07.03.2022 09:55 Ответить
Более 30 вражеских вертолетов, живую силу и технику противника уничтожили украинские воины на аэродроме «Чернобаевка» возле Херсона.

Об этом сообщает Командование морской пехоты.

Там российские нацисты разместили свой боевой авиапарк.
показать весь комментарий
07.03.2022 09:57 Ответить
Невже знову "Ашот"?
показать весь комментарий
07.03.2022 10:00 Ответить
по Одессе- на руге корабль выпал град
показать весь комментарий
07.03.2022 10:02 Ответить
Браво🇺🇦
показать весь комментарий
07.03.2022 10:05 Ответить
Даптедесант выловили?
Или лапти оказались тяжелее воды?
показать весь комментарий
07.03.2022 10:08 Ответить
На это можно смотреть бесконечно : https://youtu.be/Fg1jAwwIzq4Мега-підрив танка! Реальні бойові дії героїв!
показать весь комментарий
07.03.2022 10:10 Ответить
Кобзон устанет петь на бис, даже разбавленый Задорновым.
показать весь комментарий
07.03.2022 10:13 Ответить
С Одессы сообщают, что таки да, подбили.
показать весь комментарий
07.03.2022 10:14 Ответить
на фото -ВДК.



один з шести ЙОК :

"Королев",
"Минск"
"Калининград"
"Петр Моргунов"
"Георгий Победоносец"
"Оленегорский горняк"
показать весь комментарий
07.03.2022 10:15 Ответить
то затонув ,чи ні ?"на ходу",чи ні ?

бо якщо "трішки підгорів" ,то на жаль,може бути використаний в якості "плавучої казарми" ((
показать весь комментарий
07.03.2022 10:32 Ответить
показать весь комментарий
07.03.2022 10:23 Ответить
Топіть цапів без жалю!
показать весь комментарий
07.03.2022 10:24 Ответить
Согласно академику Дмитрию Яворницкому слово кацап (касап) - тюрского происхождения и значит резник, разбойник:

Работая в Архиве Министерства юстиции в Москве, я нашёл несколько украинских документов середины XVIII ст., в которых слово «кацап» писалось не с буквой «ц», а с буквой «с», то есть, не «кацап», а «касап». Обратившись потом от архивных документов к языку туземцев Средней Азии, я узнал, что у сартов (то есть узбеков) есть слово «кассаб», «касап», что в буквальном смысле значит «мясник» и в переносном «гицель» (живодёр). Отсюда я и делаю вывод, что нынешнее слово «кацап» вовсе не русского, а восточного, правдоподобно - татарского происхождения, как слова: деньга (по-татарски - «тенька»), хомут («хамут»), сундук («сандук») и другие, которые, однако, считаются у нас за давностью чисто московскими. Идя дальше, я допускаю, что изначально кличкой «касап» обзывали «насильников», «гнобителей», «гицелей». Слово «кацап» могло быть занесённым к украинцам в эпоху московской боярщины на Украине, в XVII ст., после гетмана Богдана Хмельницкого.
показать весь комментарий
07.03.2022 10:37 Ответить
Касап калька с сарматизма "мардва" - людоед, откуда мордуваты.
показать весь комментарий
07.03.2022 11:09 Ответить
Просто сказано кем то - Это просто фейк...
показать весь комментарий
07.03.2022 11:15 Ответить
Хотілось би більше інфи, який саме корабель ? А то виглядає як просто пропоганда, проти якої я нічого проти не маю, але хотілось би більше підтвердженої інформації бачити, а не просто гасла
показать весь комментарий
07.03.2022 11:32 Ответить
ни кто вам сейчас ничего не будет рассказывать , тем более выкладывать видео, дело было ночью , а по траектории полета снаряда или ракеты можно вычислить месторасположения запуска. так что верьте , просто верьте.
показать весь комментарий
07.03.2022 13:10 Ответить
Резко из надводного превратился в подводный,и дальше продолжает поражать
противника на донном пространстве.
показать весь комментарий
07.03.2022 11:34 Ответить
показать весь комментарий
07.03.2022 16:41 Ответить
 
 