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Мы отсекаем любые попытки врага приблизиться к Днепропетровщине, - Корбан. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ закрепились в районе г.Пологи и пытались совершить несколько вылазок, чтобы попасть на Днепропетровщину.

Об этом заявил глава Общественного совета Днепра Геннадий Корбан, передает Цензор.НЕТ.

"На границах нашей области... передвижение оккупационных войск активно происходит на юге страны, по югу Запорожской области, также есть движение по другому направлению - в сторону Херсона, Николаева, Одессы. По информации, которую мы имеем, ВСУ дают отпор очень мужественно. Колонны оккупантов, которые двигались на Вознесенск со стороны Николаева, были разбиты, в Николаеве враг отброшен из аэропорта Кульбакино...", - отметил он.

"Эти попытки провалились, они оказались безуспешными, потому что мы хорошо подготовились вместе с военными и достаточно укрепили линии обороны", – заметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На территории Днепропетровщины войск РФ нет, они боятся сюда заходить, - Корбан. ВИДЕО

"Мы отсекаем любые попытки приблизиться к области на дальних рубежах", – заметил он.

"На сегодняшний день жителям области и жителям Днепра ничего не угрожает, единственная остающаяся угроза - это угроза с неба. К сожалению, у нас нет систем ПВО, которые могут вовремя перехватывать ракеты", - резюмирует Корбан.
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Топ комментарии
+19
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07.03.2022 10:23
+8


«Сегодня у меня юбилей. 50.

Даже в самом кошмарном сне я не мог себе представить то, что происходит сейчас.
Бл@ть, я так хотел отметить день рождения в кругу родных и близких, позвать на банкет депутатов и коллег-мэров.
Петь песни и плясать.
Ведь в свои 50 мне удалось сделать так много хорошего…

Сегодня я выгорел изнутри.
Дотла.

Подлая нечисть, живущая в соседней стране, привела к власти нового Адольфа и пошла на нас войной.
Каждый день они убивают и калечат, бомбят и взрывают.
Нелюди.
Страна нелюдей, которым нет прощения.
Они даже ещё не поняли, что дотла разрушили наш мир, наши судьбы и нашу жизнь.
Они даже растоптали наших котиков и наших собак…
Надеюсь, они теперь поймут, что у нас есть полное моральное право в ответ разрушить их мир, их судьбы и их жизни.
Сколько бы на это не пришлось потратить времени и сил.
И где бы они не находились.

Не нужно поздравлений в мои 50.
Просто пожелайте всем нам никого не простить и ничего не забыть.
Как минимум ещё лет 50.
А лучше все 100″, - написал Борис Филатов
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07.03.2022 11:30
+7
ДНІПРО - ТРИМАЄМОСЬ. СКОРО ПІДЕМО У НАСТУП!
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07.03.2022 10:50
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"Русскій" кацап ідєт наXYZ
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07.03.2022 10:22 Ответить
Каламойша с миллиардами "заработанными непосильным трудом мог -бы и КУПИТЬ !
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07.03.2022 11:00 Ответить
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07.03.2022 10:23 Ответить
Да!
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07.03.2022 11:40 Ответить
Ти може баран перерахуєш кацап кількість блокпостів і задіяних там людей *****? Чого у нас ще немає? **** ідіотіна їбуча!
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07.03.2022 10:50 Ответить
ДНІПРО - ТРИМАЄМОСЬ. СКОРО ПІДЕМО У НАСТУП!
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07.03.2022 10:50 Ответить
И я ему верю , там в плен не берут , ещё с 14-го , да и считать их никто не будет, русня не входи убет
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07.03.2022 10:52 Ответить
"На сьогодні мешканцям області та мешканцям Дніпра нічого не загрожує, єдина загроза, яка лишається - це загроза з неба. На жаль, у нас немає систем ППО, які можуть вчасно перехоплювати ракети", - резюмує Корбан. Джерело: https://censor.net/ua/v3322391


Здав усі таємниці ...
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07.03.2022 10:53 Ответить
Заманивает
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07.03.2022 11:23 Ответить
Тішить, що бородата бабця Беня у перших рядах... телевізора...
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07.03.2022 10:54 Ответить
Пологи - город и село возле него в Запорожской обл
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07.03.2022 11:22 Ответить


«Сегодня у меня юбилей. 50.

Даже в самом кошмарном сне я не мог себе представить то, что происходит сейчас.
Бл@ть, я так хотел отметить день рождения в кругу родных и близких, позвать на банкет депутатов и коллег-мэров.
Петь песни и плясать.
Ведь в свои 50 мне удалось сделать так много хорошего…

Сегодня я выгорел изнутри.
Дотла.

Подлая нечисть, живущая в соседней стране, привела к власти нового Адольфа и пошла на нас войной.
Каждый день они убивают и калечат, бомбят и взрывают.
Нелюди.
Страна нелюдей, которым нет прощения.
Они даже ещё не поняли, что дотла разрушили наш мир, наши судьбы и нашу жизнь.
Они даже растоптали наших котиков и наших собак…
Надеюсь, они теперь поймут, что у нас есть полное моральное право в ответ разрушить их мир, их судьбы и их жизни.
Сколько бы на это не пришлось потратить времени и сил.
И где бы они не находились.

Не нужно поздравлений в мои 50.
Просто пожелайте всем нам никого не простить и ничего не забыть.
Как минимум ещё лет 50.
А лучше все 100″, - написал Борис Филатов
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07.03.2022 11:30 Ответить
один лідер казав, що всі міста мільоники захищені ппо, цей каже нема,- краще вже б промовчали обидва
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07.03.2022 12:15 Ответить
Загалом, на теренах України розташовано приблизно 10 зенітно-ракетних формувань. На їх озброєнні знаходяться до 50 зенітно-ракетних комплексів, сотні ракет різної дальності. Щоденне бойове чергування в українських силах ППО несуть близько двох тисяч осіб. Сили ППО охоплюють зенітно-ракетні комплекси, винищувальну авіацію (МіГ-29, Су-27), радіотехнічні війська; також сюди входять підрозділи радіоелектронної боротьби та спецвійська.
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07.03.2022 12:19 Ответить
І це все шо роблять військові Дніпра та його ТРО?!
Сидять і очікують поки орки самі дойдуть до міста?
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07.03.2022 13:13 Ответить
 
 