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аэропорт (1494) Винница (702) война (46523) ГСЧС (4481)

Из-под завалов атакованного оккупантами аэропорта Винницы извлечены 6 раненых и 9 погибших. ВIДЕО

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Из-под завалов сооружений на территории аэропорта "Винница" извлечены 6 человек, а также 9 тел погибших.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует ГСЧС в комментарии "Украинской правде" и в Facebook.

В ГСЧС уточнили, что 6 человек ранены. Среди погибших – 5 гражданских и 4 военных.

Отмечается, что продолжаются поиски еще одного человека.

На месте работают 143 спасателя и 23 единицы техники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время атаки на аэропорт Винницы накануне пострадали 10 человек
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07.03.2022 10:35 Ответить
Согласно академику Дмитрию Яворницкому слово кацап (касап) - тюрского происхождения и значит резник, разбойник:

Работая в Архиве Министерства юстиции в Москве, я нашёл несколько украинских документов середины XVIII ст., в которых слово «кацап» писалось не с буквой «ц», а с буквой «с», то есть, не «кацап», а «касап». Обратившись потом от архивных документов к языку туземцев Средней Азии, я узнал, что у сартов (то есть узбеков) есть слово «кассаб», «касап», что в буквальном смысле значит «мясник» и в переносном «гицель» (живодёр). Отсюда я и делаю вывод, что нынешнее слово «кацап» вовсе не русского, а восточного, правдоподобно - татарского происхождения, как слова: деньга (по-татарски - «тенька»), хомут («хамут»), сундук («сандук») и другие, которые, однако, считаются у нас за давностью чисто московскими. Идя дальше, я допускаю, что изначально кличкой «касап» обзывали «насильников», «гнобителей», «гицелей». Слово «кацап» могло быть занесённым к украинцам в эпоху московской боярщины на Украине, в XVII ст., после гетмана Богдана Хмельницкого.
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07.03.2022 10:36 Ответить
Плачу......
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07.03.2022 10:42 Ответить
Проклинаю вбивць на шість поколінь!!!
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07.03.2022 10:43 Ответить
21 век
Чтоб вы подохли твари..страшной смертью..
Вична память загыблым
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07.03.2022 10:47 Ответить
Будь проклята, Росіє!
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07.03.2022 10:52 Ответить
 
 