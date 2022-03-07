72 380 108
"Отдавал приказ бомбить мирные города командующий генерал Маковецкий", - задержанный российский пилот из сбитого над Харьковом самолета дал первые показания. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Пилот российского самолета, сбитого над Харьковом, уже дал первые показания.
Видео его допроса опубликовал в телеграмм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
Пленный пилот – подполковник Гешток Максим Сергеевич, заместитель командира полка 47 авиагруппы, дислокация Воронеж. Командир полка-полковник Лобода.
По словам пленника, приказ бомбить мирные украинские города отдавал российский генерал Олег Маковецкий.
Топ комментарии
+116 Muron
показать весь комментарий07.03.2022 09:35
+105 No Name 9b7d42a6
показать весь комментарий07.03.2022 09:38
+67 Hanka Panyanka
показать весь комментарий07.03.2022 09:39
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
У воєний час таких горє - льотчиків розтрілювали на місці, а потім труп показували на
фото і відео фіксації його командуванню. Покази то гарно, але чи хтось сумнівався що
наказ бомбити мирні міста України виходить від вищого керівництва паРащі ?
Розтрілювати на місці затримання цих льотчиків які вбивали мирних громадян
це цілком нормально