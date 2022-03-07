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"Велике руйнівництво! Враг не пройдет!" - защитники Украины взрывают мост, чтобы через него не проехали российские танки. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Защитники Украины взрывают мост в Николаев, чтобы через него не прошли российские танки.

Об этом сообщил в фейсбуке нардеп Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Велике руйнівництво!!! Враг не пройдет. Слава Украине!", - написал он.

Судя по видео, это происходит в районе Николаева.

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Велике руйнівництво! Враг не пройдет! - защитники Украины взрывают мост, чтобы через него не проехали российские танки 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+12
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07.03.2022 11:12
+11
Слава ЗСУ!
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07.03.2022 10:58
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Думаю тому, що це не змінило б радикально ситуацію. Ворог би пішов через каховську греблю, а її як розумієш підірвати не можна...
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07.03.2022 11:00 Ответить
Ну спустять водосховище, і що? З-під води хоч Січі Запорожців знов покажуться на світ Божий
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07.03.2022 11:40 Ответить
Там змиє купу населених пунктів і дачних масивів. Десятки тисяч цивільних можуть загинути...
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07.03.2022 11:46 Ответить
Греблю, та й міст легко перекрити, забарикадувати, та птуристів поруч розташувати, а наші дали їм спокійно пройти
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07.03.2022 12:10 Ответить
Слава ЗСУ!
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07.03.2022 10:58 Ответить
Народный депутат из "Голоса" Роман Костенко участвует в подрыве моста. Те то, что те мрази-предатели из ОПЗЖ "воюют" на роскошных курортах за границей или у врага в РФ
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07.03.2022 15:50 Ответить
ну такое...
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07.03.2022 10:58 Ответить
Нєпабєдімиє!
https://t.me/Tsaplienko/2104
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07.03.2022 10:58 Ответить
тут повеселеле локация таже https://twitter.com/i/status/1500757216797904897
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07.03.2022 11:02 Ответить
я желаю вам рашисты того же: разрушенных мостов, дорог и городов и массовых смертей, будьте вы прокляты на веки вечные
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07.03.2022 11:04 Ответить
Добре, що Зеленський ВСТИГ за два роки використати ВСІ гроші на "Велике Крадівництво"!
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07.03.2022 11:05 Ответить
Я, як порохобот, кажу тобі: йди нахер! Не на часі сратись
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07.03.2022 11:09 Ответить
Я не сруся, я лише констатую ФАКТ, що погана ситуація на фронті "заслуга" і Зеленського.
А то тут з нього "героя війни" леплять.
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07.03.2022 11:12 Ответить
Всі чудово розуміють, що просрав гроші не туди, куди було потрібно, але виходимо з поточної ситуації. Єднаймося!
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07.03.2022 11:20 Ответить
Констатация очевидного, относящегося к прошлому, не приводит ни к чему, кроме фиксации сознания на том, что никак не может быть использовано сейчас, вместо того, чтобы думать о том, что имеется и как это использовать. Сейчас Зеленский использует свою харизму артиста и человека на пользу Украине и армии. Это то, что он делает сейчас полезного, а вовсе не "героя из него лепят".
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07.03.2022 11:56 Ответить
А зараз...
а зараз, я більше лякаюсь НЕ ОБСТРІЛІВ у мене над головою.
А їх "перемовин" на Прип'яті!
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07.03.2022 12:13 Ответить
Делегация обладает полномочиями в рамках своей компетентности, и все это прекрасно понимают. Они могут о чем угодно договориться, но если в договоре будут пункты, которые превышают полномочия делегации, то они автоматически оказываются недействительными. Виталий Портников хорошо объясняет эти расклады, Роман Цимбалюк тоже.
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07.03.2022 12:19 Ответить
І погано, що він не використав гроші для армії.
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07.03.2022 11:09 Ответить
А форма в нього така нічого ...
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07.03.2022 11:08 Ответить
Потролили ЗЄлєбобу. 😁
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07.03.2022 11:12 Ответить
.
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07.03.2022 11:12 Ответить
а ще за підтримки президента здійснються программа "Велике піZдіVництво".
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07.03.2022 11:16 Ответить
І скільки воно нам всім коштує?
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07.03.2022 12:12 Ответить
не нам, а їм :станом на 07.03.22 "Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.03 орієнтовно становлять:особового складу - понад 11 тис. осіб,танків ‒ 290 од,Бойових броньованих машин ‒ 999 од, артилерійських систем -117 од,Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.03 орієнтовно становлять:особового складу - понад 11 тис. осіб,танків ‒ 290 од,Бойових броньованих машин ‒ 999 од,артилерійських систем -117 од, літаків - 46 од,гелікоптерів - 68 од,автомобільної техніки - 454 од,кораблі / катери - 3 од,цистерн з ППМ - 60,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7 Джерело: https://censor.net/ua/n3322393
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07.03.2022 12:20 Ответить
Я міг-би тобі привести,тільки офіційну інфу,скільки в нас загинуло діточок,але не тепер,потім!!! Загиблих їхніх 1000-не коштує смерті навіть однієї нашої дитинки. Я розумію,що це війна,але... АЛЕ підтримуючи верхній коментар про крадівництво,я теж мав на увазі,що не дороги нам були потрібні,а **НЕПТУНИ** і **ВІЛЬХИ** не говорячи вже про літаки. Потрібно було в свій час не в очі подивитись,а послухати МУДРИХ політиків,можливо цих жертв було-б і менш. Але,дай Боже нам перемогти і наш**гералісімус** на багато питань повинен буде дати відповідь,бо те що він приніс в Україну,Порошенкове буде виглядати як ,навіть не квіточки,а бруньки,але це потім,а на цей час потрібно всім триматись купи,тільки так ми переможемо!!!! СЛАВА УКРАЇНІ!!!!
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07.03.2022 12:47 Ответить
это сколько же кацапской вонючей русни надо будет взять в плен, чтобы она своим горбом восстановили Украину!
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07.03.2022 11:24 Ответить
Вони тобі набудують
Відбудуємо самі !!!
А москалі за усе будуть платити контрибуцію ... довго ...
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07.03.2022 12:14 Ответить
порохоботы, точняк!
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07.03.2022 12:35 Ответить
ВЕЛИКЕ РУЙНІВНИЦТВО
Гарно тролять Зе владу
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07.03.2022 17:15 Ответить
Видимо другого выхода не было, но как потом самим в наступление идти?
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07.03.2022 17:16 Ответить
 
 