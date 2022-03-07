Украинские ракетчики нанесли точный удар по топливной базе армии РФ в Луганске.. ВИДЕО

Украинские ракетчики нанесли точный удар по топливной базе армии РФ в Луганске.

Об этом сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Фейсбуке.

"В результате пожара уничтожено большое количество горючего, которым враг снабжает свои войска на луганском направлении", - отмечено в сообщении.

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