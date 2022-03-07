Мы отсекаем любые попытки врага приблизиться к Днепропетровщине, - Корбан. ВИДЕО
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Войска РФ закрепились в районе г.Пологи и пытались совершить несколько вылазок, чтобы попасть на Днепропетровщину.
Об этом заявил глава Общественного совета Днепра Геннадий Корбан, передает Цензор.НЕТ.
"На границах нашей области... передвижение оккупационных войск активно происходит на юге страны, по югу Запорожской области, также есть движение по другому направлению - в сторону Херсона, Николаева, Одессы. По информации, которую мы имеем, ВСУ дают отпор очень мужественно. Колонны оккупантов, которые двигались на Вознесенск со стороны Николаева, были разбиты, в Николаеве враг отброшен из аэропорта Кульбакино...", - отметил он.
"Эти попытки провалились, они оказались безуспешными, потому что мы хорошо подготовились вместе с военными и достаточно укрепили линии обороны", – заметил он.
Читайте на "Цензор.НЕТ": На территории Днепропетровщины войск РФ нет, они боятся сюда заходить, - Корбан. ВИДЕО
"Мы отсекаем любые попытки приблизиться к области на дальних рубежах", – заметил он.
"На сегодняшний день жителям области и жителям Днепра ничего не угрожает, единственная остающаяся угроза - это угроза с неба. К сожалению, у нас нет систем ПВО, которые могут вовремя перехватывать ракеты", - резюмирует Корбан.
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Здав усі таємниці ...
«Сегодня у меня юбилей. 50.
Даже в самом кошмарном сне я не мог себе представить то, что происходит сейчас.
Бл@ть, я так хотел отметить день рождения в кругу родных и близких, позвать на банкет депутатов и коллег-мэров.
Петь песни и плясать.
Ведь в свои 50 мне удалось сделать так много хорошего…
…
Сегодня я выгорел изнутри.
Дотла.
…
Подлая нечисть, живущая в соседней стране, привела к власти нового Адольфа и пошла на нас войной.
Каждый день они убивают и калечат, бомбят и взрывают.
Нелюди.
Страна нелюдей, которым нет прощения.
Они даже ещё не поняли, что дотла разрушили наш мир, наши судьбы и нашу жизнь.
Они даже растоптали наших котиков и наших собак…
Надеюсь, они теперь поймут, что у нас есть полное моральное право в ответ разрушить их мир, их судьбы и их жизни.
Сколько бы на это не пришлось потратить времени и сил.
И где бы они не находились.
…
Не нужно поздравлений в мои 50.
Просто пожелайте всем нам никого не простить и ничего не забыть.
Как минимум ещё лет 50.
А лучше все 100″, - написал Борис Филатов
Сидять і очікують поки орки самі дойдуть до міста?