РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13529 посетителей онлайн
Новости Видео ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
46 409 27
армия РФ (15319) война (46523) Луганск (3136) ракеты (2700) Бутусов Юрий (3904)

Украинские ракетчики нанесли точный удар по топливной базе армии РФ в Луганске.. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Украинские ракетчики нанесли точный удар по топливной базе армии РФ в Луганске.

Об этом сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Фейсбуке.

"В результате пожара уничтожено большое количество горючего, которым враг снабжает свои войска на луганском направлении", - отмечено в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уничтожено 7 танков, 7 бронемашин, примерно 40 российских военнослужащих: Нацгвардия провела успешную контратаку под Мариуполем, - Бутусов
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+44
Еще бы по мозырьскому нефтеперерабатующему лупануть, шоб кацапам картошка не заправлял сушки и они там ликвидировали последствия всего того *******, что может прилететь и им было бы не до этого
показать весь комментарий
07.03.2022 10:55
+34
Горіть у пеклі, окупанти!
показать весь комментарий
07.03.2022 10:54
+19
Нас долго обвиняли в том, что мы обстреливаем Донецк и Луганск. Не пора ли начать?
показать весь комментарий
07.03.2022 10:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Горіть у пеклі, окупанти!
показать весь комментарий
07.03.2022 10:54 Ответить
Еще бы по мозырьскому нефтеперерабатующему лупануть, шоб кацапам картошка не заправлял сушки и они там ликвидировали последствия всего того *******, что может прилететь и им было бы не до этого
показать весь комментарий
07.03.2022 10:55 Ответить
По Беларуси ни в коем случае не нужно бить ведь их военные не хотят воевать против Украины ,а если ударим да ещё и будут жертвы среди гражданских могут пойти
показать весь комментарий
07.03.2022 11:00 Ответить
Согласен, пока картошка сидит ровно - мы туда не лезем. Но когда у ***** кончатся резервы и не дай бог он погонит усатого, то в этот завод должно прилететь в первые минуты!!!
показать весь комментарий
07.03.2022 11:11 Ответить
Усатый уже не полезет, прекрасно видит, что пуйло скоро не в состоянии будет его кормить. А он хитрый и знает когда нужно переобуться.
показать весь комментарий
07.03.2022 11:38 Ответить
показать весь комментарий
07.03.2022 12:05 Ответить
Да уж,это наверно самый прохаванный президент.
показать весь комментарий
07.03.2022 12:09 Ответить
Ему виднее похоже ,чем командующему Залужному куда бить , Маккартни диванный стратег всё знает лучше боевых командиров
показать весь комментарий
07.03.2022 15:26 Ответить
мочи этих козлов
показать весь комментарий
07.03.2022 10:55 Ответить
Давно пора це було зробити.
показать весь комментарий
07.03.2022 10:56 Ответить
А смысл его тушить? Там только ждать пока выгорит и локализировать очаги шоб не перекинулось на другие резервуары. Тупые орки
показать весь комментарий
07.03.2022 10:57 Ответить
Они не тушат. Они охлаждают. Металл теряет свои св-ва от нагрева.
А нашим нужно ещё разок пульнуть.
показать весь комментарий
07.03.2022 11:01 Ответить
Тап много цистерн, нужно их все раздолбать.
показать весь комментарий
07.03.2022 11:39 Ответить
ЛЮТО(прелюто) лайкую

С***ка!!!
Єдине що в війні є позитивного - не треба сматрєть в глаза і соблюдать тішіну!
показать весь комментарий
07.03.2022 10:59 Ответить
Слава Українськім Воїнам!
Слава Українцям!
Слава Україні!
показать весь комментарий
07.03.2022 10:58 Ответить
Нас долго обвиняли в том, что мы обстреливаем Донецк и Луганск. Не пора ли начать?
показать весь комментарий
07.03.2022 10:58 Ответить
Що цікаво, сам Пасічник виступив коригувальником удару. Нехай тепер всі в лнр розуміють, що Пасічник їх зрадив і веде сепаратні перемовини з "київською хунтою".
показать весь комментарий
07.03.2022 11:02 Ответить
Розбийте вщент усі резервуари, тоді не буде куди накопичувати запаси
показать весь комментарий
07.03.2022 11:09 Ответить
як гарно
показать весь комментарий
07.03.2022 11:23 Ответить
Оце діло
показать весь комментарий
07.03.2022 11:34 Ответить
А шо, по остальным "бочкам" нельзя было треснуть?
показать весь комментарий
07.03.2022 11:36 Ответить
Треба повторити, там ще цілі емності залишилися
показать весь комментарий
07.03.2022 12:46 Ответить
Очень интересно , кто уполномочил во время войны ПИАРИТЬСЯ головного редактора Цензор.НЕТ Юрійя Бутусова и публиковать ПОДОБНЫЕ СООБЩЕНИЯ ? Правильно говорится - БОЛТУН НАХОДКА ДПЯ ШПИОНА !
показать весь комментарий
07.03.2022 14:12 Ответить
а добить
показать весь комментарий
07.03.2022 14:41 Ответить
мало щось горить ...треба вогню додати бл...
показать весь комментарий
07.03.2022 17:51 Ответить
 
 