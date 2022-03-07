"Велике руйнівництво! Враг не пройдет!" - защитники Украины взрывают мост, чтобы через него не проехали российские танки. ВИДЕО

Защитники Украины взрывают мост в Николаев, чтобы через него не прошли российские танки.

Об этом сообщил в фейсбуке нардеп Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Велике руйнівництво!!! Враг не пройдет. Слава Украине!", - написал он.

Судя по видео, это происходит в районе Николаева.

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