В Одессе уничтожен российский корабль. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
Российские войска продолжают нести потери. В Одессе ВСУ уничтожили вражеский корабль.
Об этом сообщает спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Слава Украине, друзья. Немного держали интригу, а сейчас могу сказать: "русский корабль" все же пошел нах#й. У врага потери, наши молодцы. Слава Вооруженным силам Украины... Мы будем уничтожать врага. Минус один корабль" , – сказал Братчук.
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- ти неудачнiк, ти навiть на конкурсi неудачнiкiв займеш 2 мiсце!
- а чому не перше?
- бо ти неудачнiк!
ЩІРО ДІКУЄМО , МАСК!!!!
07.03.2022 09:17
Если правда, то отлично. Почему не озвучено какой именно корабль ? Информация пару дней назад была
- Тёща умерла.
- От чего?
- От грибов.
- А почему вся в синяках?
- Есть не хотела.
Концерти Кобзона переносяться на стадiон, оскільки надходять масові скарги на брак місць у залі.
Об этом сообщает Командование морской пехоты.
Там российские нацисты разместили свой боевой авиапарк.
Или лапти оказались тяжелее воды?
один з шести ЙОК :
"Королев",
"Минск"
"Калининград"
"Петр Моргунов"
"Георгий Победоносец"
"Оленегорский горняк"
бо якщо "трішки підгорів" ,то на жаль,може бути використаний в якості "плавучої казарми" ((
Работая в Архиве Министерства юстиции в Москве, я нашёл несколько украинских документов середины XVIII ст., в которых слово «кацап» писалось не с буквой «ц», а с буквой «с», то есть, не «кацап», а «касап». Обратившись потом от архивных документов к языку туземцев Средней Азии, я узнал, что у сартов (то есть узбеков) есть слово «кассаб», «касап», что в буквальном смысле значит «мясник» и в переносном «гицель» (живодёр). Отсюда я и делаю вывод, что нынешнее слово «кацап» вовсе не русского, а восточного, правдоподобно - татарского происхождения, как слова: деньга (по-татарски - «тенька»), хомут («хамут»), сундук («сандук») и другие, которые, однако, считаются у нас за давностью чисто московскими. Идя дальше, я допускаю, что изначально кличкой «касап» обзывали «насильников», «гнобителей», «гицелей». Слово «кацап» могло быть занесённым к украинцам в эпоху московской боярщины на Украине, в XVII ст., после гетмана Богдана Хмельницкого.
противника на донном пространстве.