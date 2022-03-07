РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13633 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
72 380 108
армия РФ (15319) война (46523) обстрел (20073) самолет (3323) Харьков (6510)

"Отдавал приказ бомбить мирные города командующий генерал Маковецкий", - задержанный российский пилот из сбитого над Харьковом самолета дал первые показания. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Пилот российского самолета, сбитого над Харьковом, уже дал первые показания.

Видео его допроса опубликовал в телеграмм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

Пленный пилот – подполковник Гешток Максим Сергеевич, заместитель командира полка 47 авиагруппы, дислокация Воронеж. Командир полка-полковник Лобода.

По словам пленника, приказ бомбить мирные украинские города отдавал российский генерал Олег Маковецкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате обстрелов Харькова множество разрушений и пожаров. Из-под завалов извлекли тела 8 человек, около 200 человек спасены, - ГСЧС
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+116
Заслуженный военный лётчик РФ Олег Владимирович Маковецкий родился в 1966 в городе Чугуеве Харьковской области Украинской ССР. закончил Качинское высшее военное авиационное училище, Военно-воздушную академию имени Юрия Гагарина и академию Генерального штаба ВС РФ.

Подробности: https://regnum.ru/news/polit/3051585.html

Родичі З Чугуєва йому вдячні
показать весь комментарий
07.03.2022 09:35
+105
Пипец.... Отдавал приказы бомбить родной город.....
показать весь комментарий
07.03.2022 09:38
+67
все, кто попадает в русскую армию, превращаются в тупых безжалостных убийц без чести и совести, их место на 2 метра вглубь от поверхности земли
показать весь комментарий
07.03.2022 09:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
ТАКИХ ОТПУСКАТЬ НЕЛЬЗЯ !!! В РАСХОД ИХ !!!
показать весь комментарий
07.03.2022 14:38 Ответить
Після другої світової війни американці змушували німців хоронити в'язнів концтаборів : жінок та чоловіків гнали в концтабори, давали в руки тачку, і працюй до вечору ! Теж саме треба робити з подібними московськими пілотами та їхніми сім'ями (якщо приїде передачі носити): нехай носить жертв його бомбардувань на цвинтарі.
показать весь комментарий
07.03.2022 14:40 Ответить
Дивуюсь як його при затриманні одноглазим не зробили...
У воєний час таких горє - льотчиків розтрілювали на місці, а потім труп показували на
фото і відео фіксації його командуванню. Покази то гарно, але чи хтось сумнівався що
наказ бомбити мирні міста України виходить від вищого керівництва паРащі ?
Розтрілювати на місці затримання цих льотчиків які вбивали мирних громадян
це цілком нормально
показать весь комментарий
07.03.2022 15:58 Ответить
,,они требуют чтобы вышла с плакатом,, мангол смердячий
показать весь комментарий
07.03.2022 16:24 Ответить
Она уже сказала все что думала про своего летуна. Подох максим ну и куй с ним..
показать весь комментарий
07.03.2022 18:15 Ответить
Руские фашисти.
показать весь комментарий
07.03.2022 18:48 Ответить
МЫ НЕ ВИНОВАТЫЕ МЫ НИЧЕГО НЕ ЗНАЛИ НАС ОБМАНУЛИ!
показать весь комментарий
07.03.2022 21:07 Ответить
По нем видно . там нет сожаления. мысли только одни . как я мог попасться им ?? Тварь ********** головой ......
показать весь комментарий
07.03.2022 22:33 Ответить
Страница 2 из 2
 
 