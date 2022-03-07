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"Велике руйнівництво! Враг не пройдет!" - защитники Украины взрывают мост, чтобы через него не проехали российские танки. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Защитники Украины взрывают мост в Николаев, чтобы через него не прошли российские танки.
Об этом сообщил в фейсбуке нардеп Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Велике руйнівництво!!! Враг не пройдет. Слава Украине!", - написал он.
Судя по видео, это происходит в районе Николаева.
Топ комментарии
+12 ПравдаЛюбка
показать весь комментарий07.03.2022 11:12
+11 ПравдаЛюбка
показать весь комментарий07.03.2022 10:58
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А то тут з нього "героя війни" леплять.
а зараз, я більше лякаюсь НЕ ОБСТРІЛІВ у мене над головою.
А їх "перемовин" на Прип'яті!
Відбудуємо самі !!!
А москалі за усе будуть платити контрибуцію ... довго ...
Гарно тролять Зе владу